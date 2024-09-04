想要海绵宝宝普里莫？没问题，你可以免费解锁他！收集钱钱，获取海绵宝宝普里莫皮肤、强化道具，还有各种超赞物品！

免费获取海绵宝宝普里莫！

你还没有战队？赶紧加入吧！

战队齐心协力收集400000钱钱！

每位战队成员的贡献都会计入到战队的筹资进度当中！

如何获得钱钱？

每位玩家总共可获得约18000钱钱。以下是获取钱钱的方式：

每天在有海绵宝宝事件的游戏模式中拿到首胜（每天可获得400钱钱）

商店中的每日连锁礼包（总计4600钱钱）

在蟹堡王中揭晓每日特惠（每个特惠10钱钱）

9月20日参加无限次重试机会的挑战（总计1500钱钱）

您还可以用宝石换取钱钱！您可以通过商店直接购买钱钱，或是用宝石补足缺少的钱钱。

获取全部海绵宝宝皮肤！

派大星巴兹、珊迪杰西、蟹老板迪克、痞老板达里尔 可通过 蟹堡王 获取！大家可以用钱钱购买这些皮肤！

章鱼哥莫提斯 是本主题季的乱斗金券和高级乱斗金券皮肤

海绵宝宝普里莫 可通过本季的战队筹资活动获得

海绵宝宝系列皮肤和强化道具将在本次主题季期间（9月5日-10月2日）在蟹堡王上架

蟹堡王和强化道具！

每天你都 有机会 免费获取 一个或多个特惠！

前往蟹堡王，用钱钱购买海绵宝宝皮肤和强化道具特惠！

强化道具可以让特定类型的英雄变得更强！获得强化道具之后，它就会自动对所有相应类型的英雄生效

如果你重复获得同一强化道具，该强化道具就会升级。强化道具最高为三级，共可升级两次

强化道具只能在有海绵宝宝随机事件的游戏模式中生效

常见问题解答：

这个主题季结束后，我还能获得海绵宝宝皮肤吗？

可以！在本主题季结束后，包括海绵宝宝普里莫、章鱼哥莫提斯及其皮肤配色在内，所有海绵宝宝系列皮肤和个性装扮将可通过游戏内购的方式在商店中获取（无法使用宝石获取）。

这些皮肤和装扮的联动授权为一年。2025年9月后，它们将无法在商店中购买（已获取的皮肤/装扮仍可继续使用）。目前，我们没有计划在授权时间到期后让其返场。

这个主题季结束后，我还能获得海绵宝宝强化道具吗？

不能。

要免费获得海绵宝宝普里莫皮肤，我的战队里需要有多少活跃成员？

需要大约23名活跃成员。

使用宝石购买的钱钱是否会计入战队筹资的进度？

会！无论是直接购买的钱钱，还是购买特惠时用宝石补足的钱钱，都会计算在内。

是谁乱斗在深海的大菠萝里？

海绵宝宝普里莫！