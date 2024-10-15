今年，又到了我们重做某个系统的时候！这次重做的是荣誉联赛奖杯重置！
原有系统主要有哪些问题？
过于复杂，缺乏乐趣
除此之外，奖励也很一般！
它迫使玩家无法常玩自己喜爱的英雄（因为这些英雄达到一定水平后，再想冲杯会变得异常艰难）
同时，在高杯对战中，对战匹配也需要等待很久
新系统的设计目标包括：
让这个系统更易理解（不一定更简单），同时增加趣味性！
提升系统对休闲玩家的友好度，同时使其对竞技玩家来说更具价值
提高奖励，从而鼓励玩家多参与
移除旧系统中阻碍玩家使用高杯英雄的因素
以下是调整的全部内容：
这次调整了许多内容，可能难以将新旧系统直接对比。但简而言之，新的荣誉联赛系统将更加直观，而且玩家在游戏中投入相同精力的情况下，获得的奖励也会变得更丰厚。
现在荣誉等级共有50级。现在顶尖的最后一级叫做“最高”！
要将英雄的荣誉等级升至“最高”，需达到1000杯
在新系统中，每获得20杯就能提升1级
奖杯获取和奖杯丢失将进行优化，以配合荣誉联赛的重做，使用1000杯以下的英雄参加对战失败时丢失的奖杯会更少
只有在英雄超过1100杯后，丢失的奖杯才会开始比赢得的奖杯更多
荣誉联赛将与乱斗主题季同步开始和结束
现在，每月的荣誉联赛重置将会把所有高杯英雄的杯数都恢复到1000
杯数低于1000的英雄不会进行奖杯重置
达到1000杯后会怎样？
达到1000杯后，就代表英雄的荣誉等级达到了“最高”
1000杯之后获得的奖杯仍会正常计算，但会转换成赛季奖杯，助力大家推进新物品——荣誉宝箱（更多相关信息请见下文）——的获取进度！
只要总奖杯数至少达到1500，玩家就可以解锁基础级别的荣誉宝箱。但是，只有奖杯数超过1000的英雄才能推进宝箱进度
没错，这是一种全新宝箱！每个联赛赛季结束时，玩家不再只是获得闪闪币，而是会获得一个荣誉宝箱！
将一位英雄的杯数提升到1000或是总奖杯数达到1500时，就可以解锁荣誉宝箱。
现在，达到1000杯之后获得的奖杯将转换成赛季奖杯。赛季奖杯可提升荣誉宝箱等级
荣誉宝箱分为5个等级：小型、大型、超级、终极和究极。宝箱等级越高，玩家可获得的奖励就越丰厚
荣誉等级提升的奖励将被移除，但别担心，新系统会让你获得比以前更多的闪闪币
荣誉宝箱中包含的主要是装扮，包括必定获得的一款皮肤。根据荣誉宝箱的等级，还可能包含神话、传奇或极限充能皮肤，以及宝石！
&%^$此文本，查看下方图片：
但是要拿到高杯数对应的奖励是不是需要投入很多精力？
- 是的，想要获得较高等级的荣誉宝箱确实需要投入很多精力，但如果你保持目前的游戏活跃度，可获得的奖励将比以前更多。在新系统中，玩家的游戏技巧会有更大影响。
大家都感兴趣的话题！我们对匹配机制进行了调整，但大多数调整只会影响1000杯以上的英雄：
对战匹配将考虑英雄奖杯数，使奖杯数相近的玩家匹配到一起。
英雄奖杯数达到1000杯后，玩家们会被分配到同一个匹配池中，这将有助于缩短高杯英雄对战的匹配时间。
英雄奖杯数高于1100杯后，才会出现失去的奖杯数高于能赢得的奖杯数的情况。
英雄奖杯数达到1000之后，不会再触发“迎难而上”效果。
连胜将与单一英雄绑定，从而让玩家获得更加公平的冲杯体验。
最高连胜纪录仍将保留在你的玩家信息界面。
但这是否意味着，英雄奖杯数达到1000杯后，职业选手和休闲玩家都会被分配到同一个匹配池？
- 是的，但职业选手的数量比休闲玩家的数量少很多很多，虽然这种情况有可能发生，但应该很少见。
各位积极乱斗的玩家注意啦！我们将为每个英雄推出两个排行榜：
赛季排行榜：每个荣誉联赛赛季会重置
历史排行榜：显示某个特定英雄曾达到的全时期最高奖杯数
每当你排名靠前并进入赛季排行榜时，你都会在玩家信息界面获得一个巅峰图标。该图标上会显示一个数字，当你在每个荣誉联赛赛季中，使用某一位英雄登顶排行榜时，这个数字就会增加。
重做之前的奖杯纪录会怎么样？
它们将保留在上文提到的“历史排行榜”中，直至被打破。
如果在当前系统中，你的英雄荣誉等级已经达到了35级，那你可能会想，之前的奖杯是不是白冲了？不……至少不全是这样，因为你的成就将永存！
拥有不少于1位荣誉等级为35级英雄的玩家，将获得一款独特的表情。
拥有不少于10位荣誉等级为35级英雄的玩家，将获得一个新的专属头衔。只有在重做前符合该要求的玩家才能获得。
你的历史最高等级都会被考虑在内，因此如果你在之前的赛季中有英雄达到过35级荣誉，但在本赛季中没有，也会被计算在内！
你的玩家信息中也会标注你曾拥有的荣誉等级为35级的英雄总数，你仍可借此展示你的辉煌成就。
在更新后的第一次联赛赛季奖杯重置中，每位超过1000杯的英雄，其奖杯数都将重置为1000。
本次更新将于10月底上线，更新当天将实装大量调整！
如果你有超过1000杯的英雄，那么在11月7日“骇人传说”主题季结束后，你的第一个荣誉宝箱将会累积一些进度，荣誉宝箱将随着赛季重置而发放！
**重要信息！**请注意，本文中提及的某些数值并非最终数值，在更新发布时可能会发生变化！
在更新上线时，一些较小的细节和数值可能仍会发生变化。关于这些调整，如果你有任何想法或问题，欢迎大家在社交媒体上告诉我们。如果有特别大的疑问，我们会在另一篇文章中进行解答！
拜拜！