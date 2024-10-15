Supercell logo
Back to Brawl Stars News
2024年10月15日
Blog – Brawl Stars

荣誉联赛重做即将上线！

今年，又到了我们重做某个系统的时候！这次重做的是荣誉联赛奖杯重置！

原有系统主要有哪些问题？

  • 过于复杂，缺乏乐趣

  • 除此之外，奖励也很一般！

  • 它迫使玩家无法常玩自己喜爱的英雄（因为这些英雄达到一定水平后，再想冲杯会变得异常艰难）

  • 同时，在高杯对战中，对战匹配也需要等待很久

新系统的设计目标包括：

  • 让这个系统更易理解（不一定更简单），同时增加趣味性！

  • 提升系统对休闲玩家的友好度，同时使其对竞技玩家来说更具价值

  • 提高奖励，从而鼓励玩家多参与

  • 移除旧系统中阻碍玩家使用高杯英雄的因素

以下是调整的全部内容：

我们将添加更多荣誉等级，让整个系统更易理解，同时提高奖励！

这次调整了许多内容，可能难以将新旧系统直接对比。但简而言之，新的荣誉联赛系统将更加直观，而且玩家在游戏中投入相同精力的情况下，获得的奖励也会变得更丰厚。

  • 现在荣誉等级共有50级。现在顶尖的最后一级叫做“最高”！

  • 要将英雄的荣誉等级升至“最高”，需达到1000杯

  • 在新系统中，每获得20杯就能提升1级

  • 奖杯获取和奖杯丢失将进行优化，以配合荣誉联赛的重做，使用1000杯以下的英雄参加对战失败时丢失的奖杯会更少

  • 只有在英雄超过1100杯后，丢失的奖杯才会开始比赢得的奖杯更多

  • 荣誉联赛将与乱斗主题季同步开始和结束

  • 现在，每月的荣誉联赛重置将会把所有高杯英雄的杯数都恢复到1000

  • 杯数低于1000的英雄不会进行奖杯重置

达到1000杯后会怎样？

  • 达到1000杯后，就代表英雄的荣誉等级达到了“最高”

  • 1000杯之后获得的奖杯仍会正常计算，但会转换成赛季奖杯，助力大家推进新物品——荣誉宝箱（更多相关信息请见下文）——的获取进度！

  • 只要总奖杯数至少达到1500，玩家就可以解锁基础级别的荣誉宝箱。但是，只有奖杯数超过1000的英雄才能推进宝箱进度

新奖励：荣誉宝箱！

没错，这是一种全新宝箱！每个联赛赛季结束时，玩家不再只是获得闪闪币，而是会获得一个荣誉宝箱！

  • 将一位英雄的杯数提升到1000或是总奖杯数达到1500时，就可以解锁荣誉宝箱。

  • 现在，达到1000杯之后获得的奖杯将转换成赛季奖杯。赛季奖杯可提升荣誉宝箱等级

  • 荣誉宝箱分为5个等级：小型、大型、超级、终极和究极。宝箱等级越高，玩家可获得的奖励就越丰厚

  • 荣誉等级提升的奖励将被移除，但别担心，新系统会让你获得比以前更多的闪闪币

  • 荣誉宝箱中包含的主要是装扮，包括必定获得的一款皮肤。根据荣誉宝箱的等级，还可能包含神话、传奇或极限充能皮肤，以及宝石！

  • &%^$此文本，查看下方图片：

但是要拿到高杯数对应的奖励是不是需要投入很多精力？
- 是的，想要获得较高等级的荣誉宝箱确实需要投入很多精力，但如果你保持目前的游戏活跃度，可获得的奖励将比以前更多。在新系统中，玩家的游戏技巧会有更大影响。

匹配机制！

大家都感兴趣的话题！我们对匹配机制进行了调整，但大多数调整只会影响1000杯以上的英雄：

  • 对战匹配将考虑英雄奖杯数，使奖杯数相近的玩家匹配到一起。

  • 英雄奖杯数达到1000杯后，玩家们会被分配到同一个匹配池中，这将有助于缩短高杯英雄对战的匹配时间。

  • 英雄奖杯数高于1100杯后，才会出现失去的奖杯数高于能赢得的奖杯数的情况。

  • 英雄奖杯数达到1000之后，不会再触发“迎难而上”效果。

  • 连胜将与单一英雄绑定，从而让玩家获得更加公平的冲杯体验。

  • 最高连胜纪录仍将保留在你的玩家信息界面。

但这是否意味着，英雄奖杯数达到1000杯后，职业选手和休闲玩家都会被分配到同一个匹配池？
- 是的，但职业选手的数量比休闲玩家的数量少很多很多，虽然这种情况有可能发生，但应该很少见。

排行榜！

各位积极乱斗的玩家注意啦！我们将为每个英雄推出两个排行榜：

  • 赛季排行榜：每个荣誉联赛赛季会重置

  • 历史排行榜：显示某个特定英雄曾达到的全时期最高奖杯数

  • 每当你排名靠前并进入赛季排行榜时，你都会在玩家信息界面获得一个巅峰图标。该图标上会显示一个数字，当你在每个荣誉联赛赛季中，使用某一位英雄登顶排行榜时，这个数字就会增加。

重做之前的奖杯纪录会怎么样？

  • 它们将保留在上文提到的“历史排行榜”中，直至被打破。

之前的成就！

如果在当前系统中，你的英雄荣誉等级已经达到了35级，那你可能会想，之前的奖杯是不是白冲了？不……至少不全是这样，因为你的成就将永存！

  • 拥有不少于1位荣誉等级为35级英雄的玩家，将获得一款独特的表情。

  • 拥有不少于10位荣誉等级为35级英雄的玩家，将获得一个新的专属头衔。只有在重做前符合该要求的玩家才能获得。

  • 你的历史最高等级都会被考虑在内，因此如果你在之前的赛季中有英雄达到过35级荣誉，但在本赛季中没有，也会被计算在内！

  • 你的玩家信息中也会标注你曾拥有的荣誉等级为35级的英雄总数，你仍可借此展示你的辉煌成就。

  • 在更新后的第一次联赛赛季奖杯重置中，每位超过1000杯的英雄，其奖杯数都将重置为1000。

调整什么时候实装？

  • 本次更新将于10月底上线，更新当天将实装大量调整！

  • 如果你有超过1000杯的英雄，那么在11月7日“骇人传说”主题季结束后，你的第一个荣誉宝箱将会累积一些进度，荣誉宝箱将随着赛季重置而发放！

  • **重要信息！**请注意，本文中提及的某些数值并非最终数值，在更新发布时可能会发生变化！

在更新上线时，一些较小的细节和数值可能仍会发生变化。关于这些调整，如果你有任何想法或问题，欢迎大家在社交媒体上告诉我们。如果有特别大的疑问，我们会在另一篇文章中进行解答！

拜拜！