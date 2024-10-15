大家都感兴趣的话题！我们对匹配机制进行了调整，但大多数调整只会影响1000杯以上的英雄：

对战匹配将考虑英雄奖杯数，使奖杯数相近的玩家匹配到一起。

英雄奖杯数达到1000杯后，玩家们会被分配到同一个匹配池中，这将有助于缩短高杯英雄对战的匹配时间。

英雄奖杯数高于1100杯后，才会出现失去的奖杯数高于能赢得的奖杯数的情况。

英雄奖杯数达到1000之后，不会再触发“迎难而上”效果。

连胜将与单一英雄绑定，从而让玩家获得更加公平的冲杯体验。

最高连胜纪录仍将保留在你的玩家信息界面。

但这是否意味着，英雄奖杯数达到1000杯后，职业选手和休闲玩家都会被分配到同一个匹配池？

- 是的，但职业选手的数量比休闲玩家的数量少很多很多，虽然这种情况有可能发生，但应该很少见。

排行榜！

各位积极乱斗的玩家注意啦！我们将为每个英雄推出两个排行榜：