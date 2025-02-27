神话控场
作为星妙乐园密室逃脱项目的老板，芬克斯本应帮助游客完成任务。然而，他非但没有帮忙，还利用自己掌控时间的能力添乱！
顺便一提，他超爱猫猫。
芬克斯发射3发远射程子弹，两侧子弹的伤害为中间子弹的50%。
芬克斯扭曲一片区域内的时间，经过其中的敌方弹道类攻击会被减速，队友和芬克斯自己的弹道类攻击则会被加速！除了提速效果，芬克斯自己的攻击还会获得伤害加成。
星徽之力：层叠时空
芬克斯受时间乱流加成的子弹造成伤害后，可以延长时间乱流的持续时间。
星徽之力：漫长等待
芬克斯的普通攻击命中敌方英雄时，还会使其装弹速度变慢，持续一小段时间。
随身妙具：逆转未来
芬克斯踏入时间长河，回到几秒前所在位置，同时恢复到此时的弹药量。
随身妙具：静滞放逐
芬克斯下次普攻的中心位置子弹会冻结敌人的时间，使其无法做出任何动作。在此期间，被冻结的敌人免疫一切伤害。
神话火力手
露米是个热情洋溢的重金属乐迷，也是个天才鼓手。她在星妙乐园找了份工作，用自己的鼓棒换来了连枷“晨星”。露米可以操控冰火两种元素，和她害羞的性格、对音乐的热情真是相得益彰！
露米扔出她的一把连枷“晨星”。将两把武器都扔出去后，第三次攻击会召回所有武器。武器返回时会对路径上的所有敌人造成伤害！
露米重击地面三次，制造大爆炸，造成范围伤害。第三次爆炸会短暂禁锢敌人，使他们无法移动，但仍可正常攻击。
星徽之力：燎原烈火
露米超级技能制造的爆炸还会点燃地面，持续几秒。火焰伤害与超级技能爆炸伤害呈正比。
星徽之力：半速律动
露米召回晨星时，命中的敌人还会被暂时减速。
随身妙具：光芒乍现
露米点燃扔到地上的晨星，燃起的火焰会对附近敌人造成伤害。
随身妙具：无情冰霜
露米在扔到地上的晨星周围制造寒风，将地面变成光滑冰面。
巅峰通行证：全新排位赛进度系统
我们为排位赛设计了一项类似乱斗主题季的进度系统：巅峰通行证。
巅峰通行证同样具有免费奖励之路和付费奖励之路，但与主题季不同的是，巅峰通行证的时长为4个月！
为什么时长设置为4个月？每个巅峰通行证赛季都对应本年度的一项重要电竞赛事。以2025年为例，首先是五月的Brawl Cup（乱斗英雄杯）、然后是9月的最后一搏资格赛，以及11月的全球总决赛。目前的计划是，每年会推出3个巅峰通行证赛季。
和旧版的排位赛奖励机制相比，巅峰通行证的免费奖励更容易获取且更丰厚，满级后还有传奇星妙惊喜作为额外奖励！
以下是详细信息：
要推进进度，获得奖励……
需要先获取巅峰通行证经验值！
收集巅峰通行证经验值，即可推进巅峰通行证的进度。获得途径包括：
赢得排位赛胜利（与主题季经验值类似，但巅峰通行证经验值为每周刷新一次，且必须获胜才能获得）。
提升段位。
在event.brawlstars.com观看电竞赛事直播并参与互动（全年适用）。
购买巅峰通行证，可立即推进一定进度，并且会获得双倍巅峰通行证经验值加成（每周的巅峰通行证经验值上限也会相应翻倍）。
付费通行证的定价为24.99美元*，时长4个月（相当于每月6.25美元），包含上面列出的全部奖励！
* 该价格可能会因玩家所在地而有所不同。
巅峰通行证带来了独特且可升级的全新皮肤稀有度：电竞精英！
电竞精英皮肤可通过推进巅峰通行证的进度来进行升级！
电竞精英皮肤最多可以升级11次，升级需要使用“皮肤升级”，皮肤升级可通过巅峰通行证获取。此外，电竞精英皮肤推出8个月后，相应的“皮肤升级”会出现在排位赛星妙惊喜当中。
每次升级都会提升皮肤的视觉效果，包括全新的重生动画和其他个性装扮，比如全新的动态英雄乱斗名片！
每个赛季，大家都可通过巅峰通行证的免费奖励之路获得一款对标传奇稀有度的皮肤！
首款电竞精英皮肤是“星航柯尔特”！
更具竞技性的排位赛经验
1.我们为顶尖水平对局设置了一个全新的段位——电竞精英
2.我们正在从多个角度尝试解决“分数膨胀”的问题
3.匹配机制优化
4.随机事件移除
排位赛中的新游戏模式
为了保持新鲜感，我们会尝试每个月在排位赛中换上一种新游戏模式。我们会先在常规天梯活动中测试这些模式的竞技性，然后再让它们登上排位赛的大舞台！
关于排位赛重做还有更多调整即将上线。
多到我们专门为此发布了一篇更新公告！在这里，你可以查看排位赛重做的所有详细调整（真的很多）。
本次更新将推出12位英雄的极限充能！
它们将分两批推出，每批推出6个。
卡尔：烈焰回旋
卡尔极限充能状态下的超级技能会留下一条火焰尾迹，点燃触碰到火焰的敌人！
曼迪：糖果狂欢
曼迪的超级技能会同时向三个方向发射糖果射线。
汉克：制导鱼雷
汉克超级技能发射出的鱼雷会自动调整方向飞向目标！
阿渤：陷阱密布
阿渤的超级技能会扔出5个爆炸陷阱，而非3个。极限充能陷阱不会影响之前超级技能扔出的陷阱，因此，阿渤总共可以在地图上放置超过7个爆炸陷阱！
贝亚：保护蜂后
贝亚超级技能放出的机械蜜蜂会在射程末端（或命中时）分裂成2只，进一步增加超级技能的射程和覆盖范围。
P先生：超级助手
P先生的基地会召唤变得超强的机器企鹅助手，最多可以同时出动两个超级助手。
梅格：钨钢铁臂
强袭机甲的铁臂挥舞范围大幅度提升。梅格离开强袭机甲时会获得承伤护盾。
切斯特：糖果百味
切斯特将三种超级技能组合起来，发射出一颗百味糖果。这颗糖果能够爆炸造成伤害，产生伤害烟雾，还会在地面上留下一个减速区域，持续几秒钟。
萝拉：极致魅影
萝拉的自恋心理膨胀成超级魅影分身，具有更高生命值和伤害！
格罗姆：终极殉爆
格罗姆的终极爆弹可以爆炸两次，第二次爆炸会呈X形。二次爆炸也能造成伤害、摧毁墙壁并击退敌人。
巴斯特：主角光环
巴斯特投射的屏障变成360度环绕自身，而且反弹攻击可造成更高伤害！
山姆：极限铁拳
碎骨指虎可以扔得更远。极限充能状态下，如果指虎扔中了敌方英雄，山姆的超级技能会立刻完成充能。
芬克斯的时光魔法破坏了时之沙主题季，取而代之的是沙之暗潮，远古的邪恶力量也被唤醒！
木乃伊弗兰肯 | 乱斗金券
暗之木乃伊弗兰肯 | 配色1 | 高级乱斗金券
光之木乃伊弗兰肯 | 配色2 | 高级乱斗金券
拉夫西斯二世 | 超稀有
王后珠珠 | 超稀有
法老奥利 | 史诗
神秘谜宝 | 史诗
圣甲虫史魁克 | 史诗
邪恶的假虫骑士和他的跟班“磁暴”将星妙乐园作为他们肆虐横行的下一个目标。
神秘华丽客和他的超级英雄们能抵挡得住吗？或许他们需要一位神秘警官的帮助……
惩戒者比比 | 乱斗金券
正义惩戒者比比 | 配色1 | 高级乱斗金券
高尚惩戒者比比 | 配色2 | 高级乱斗金券
我们之前举办了主题为“英雄集结”的玩家创意皮肤大赛，以下皮肤均由在该比赛中获胜的玩家设计。
神秘华丽客山姆 | 史诗
设计者：FinnyShow
烈火之翼珍妮特 | 史诗
设计者：WarpWave
守护者格罗姆 | 史诗
设计者：J-Y Jacky
假虫骑士卡尔 | 史诗
设计者：Artho_Max
磁暴查克 | 史诗
设计者：Gedi-Kor
时间调停者巴斯特 | 史诗
设计者：Vinuui
想过在《荒野乱斗》中使用优诺反转牌吗？现在机会来了！
新游戏模式
我们将推出全新游戏模式“优诺乱斗”，融合了经典的《荒野乱斗》元素和优诺牌！
在这个模式中，每支队伍一开始都会拿到一手优诺牌，获胜条件就是把手里所有牌都丢到弃牌堆！
率先出掉所有优诺牌的队伍即可获胜。
出牌 = 特殊能力
出掉特定的优诺牌后，英雄可获得特殊能力！
+2牌
队伍成员获得2个能量块
跳过牌
敌方队伍无法攻击
反转牌
摧毁敌方当前持有的所有卡牌，并将这些卡牌挪回基地
温馨提示
英雄可以用身体挡住敌方飞过来的优诺牌
使用弹簧板时也可以携带优诺牌
优诺主题个性装扮
除了新的游戏模式，切斯特还将获得一款独特的优诺牌皮肤，特别适合在对战中给敌方英雄来一发优诺反转。
此外，还有一大波优诺主题的其他个性装扮即将上线，千万别错过！
随身妙具不再有使用次数限制，调整为有冷却时间限制！
这意味着，在一场对战中，只要随身妙具冷却结束就随时可以使用它，而且使用 次数无限！
小贴士：
随身妙具的冷却时间将根据其强度而有所不同。例如，莉莉的随身妙具“藏木于林”有22秒的冷却时间，而罗莎的随身妙具“种植灯”则只有10秒冷却时间。
此前为英雄增加一次随身妙具使用次数的强化装备，现在改为使随身妙具的冷却时间缩短15%。
（注意：每日签到功能将在更新上线后的几天内推出，而不是在更新当天！）
每日登录，赢取奖励！坚持每日签到，看着连续签到的天数越来越多，真是太棒啦！
另外，还可以打开一块神秘的幸运饼干。是的！非常神秘。
稀有皮肤
黑骑士露米
侏罗纪芬克斯
地狱少女琥珀
海滩贝尔
大副阿方
果核伊芙
辉金和铂银皮肤
珠珠
谜宝
谢德
奥利
其他
狂欢曼迪 | 神话
皮卡阿拾 | Supercell ID奖励
奥利
普通攻击伤害从850提升至1000
超级技能：奥利不再会催眠自己，现在会消耗掉最大弹药量的50%
谜宝
普通攻击的装弹速度提升，所需时间从2秒缩短到1.9秒
拉夫
极限充能的伤害和护盾效果从10%提升至15%
格斯
普通攻击伤害从1120降低至1080
随身妙具“灵体爆裂”的伤害从2240降低至2160
斯图
星徽之力“燃料补给”恢复的最大生命值从10%降低至8%
潘妮
极限充能的充能倍率从35降低至30
珠珠
超级技能的充能速率从90降低至72
（完成超级技能充能所需的地面攻击命中次数从5次提升至6次，草丛/水面攻击命中次数从6次提升至7次）
麦克斯
极限充能的充能倍率从40降低至35
瑞科
极限充能的充能倍率从40降低至35
小罗
极限充能的充能倍率从40降低至30
武士健次
使用超级技能时会准确显示其返回的位置
由于这一模式深受玩家喜爱，我们决定将其永久加入游戏，这很合理吧！
为了尽可能保证公平，我们对现有的三人荒野决斗地图池进行了大幅调整，以提供更加平衡的游戏体验。我们不仅对一些最具标志性的三人荒野决斗地图进行了调整，还新增了一批由玩家社区设计的全新地图，这些地图也同样遵循了注重平衡性的设计理念。
排位赛游戏模式和地图
第1赛季（每个模式3张地图）
乱斗足球
乱斗淘汰赛
宝石争霸
热区争夺
乱斗冰球
第2赛季（每个模式3张地图）
乱斗足球
乱斗淘汰赛
宝石争霸
金库攻防
清洁行动
场景
移除：
雪漫大酒店
星妙战队
礼品店
卡通大乱斗
格斗游戏
增加：
龙之熔炉
摩登都会
塔拉的巴扎
埃及
地图
荒野决斗
幽暗溪流（修改）
石墙林立（修改）
饥荒盛宴（修改）
洞穴迷宫（修改）
酸性毒沼（修改）
飞翔幻梦（修改）
孤岛争雄（修改）
坏事成双（修改）
优诺乱斗
清新绿色（新）
无限反转（新）
跳过成堆（新）
5对5积分争夺赛 / 5对5乱斗淘汰赛
大战盆地（新）
愤怒竞技场（新）
适者生存（新）
疯狂幻象（新）
庭院对抗（新）
5对5乱斗足球
极地公园（新）
备用体育场（新）
寒冷对峙（新）
5对5宝石争霸
闪耀森林（新）
北极伏击（新）
宝藏岛屿（新）
3对3乱斗冰球
低温战场
冷藏盒子
星妙花园
清洁行动
暴走垃圾
废品大战
冲刺垃圾箱
垃圾天堂
直入垃圾桶
回收站点
脏乱小道
寻宝竞赛
中层管理
完美撤离
乱斗星门
乱斗名片和声望边框现已加入你的收藏，可以自由选择想要配置和展示的款式啦！
你现在可以在英雄界面通过点击爱心图标，将英雄设为你的“最爱英雄”。
在排位赛/超级猪猪中，最爱英雄会优先显示在英雄选择界面的最前列。
你还可以进行筛选，让最爱英雄始终显示在英雄列表的顶部（和带有任务的英雄显示方式类似）。
快捷聊天消息进行了重新排序，最常用的消息将优先显示。
辉金和铂银皮肤经过格尔的精心打磨，现在焕然一新，拥有全新的闪亮外观！
恶魔艾魅皮肤添加了之前缺失的特效。
优化了武士健次超级技能的返回特效，使其更准确、更易辨认。
降低了游戏的整体内存消耗，较低端设备闪退的情况将会减少。
降低了星妙之路占用的内存，提升了响应速度，并且重新为英雄加上了完整的动画展示。
优化了疯狂老宅地图的性能表现。
修复了一个罕见问题，现在山姆的指虎和格斯的攻击在跨越水面或特定物体时，不会再出现角度异常。
修复了凯特的漏洞。
修复了在高端设备上英雄纹理显示低分辨率的问题。
修复了潮流麦乐迪皮肤意外播放波克普通攻击音效的问题（我们保证她的歌是自己写的！）。
修复了安吉洛的随身妙具“锐利飞刺”会取消其超级技能持续伤害效果的问题。
修复了拜伦的普通攻击不会触发触控反馈的问题。
修复了罗莎的基础皮肤在极限充能期间，使用其他皮肤的普通攻击特效的问题。
修复了薇洛的星徽之力“盲目狂恋”不能减缓敌人装弹速度的问题。
修复了地图为“空体中心”的乱斗冰球对战中冰球会穿过某些障碍物的问题。
修复了领取之前的活动奖励会导致游戏闪退的问题。
修复了在乱斗冰球中英雄无法立即拾取从弹射立柱弹出的冰球的问题。
修复了山姆在移动时使用超级技能会暂时丢失上半身动画的问题_（他年纪大了，难免背部会僵硬）。_
修复了战队聊天中有3款表情无法发送的问题。
为了在全球不同地区确定合适的定价，我们将从此次更新开始逐步在全球推出定价调整。
我们仍需要进行一些测试，才能全面推广到所有目标地区，因此这些价格调整初期只会在少数几个国家/地区上线，未来几个月会逐步扩展到更多国家/地区。
由于目前仍是测试阶段，即使在同一区域，不同玩家看到的价格也可能不同。
测试期间，乱斗金券赠送功能也会暂时禁用，等测试完成后将会重新启用。