巅峰通行证同样具有免费奖励之路和付费奖励之路，但与主题季不同的是，巅峰通行证的时长为4个月！

为什么时长设置为4个月？每个巅峰通行证赛季都对应本年度的一项重要电竞赛事。以2025年为例，首先是五月的Brawl Cup（乱斗英雄杯）、然后是9月的最后一搏资格赛，以及11月的全球总决赛。目前的计划是，每年会推出3个巅峰通行证赛季。