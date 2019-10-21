亂鬥英雄們，大家好！
荒野亂鬥首個創作大賽來啦！
喜歡並擅長繪圖的你！別錯過本次活動！
這次有妮塔熊帽、iPhone 11等比賽獎勵唷！
話不多說，一起來看看投稿方式！
比賽日程
投稿時間：2019/10/21(一)起至2019/11/27(三) 23:59
投票時間：2019/11/28(四)玩家投票開啟至2019/12/2(一)12:00
評選時間：2019/12/2(一)至2019/12/6(五)
結果公布：2019/12/7(六)
比賽辦法
《Step1》於Facebook指定活動頁面討論區上傳作品
《Step2》上傳作品同時，依照投稿格式附上作品署名、作品主題、介紹
《Step3》以作品署名為標題寄送兩張作品流程圖（如線稿草圖等）、一張完成品、一張完成品縮圖/裁剪圖（1080x1080px用於投票）上傳至雲端硬盤，將雲端硬盤共享連結，以【亂鬥超級鬧-作品署名】為標題寄至投稿信箱：bs_fb2018@hotmail.com
《Step4》初步審核通過會於討論區展出
投稿格式：
作品署名：
作品主題：
作品介紹：（10字以上）
參賽資格
台、港、澳喜愛創作的玩家均歡迎參賽。
不限年齡，但未滿20歲者，請在取得監護人對本賽事參賽須知與注意事項同意後進行投稿。
參賽者能以個人名義參賽，多人或企業名義之作品不得參加。
投稿規格：
電繪/手繪不拘，但手繪需自行掃描作品提供電子檔案，需完整上色，恕不接受拍照形式參賽。
完成品檔案規格：1920x1080px、dpi至少72dpi、PSD檔（大小不超過500MB）或JPG檔/PNG檔（大小不超過10MB）
參賽須知
參賽作品一經提交，即視為同意本賽事各項內容及規定，並同意官方擁有將參賽作品進行線上線下傳播的權利，可在遊戲相關專題、官網、粉絲專頁等官方平台署名展出。
參賽作品須自行獨立創作，並未抄襲他人作品或侵害他人智慧財產權等權益，且不得引用有版權肖像權之素材。
參賽作品須為尚未以任何形式公開及發表於國內、外各類媒體之新作，且無抄襲仿冒之原創作品。
參賽作品不得含有暴力、色情等違反服務條款內容與玩家內容條款。
參賽一經提交，即無法進行修改，且參賽作品及所附資料，無論得獎與否，將不予退回。
報名參賽者，即視為同意主辦單位可於全球任何與遊戲相關之宣傳網站、社群平台、新聞報導、行銷廣告中使用參賽作品。
每位參賽者投稿作品次數不限，但每位參賽者最多僅可獲得一次獎勵，以最高名次作品為主。
比賽獎項
金獎(1名)：iPhone 11（256GB、不挑色）+妮塔熊帽
銀獎(1名)：iPad Air（256GB、不挑色）
銅獎(1名)：iPad Mini（256GB、不挑色）
最佳人氣獎(1名)： AirPods搭配充電盒
佳作(3名)：手機電競手把+妮塔熊帽
投票方式：活動頁面將建立四則投票貼文，優秀作品、最佳人氣分開投票。
評分標準：金獎、銀獎、銅獎、佳作，將採玩家投票30％，官方評選70％的比例計算，而最佳人氣獎則將採玩家投票70％，官方評選30％計算。
官方評選包含整體風格(主題契合度、構圖)、視覺美感(色彩搭配、視覺效果)、創意設計(原創獨特、個人風格)三大部份。
注意事項
所有獎項之給付，將依據所得稅法規定，扣繳相關所得稅額。凡獎金獎品價值超過新台幣1,000元整，需申報中獎人個人所得。
得獎人若已成年，須提供身分證正反面影本、活動領獎單等領獎文件資料，若得獎人為未滿20歲人，則須檢附戶口名簿影本、法定代理人身分證正反面影本，並提出法定代理人所簽署之領獎同意書，方可辦理獎項領取。
若得獎人未能於得獎公佈後將統一以信箱方式發送得獎通知與領獎所需資料。若逾期未提供即視為無條件放棄得獎資格及一切相關權益。
獎項獎金由評審會議視參加者及作品議定，必要時得以「從缺」或「增加名額」辦理，獎項視實際情況作彈性調配，若有「從缺」則該獎項將視主辦單位或評審決定分配到其他獎項，以不超越原獎項總額為限。
得獎者同意得獎作品之著作財產權歸主辦單位所有，主辦單位擁有自行運用於公開展示、重製、改作等權利，得獎者不得私下將得獎作品著作權轉讓予第三者，或直接、間接使用於其他商業行為、活動宣傳或其他用途。
得獎作品如經主辦單位發現、經人檢舉或告發而涉及著作權、專利權及其他權利之侵害情事，均將取消參賽資格，並撤銷獲獎資格，參賽者須自行負擔相關賠償及法律責任，且須將獎項繳回，以及賠償主辦單位所受一切損失。
主辦單位擁有本活動隨時及最終保留、變更、修改、或撤回、取消獎勵發送等之權利，若因遇不可抗力之因素，本活動將有一部分或全部暫停、延後舉辦或取消之權利。