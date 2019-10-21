注意事項

所有獎項之給付，將依據所得稅法規定，扣繳相關所得稅額。凡獎金獎品價值超過新台幣1,000元整，需申報中獎人個人所得。



得獎人若已成年，須提供身分證正反面影本、活動領獎單等領獎文件資料，若得獎人為未滿20歲人，則須檢附戶口名簿影本、法定代理人身分證正反面影本，並提出法定代理人所簽署之領獎同意書，方可辦理獎項領取。



若得獎人未能於得獎公佈後將統一以信箱方式發送得獎通知與領獎所需資料。若逾期未提供即視為無條件放棄得獎資格及一切相關權益。



獎項獎金由評審會議視參加者及作品議定，必要時得以「從缺」或「增加名額」辦理，獎項視實際情況作彈性調配，若有「從缺」則該獎項將視主辦單位或評審決定分配到其他獎項，以不超越原獎項總額為限。



得獎者同意得獎作品之著作財產權歸主辦單位所有，主辦單位擁有自行運用於公開展示、重製、改作等權利，得獎者不得私下將得獎作品著作權轉讓予第三者，或直接、間接使用於其他商業行為、活動宣傳或其他用途。



得獎作品如經主辦單位發現、經人檢舉或告發而涉及著作權、專利權及其他權利之侵害情事，均將取消參賽資格，並撤銷獲獎資格，參賽者須自行負擔相關賠償及法律責任，且須將獎項繳回，以及賠償主辦單位所受一切損失。

