亂鬥英雄們，大家好！
亂鬥超級鬧活動進入Part 2！
參加活動選出你喜歡的繪圖作品！
就有機會玩偶、周邊、寶石等獎勵！
現在就看看參加辦法吧！
活動時間
2019/11/28(四)玩家投票開啟至12/2(一)12:00
活動辦法
《Step1》於活動頁面查看所有投稿作品
《Step2》登入google帳號！
《Step3》再於google表單中進行投票，就能參與抽獎。每人最多可投5票！
活動獎勵
樂在波可獎：波可玩偶x1（一名）
穿出幸運獎：荒野亂鬥限定T恤*1（五名）
票選獎：荒野亂鬥限量提袋*1 （五名）
加油獎：寶石*20 （二十名）
鼓勵獎：荒野亂鬥貼紙組*1（二十名）
注意事項
得獎名單於活動結束後14天內公布於粉絲團。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲內角色名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【亂鬥超級鬧！來票選獎好禮！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com
寶石獎勵不限發送地區，玩家需於得獎名單公布後3天內將遊戲內角色名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【亂鬥超級鬧！來票選獎好禮！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
每人最多僅可獲獎一次。
本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。