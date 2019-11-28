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2019年11月28日
Blog – Brawl Stars

亂鬥超級鬧！Part2 -來票選獎好禮！

亂鬥英雄們，大家好！

亂鬥超級鬧活動進入Part 2！

參加活動選出你喜歡的繪圖作品！

就有機會玩偶、周邊、寶石等獎勵！

現在就看看參加辦法吧！

活動時間

2019/11/28(四)玩家投票開啟至12/2(一)12:00

活動辦法

《Step1》於活動頁面查看所有投稿作品

《Step2》登入google帳號！

《Step3》再於google表單中進行投票，就能參與抽獎。每人最多可投5票！

活動獎勵

  • 樂在波可獎：波可玩偶x1（一名）

  • 穿出幸運獎：荒野亂鬥限定T恤*1（五名）

  • 票選獎：荒野亂鬥限量提袋*1 （五名）

  • 加油獎：寶石*20 （二十名）

  • 鼓勵獎：荒野亂鬥貼紙組*1（二十名）

注意事項

  • 得獎名單於活動結束後14天內公布於粉絲團。

  • 實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲內角色名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【亂鬥超級鬧！來票選獎好禮！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com

  • 寶石獎勵不限發送地區，玩家需於得獎名單公布後3天內將遊戲內角色名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【亂鬥超級鬧！來票選獎好禮！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com

  • 得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

  • 每人最多僅可獲獎一次。

  • 本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。