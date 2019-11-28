活動時間

2019/11/28(四)玩家投票開啟至12/2(一)12:00

活動辦法

《Step1》於活動頁面查看所有投稿作品

《Step2》登入google帳號！



《Step3》再於google表單中進行投票，就能參與抽獎。每人最多可投5票！

活動獎勵

樂在波可獎：波可玩偶x1（一名）

注意事項

得獎名單於活動結束後14天內公布於粉絲團。



實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲內角色名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【亂鬥超級鬧！來票選獎好禮！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com

寶石獎勵不限發送地區，玩家需於得獎名單公布後3天內將遊戲內角色名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【亂鬥超級鬧！來票選獎好禮！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com



得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

每人最多僅可獲獎一次。