活動時間：2019/2/18至2019/2/21 23:59
活動方式：
1、粉絲團按讚
2、追隨官方Twitch：https://www.twitch.tv/BrawlStars_TW
3、圈兩位好友，並依留言格式在活動貼文下方留言，預測百人爬盃賽最終達成的最高盃數
留言格式：玩家名稱，玩家標籤，圈兩位好友，預測的最高盃數
留言範例：小小編，#456，@小編編、@大大編，百人爬盃賽我預測最高盃數會是1000盃！你們覺得呢？
查看玩家標籤請點擊左上角頭像進入榮耀之路，再於榮耀之路點擊左上方的小圖示至最左邊，於名字下有個#開頭加英文數字即為玩家標籤。
活動獎勵：
荒野亂鬥史派克玩偶x1（從參加活動者中抽3名）
荒野亂鬥超可愛限定T恤x1（從參加活動者中抽5名）
荒野亂鬥精美限量提袋x1（從參加活動者中抽10名）
荒野亂鬥英雄限量貼紙一組x1（從參加活動者中抽20名）
特別獎勵：
荒野亂鬥史派克玩偶x1、超可愛限定T恤x1、精美限量提袋x1、英雄限量貼紙一組x1（準確預測盃數者）
活動時間：2019/2/19活動頁面開啟後至2019/2/22 15:59
活動方式：
1、於活動頁面登入巴哈姆特手機認證會員帳號
2、於預測頁面找到想要預測為最終冠軍的參賽實況主
3、輸入巴幣金額進行預測
活動獎勵：
獎項1：比賽結束後，預測失敗玩家累積的所有巴幣，將平分給成功預測冠軍的所有玩家
獎項2：成功預測冠軍，且投入最多巴幣的前五名玩家可獲得冠軍實況主簽名T恤
獎項3：荒野亂鬥官方周邊玩偶x1 （從參與活動者中抽出3位，隨機寄送一款）
其他注意事項請留意活動頁面說明
活動時間：2019/2/19活動頁面後開啟至2019/2/22 21:59
活動方式：
1、於活動頁面登入巴哈姆特手機認證會員帳號
2、於應援頁面找到想要應援的實況主
3、留下你想對實況主說的話
活動獎勵：
獎項1：荒野亂鬥超可愛限定T恤x1（從參與活動者中抽出10位）
獎項2：巴哈姆特荒野亂鬥勇者造型（參與活動即可獲得）
其他注意事項請留意活動頁面說明