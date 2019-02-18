活動時間：2019/2/18至2019/2/21 23:59

活動方式：

1、粉絲團按讚

2、追隨官方Twitch：https://www.twitch.tv/BrawlStars_TW

3、圈兩位好友，並依留言格式在活動貼文下方留言，預測百人爬盃賽最終達成的最高盃數



留言格式：玩家名稱，玩家標籤，圈兩位好友，預測的最高盃數

留言範例：小小編，#456，@小編編、@大大編，百人爬盃賽我預測最高盃數會是1000盃！你們覺得呢？

查看玩家標籤請點擊左上角頭像進入榮耀之路，再於榮耀之路點擊左上方的小圖示至最左邊，於名字下有個#開頭加英文數字即為玩家標籤。



活動獎勵：





荒野亂鬥史派克玩偶x1（從參加活動者中抽3名）





荒野亂鬥超可愛限定T恤x1（從參加活動者中抽5名）





荒野亂鬥精美限量提袋x1（從參加活動者中抽10名）



荒野亂鬥英雄限量貼紙一組x1（從參加活動者中抽20名）



特別獎勵：

荒野亂鬥史派克玩偶x1、超可愛限定T恤x1、精美限量提袋x1、英雄限量貼紙一組x1（準確預測盃數者）



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