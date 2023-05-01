亂鬥英雄們，大家好！



英雄1000盃到底難不難？

透過【我推的英雄】活動或許就知道！



創作者們在活動中必須將被指定的英雄爬上1000盃！

達成後，他們將會在直播或者其他影片中抽出周邊好禮的得獎者！



現在就來看看本次報名活動的創作者有誰！

並請大家記得先訂閱他們，才不會錯過他們的活動直播或影片唷！

活動時間：5月1日新主題季開始起



活動說明：

1、根據前一週發佈的荒野亂鬥影片平均觀看數最高的創作者為首位，因此報名活動中首位挑戰者為PowerTech淮特！

2、首位挑戰者可自行選擇5位低於901盃的英雄於社群詢問玩家哪個英雄要打到1000盃，於社群開立投票5小時後任意時間自行結算選出1位英雄進行挑戰，需於5月1日新主題季開始後至5月3日於直播中或錄製並發佈影片完成挑戰。

3、首位創作者於直播或錄製影片並發佈達成1000盃的同時，需於該直播或另外在時限內錄製影片中指定下一位參加活動的創作者哪5位低於901盃的英雄要打到1000盃。

4、被指定的創作者需於自己的社群詢問玩家，將指定的5位英雄該爬哪一位英雄至1000盃，並在三天內（扣除被指定當天）完成該挑戰，以此類推。



每位創作者只要達成指定英雄1000盃挑戰即可進行以下獎勵的抽獎！

隨機玩偶x1

史派克大頭鑰匙圈x1

隨機小公仔（1個）x3

普里莫人形包掛x1

史派克布徽章x1

荒野亂鬥T恤x2

荒野亂鬥托特包（帆布材質）x2

荒野亂鬥貼紙（雙款）x5

抽獎方式：

由創作者決定，故請務必鎖定創作者頻道及其說明！



注意事項：

1、實體獎勵僅能寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞。

2、得獎者需於內容創作者公布得獎名單後10天內（包含例假日）完整填寫指定的寄送表單，若未如期填寫將取消得獎資格。

3、若因資料填寫錯誤導致寄送失敗將不另行補寄。

4、參與活動的玩家最多僅可獲獎一次。

5、部分周邊商品於Supercell中國大陸的商城販售，故外包裝將為簡體中文。

6、由於部分周邊需先於海外寄至台灣，再從台灣寄出，故整體寄送時間可能為1至2個月的工作天。

7、實體獎勵預計將從台灣寄出，因應各國海關規定不同，簽收實體獎勵有可能有需繳納關稅。

8、本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。

9、本表單所蒐集之資料僅用於本次抽獎活動寄送實體獎勵使用。

感謝大家支持！讓我們一同期待創作者的影片與直播吧！