亂鬥英雄們，大家好！
荒野亂鬥迎來了4周年！粉絲團特別舉辦了兩大活動！
參加活動就有機會獲得周邊好禮！一起來看看活動內容吧！
亂鬥輕鬆連 周邊4你的
>>>活動貼文傳送門<<<
【活動時間】
2022/12/17(六)~2022/12/20(二) 23:59止
【活動辦法】
《Step 1》請將活動賓果圖存檔
《Step 2》在格子留空位填入自己遊戲進度後，自行連線
《Step 3》依活動格式留言並上傳連線後圖檔
【留言格式】
角色名稱：
玩家標籤：
上傳圖片：
【活動獎勵】
🎊最佳英雄獎(全連線獎)：
Supercell大禮盒x1，共1名
🎂周年生日獎
波可玩偶x1，共1名
潔西玩偶x1，共1名
史派克玩偶x1，共1名
🎁亂鬥忠實獎
荒野亂鬥手機氣墊支架(不挑款)x1，共3名
👕亂鬥好衣獎
荒野亂鬥限定T恤x1，共5名
🛍亂鬥實用獎
荒野亂鬥限量提袋x1，共5名
💎亂鬥閃亮亮獎
寶石x20，共6名
🎏亂鬥小確幸
雙款荒野亂鬥貼紙組x1，共20名
🎀加碼獎勵：
參加人數達777獎勵：荒野亂鬥大頭抱枕(不挑款)*1， 共 1名
參加人數達888獎勵：史派克玩偶*1， 共1名
參加人數達1111獎勵：Supercell大禮盒*1，共1名
🌟注意事項：
得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【亂鬥輕鬆連 周邊4你的】寄送至bs_fb2018@hotmail.com
保力、彈射、波可、達里爾、滴答、卡爾、史派克、比特8號、芽芽、奔騰、阿魯、斯威克、阿信、駛徒、歐提斯、Mr.P，共16位英雄角色，因遊戲內未明確設定或說明性別，為讓玩家更好地參與活動，故在不涉及遊戲世界觀的前提下，於本活動中有關指定性別選項中皆可列入計算。
上傳圖片請依照自己遊戲進度作答!若作答內容與工作人員查核結果不同，則視同放棄本次參與活動資格。
每人最多僅可獲獎一次。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
因應各國海關規定不同，簽收實體獎勵有可能有需繳納關稅。
本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。
亂鬥拼人氣 你4誰粉絲
>>>活動投票傳送門<<<
【活動時間】
2022/12/18 (日)~2022/12/27 (二)23:59
【活動方法】
《Step 1》按讚並追蹤FB粉絲團
《Step 2》登入google帳號，於google表單參與荒野亂鬥首次英雄人氣投票與趣味題目投票。
【活動獎勵】
❤️可愛4你獎：史派克黏土人x1，共1名
🌵暖心4你獎：史派克玩偶x1，共1名
💎閃亮4你獎：寶石x40，共5名
👕實用4你獎：荒野亂鬥T恤x1，共15名
✨粉絲4你獎：史派克徽章x1，共20名
🌈幸運4你獎：雙款貼紙組x1，共30名
🌟注意事項：
得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【亂鬥拼人氣 你4誰粉絲】寄送至bs_fb2018@hotmail.com。
實體獎勵預計將從台灣寄出，所以台灣以外地區可能因海關規定不同，簽收實體獎勵可能需繳納關稅。
每人最多僅可獲獎一次。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。