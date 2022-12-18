亂鬥英雄們，大家好！

荒野亂鬥迎來了4周年！粉絲團特別舉辦了兩大活動！



參加活動就有機會獲得周邊好禮！一起來看看活動內容吧！



亂鬥輕鬆連 周邊4你的

>>>活動貼文傳送門<<<

【活動時間】



2022/12/17(六)~2022/12/20(二) 23:59止



【活動辦法】



【留言格式】



【活動獎勵】



🌟注意事項：



得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。



實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【亂鬥輕鬆連 周邊4你的】寄送至bs_fb2018@hotmail.com



保力、彈射、波可、達里爾、滴答、卡爾、史派克、比特8號、芽芽、奔騰、阿魯、斯威克、阿信、駛徒、歐提斯、Mr.P，共16位英雄角色，因遊戲內未明確設定或說明性別，為讓玩家更好地參與活動，故在不涉及遊戲世界觀的前提下，於本活動中有關指定性別選項中皆可列入計算。



上傳圖片請依照自己遊戲進度作答!若作答內容與工作人員查核結果不同，則視同放棄本次參與活動資格。



每人最多僅可獲獎一次。



得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。



因應各國海關規定不同，簽收實體獎勵有可能有需繳納關稅。

