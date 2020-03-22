亂鬥英雄們，大家好！

喜歡足球系列造型─火爆教頭、球場吉祥物？

請不要錯過以下活動：

於活動時間內，在PSG CUP指定影片下方留言就能參與抽獎，總計抽出三位火爆教頭造型得主與三位球場吉祥物造型得主！

所在頻道：Xiake

指定影片： [點此前往！]

直播時間：3月22日13:00

直播進行PSG CUP挑戰，取得勝場3、勝場6、勝場將能進行抽獎，每個階段抽出一位火爆教頭造型得主與一位球場吉祥物造型得主！

所在頻道：kuroko哲平 [點此前往！]

於活動時間內，在PSG CUP指定影片下方留言就能參與抽獎，總計抽出三位火爆教頭造型得主與三位球場吉祥物造型得主！

所在頻道：建盛

指定影片：[點此前往！]

同時，先前於3月20日21:30參加嘿!兄弟頻道直播活動得獎的四位玩家，將統一在收集完所有得獎玩家資料後再進行提交與發獎，敬請留意。

祝大家好運！玩得開心！

注意事項：

得獎者需提供給內容創作者遊戲角色名稱與玩家標籤。

若得獎者在獎勵發送前已購買足球系列造型，則無法替換為其他造型。

若得獎者重複被不同的影片作者抽中，仍然只會有一份獎勵，不會有其他獎勵。

若得獎者沒有對應英雄，則獲取造型，也會獲取英雄，但可能會需要分兩段接收獎勵，先接收英雄，才能再獲取造型。

得獎者獲取造型的時間，預計在活動結束並統一收集完資料後，盡量在28個工作天內發送。

本次參與活動的內容創作者的言論不代表官方立場。

主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。