亂鬥英雄們，大家好！

我們需要你的意見！

長話短說：大家希望我們在遊戲中再次推出已經絕版的造型嗎？

目前，亂鬥通行券和星光聯賽造型（生態危機版本前）、慶祝造型、節慶造型（像嗶嗶造型「大劍少女」和彈射造型「經典彈射」），甚至雪莉造型「星光雪莉」等都是作為專屬造型贈送或出售的，這代表只有在這些造型推出時即獲得它們的玩家才能擁有。

然而，隨著時間推移，越來越多新玩家加入遊戲，大部分玩家都沒有機會獲得這些造型。對無論是收藏家，或是錯過自己最愛英雄酷炫造型的玩家而言，再也無法獲得這些造型的感覺並不好受。

同時我們也想尊重在這些造型推出時即購買或獲得它們的所有玩家，這也是我們提出這個問題的原因。我們希望在做出任何決定之前，讓所有人都能暢所欲言。

在8月26日星期六，我們將在社群平台和遊戲內進行投票。我們知道每個管道的受眾都不盡相同（結果也會不一樣），所以我們會比較所有投票結果、查看大家的留言，並根據這些結果做出決定。

為了讓一切更具透明度，如果投票結果是好壞參半（50/50），或負面聲浪佔據多數（即大家不希望它們回歸），那我們就不會再次推出這些造型；但如果正面意見佔多數，那就是向我們表明這些造型或許仍有回歸空間。

感謝大家閱讀，明天請大家記得在常用的社群平台和遊戲內參與投票！