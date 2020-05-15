注意事項：

得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。



實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【創意著色特別活動】寄送至bs_fb2018@hotmail.com



得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

