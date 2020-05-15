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2020年5月15日
Blog – Brawl Stars

【特別活動】史派克玩偶、抱枕、寶石都在這唷！

Supercell十周年除了遊戲內造型可領外，粉絲團也特別舉辦了活動！

輕鬆彩繪就有機會獲得獎勵唷！

史派克玩偶、寶石等獎勵正等著大家！一起來看看怎麼參加吧！

小提醒：如果還沒領狂牛蠻王造型，記得到商店去領唷！

【SC歡慶10周年 樂享著色趣】

  • 活動時間：即刻起至2020/5/29(五)23:59止

  • 活動辦法：

    • 《Step 1》下載歡慶10周年線稿：

      https://bit.ly/3fLTAAL

    • 《Step 2》線稿著色完畢，於

      粉絲團活動貼文

      下方，依照格式留言，並上傳著色完成作品，即完成投稿

    • 著色不限制手繪(色鉛筆、水彩等工具)、電繪(含手機APP著色)

  • 留言格式：

    • 玩家角色名稱：

    • 玩家標籤：

    • 上傳圖片：

  • 活動獎勵：

    • 史派克玩偶 x1，共1名

    • 大頭抱枕(不挑款) x1，共1名

    • 手機氣墊支架(不挑款) x5，共5名

    • 限定T恤 x5，共5名

    • 限量提袋 x10，共10名

    • 寶石x20，共10名

    • 貼紙組 x1，共20名

注意事項：

  • 得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。

  • 實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【創意著色特別活動】寄送至bs_fb2018@hotmail.com

  • 得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

  • 本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。