Supercell十周年除了遊戲內造型可領外，粉絲團也特別舉辦了活動！
輕鬆彩繪就有機會獲得獎勵唷！
史派克玩偶、寶石等獎勵正等著大家！一起來看看怎麼參加吧！
小提醒：如果還沒領狂牛蠻王造型，記得到商店去領唷！
【SC歡慶10周年 樂享著色趣】
活動時間：即刻起至2020/5/29(五)23:59止
活動辦法：
《Step 1》下載歡慶10周年線稿：
《Step 2》線稿著色完畢，於
下方，依照格式留言，並上傳著色完成作品，即完成投稿
著色不限制手繪(色鉛筆、水彩等工具)、電繪(含手機APP著色)
留言格式：
玩家角色名稱：
玩家標籤：
上傳圖片：
活動獎勵：
史派克玩偶 x1，共1名
大頭抱枕(不挑款) x1，共1名
手機氣墊支架(不挑款) x5，共5名
限定T恤 x5，共5名
限量提袋 x10，共10名
寶石x20，共10名
貼紙組 x1，共20名
注意事項：
得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【創意著色特別活動】寄送至bs_fb2018@hotmail.com
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。