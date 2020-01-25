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2020年1月25日
Blog – Brawl Stars

獲取亂鬥新春造型的機會來啦！

亂鬥英雄們，大家好！

新的一年好的開始！獲得《荒野亂鬥》新春限定造型的機會來了！

可獲得的造型包括：街頭忍者、大劍少女、病毒駭客。

我們與內容創作者們合作的特別活動再次展開！1月26日（星期日），在以下時段鎖定我們的#WinBrawlSkins活動，就有機會獲得新春造型！

每位創作者與實況主將在活動中抽取3名幸運觀眾，送出3款不同的造型！看得越多，中獎機率就越高唷！

這次繁體中文共邀請了15位內容創作者參與活動！快記下他們的直播或首映的時間吧！

  • 巴斯

直播/首映時間：1月26日 8:00至9:00

所在頻道：巴斯主播 [點此觀看！]

  • 大腦動

直播/首映時間：1月26日 10:00至11:00

所在頻道：大腦動遊戲王 [點此觀看！]

  • 末弟

直播/首映時間：1月26日 11:00至12:00

所在頻道：末末無名 [點此觀看！]

  • Steve Yi

直播/首映時間：1月26日 14:00至15:00

所在頻道：瘋狂男孩CrazyBoy [點此觀看！]

  • 愛好者嗶嗶潔西

直播/首映時間：1月26日 15:00至16:00

所在頻道：愛好者嗶嗶潔西 [點此觀看！]

  • Dr.mmm

直播/首映時間：1月26日 16:00至17:00

所在頻道：Dr.mmm [點此觀看！]

  • 耕誌

直播/首映時間：1月26日 17:00至18:00

所在頻道：耕著我 Follow me [點此觀看！]

  • 建盛

直播/首映時間：1月26日 19:00至20:00

所在頻道：建盛 [點此觀看！]

  • 俠客

直播/首映時間：1月26日 20:00至21:00

所在頻道：Xiake [點此觀看！]

  • Han

直播/首映時間：1月26日 21:00至22:00

所在頻道：人人都叫我Han [點此觀看！]

  • 淮特

直播/首映時間：1月26日 22:00至23:00

所在頻道：PowerTech淮特 [點此觀看！]

  • SGV

直播/首映時間：1月26日 22:00至23:00

所在頻道：SGV [點此觀看！]

  • 羽玄

直播/首映時間：1月26日 23:00至0:00

所在頻道：羽玄SamWing [點此觀看！]

  • Raiko

直播/首映時間：1月27日 0:00至1:00

所在頻道：Raiko [點此觀看！]

  • 哲平

直播/首映時間：1月27日 0:00至1:00

所在頻道：kuroko哲平 [點此觀看！]

本活動為全球統一形式，於1月26日（UTC全天）進行，其他語言直播時間（台北/香港時間）

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00 (UTC)

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

22:00 - 23:00

23:00 - 1月27日0:00

1月27日0:00 - 1:00

1月27日1:00 - 2:00

1月27日2:00 - 3:00

1月27日3:00 - 4:00

1月27日4:00 - 5:00

1月27日5:00 - 6:00

1月27日6:00 - 7:00

1月27日7:00 - 8:00

祝您好運！玩得開心！

注意事項

1、得獎者需提供給內容創作者遊戲角色名稱與玩家標籤。

2、若得獎者在獎勵發送前已購買亂鬥新春造型，則無法替換為其他造型。

3、若得獎者重複被不同的影片作者抽中，仍然只會有一份獎勵，不會有其他獎勵。

4、若得獎者沒有對應英雄，則獲取造型，也會獲取英雄，但可能會需要分兩段接收獎勵，先接收英雄，才能再獲取造型。

5、得獎者獲取造型的時間，預計在活動結束並統一收集完資料後，盡量在28個工作天內發送。

6、本次參與活動的內容創作者的言論不代表官方立場。

7、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

8、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。