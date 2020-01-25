亂鬥英雄們，大家好！

新的一年好的開始！獲得《荒野亂鬥》新春限定造型的機會來了！

可獲得的造型包括：街頭忍者、大劍少女、病毒駭客。

我們與內容創作者們合作的特別活動再次展開！1月26日（星期日），在以下時段鎖定我們的#WinBrawlSkins活動，就有機會獲得新春造型！

每位創作者與實況主將在活動中抽取3名幸運觀眾，送出3款不同的造型！看得越多，中獎機率就越高唷！

這次繁體中文共邀請了15位內容創作者參與活動！快記下他們的直播或首映的時間吧！

巴斯

直播/首映時間：1月26日 8:00至9:00

所在頻道：巴斯主播 [點此觀看！]

大腦動

直播/首映時間：1月26日 10:00至11:00

所在頻道：大腦動遊戲王 [點此觀看！]

末弟

直播/首映時間：1月26日 11:00至12:00

所在頻道：末末無名 [點此觀看！]

Steve Yi

直播/首映時間：1月26日 14:00至15:00

所在頻道：瘋狂男孩CrazyBoy [點此觀看！]

愛好者嗶嗶潔西

直播/首映時間：1月26日 15:00至16:00

所在頻道：愛好者嗶嗶潔西 [點此觀看！]

Dr.mmm

直播/首映時間：1月26日 16:00至17:00

所在頻道：Dr.mmm [點此觀看！]

耕誌

直播/首映時間：1月26日 17:00至18:00

所在頻道：耕著我 Follow me [點此觀看！]

建盛

直播/首映時間：1月26日 19:00至20:00

所在頻道：建盛 [點此觀看！]

俠客

直播/首映時間：1月26日 20:00至21:00

所在頻道：Xiake [點此觀看！]

Han

直播/首映時間：1月26日 21:00至22:00

所在頻道：人人都叫我Han [點此觀看！]

淮特

直播/首映時間：1月26日 22:00至23:00

所在頻道：PowerTech淮特 [點此觀看！]

SGV

直播/首映時間：1月26日 22:00至23:00

所在頻道：SGV [點此觀看！]

羽玄

直播/首映時間：1月26日 23:00至0:00

所在頻道：羽玄SamWing [點此觀看！]

Raiko

直播/首映時間：1月27日 0:00至1:00

所在頻道：Raiko [點此觀看！]

哲平

直播/首映時間：1月27日 0:00至1:00

所在頻道：kuroko哲平 [點此觀看！]