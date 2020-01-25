亂鬥英雄們，大家好！
新的一年好的開始！獲得《荒野亂鬥》新春限定造型的機會來了！
可獲得的造型包括：街頭忍者、大劍少女、病毒駭客。
我們與內容創作者們合作的特別活動再次展開！1月26日（星期日），在以下時段鎖定我們的#WinBrawlSkins活動，就有機會獲得新春造型！
每位創作者與實況主將在活動中抽取3名幸運觀眾，送出3款不同的造型！看得越多，中獎機率就越高唷！
這次繁體中文共邀請了15位內容創作者參與活動！快記下他們的直播或首映的時間吧！
巴斯
直播/首映時間：1月26日 8:00至9:00
所在頻道：巴斯主播 [點此觀看！]
大腦動
直播/首映時間：1月26日 10:00至11:00
所在頻道：大腦動遊戲王 [點此觀看！]
末弟
直播/首映時間：1月26日 11:00至12:00
所在頻道：末末無名 [點此觀看！]
Steve Yi
直播/首映時間：1月26日 14:00至15:00
所在頻道：瘋狂男孩CrazyBoy [點此觀看！]
愛好者嗶嗶潔西
直播/首映時間：1月26日 15:00至16:00
所在頻道：愛好者嗶嗶潔西 [點此觀看！]
Dr.mmm
直播/首映時間：1月26日 16:00至17:00
所在頻道：Dr.mmm [點此觀看！]
耕誌
直播/首映時間：1月26日 17:00至18:00
所在頻道：耕著我 Follow me [點此觀看！]
建盛
直播/首映時間：1月26日 19:00至20:00
所在頻道：建盛 [點此觀看！]
俠客
直播/首映時間：1月26日 20:00至21:00
所在頻道：Xiake [點此觀看！]
Han
直播/首映時間：1月26日 21:00至22:00
所在頻道：人人都叫我Han [點此觀看！]
淮特
直播/首映時間：1月26日 22:00至23:00
所在頻道：PowerTech淮特 [點此觀看！]
SGV
直播/首映時間：1月26日 22:00至23:00
所在頻道：SGV [點此觀看！]
羽玄
直播/首映時間：1月26日 23:00至0:00
所在頻道：羽玄SamWing [點此觀看！]
Raiko
直播/首映時間：1月27日 0:00至1:00
所在頻道：Raiko [點此觀看！]
哲平
直播/首映時間：1月27日 0:00至1:00
所在頻道：kuroko哲平 [點此觀看！]
本活動為全球統一形式，於1月26日（UTC全天）進行，其他語言直播時間（台北/香港時間）
08:00 - 09:00
KairosTime Gaming - [
] - 英語
TheAlvaro845 - [
] - 西班牙語
BlackYT ShowDown - [
] - 葡萄牙語
Bruno Clash - [
] - 葡萄牙語
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
nickatnyte - [
] - 英語
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
Orange Juice Gaming - [
] - 英語
bobbybs - [
] - 英語
홀릿 Youtube Holit - [
] - 韓語
엔젤 유튜브 ANGEL7777 - [
] - 韓語
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00 (UTC)
Rey - [
] - 英語
15:00 - 16:00
111tom333_bs - [
] - 英語
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
RoTz Fire - [
] - 葡萄牙語
ClashGames - [
] - 德語
Sitr0x - [
] - 波蘭語
阿水鸭 - [
] - 簡體中文
尚娱-皛傲气 - [
] - 簡體中文
18:00 - 19:00
puuki - [
] - 德語
Rost - [
] - 波蘭語
Gawel - [
] - 波蘭語
Gigi - [
] - 義大利語
我不是今朝喔 - [
] - 簡體中文
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
Ark - [
] - 英語
Phoenix Blaze - [
] - 印地語
Aldo Pedro - [
] - 葡萄牙語
Lucas Clash ON - [
] - 葡萄牙語
Zhar - [
] - 西班牙語
俯冲杯的小夕 - [
] - 簡體中文
法师李 - [
] - 簡體中文
21:00 - 22:00
Rozetmen - [
] - 土耳其語
Super rare gaming - [
] - 印地語
Dżejdżejka - [
] - 波蘭語
Vinhô - [
] - 葡萄牙語
胡大 - [
] - 簡體中文
22:00 - 23:00
JS GodSaveTheFish - [
] - 法語
DJ Lucas [
] - 葡萄牙語
Kremol - [
] - 波蘭語
Harun Kılıç - [
] - 土耳其語
BrawlStar豆豆- [
] - 簡體中文
23:00 - 1月27日0:00
FullFrontage - [
] - 英語
Clash com Nery - [
] - 葡萄牙語
Blarod - [
] - 法語
Sam1735 - [
] - 印地語
CryingMan - [
] - 英語/韓語
TheignaxL - [
] - 西班牙語
MaRCeUTM - [
] - 西班牙語
yediandian - [
] - 簡體中文
尚娛-阿祖 - [
] - 簡體中文
大V - [
] - 簡體中文
1月27日0:00 - 1:00
RadicalRosh - [
] - 英語
Patrix - [
] - 英語
Farell - [
] - 波蘭語
Malcaide - [
] - 西班牙語
PiouPiouLover - [
] - 法語
PitBullFera - [
] - 葡萄牙語
Holdik - [
] - 俄語
1月27日1:00 - 2:00
BenTimm1 - [
] - 英語
Romain Dot Live - [
] - 法語
Spiuk Gaming - [
] - 西班牙語
Lord Sacram - [
] - 西班牙語
Panda Gaming - [
] - 波蘭語
Lukas - [
] - 德語
Emerick - [
] - 西班牙語
1月27日2:00 - 3:00
CoachCory - [
] - 英語
ChiefAvalon - [
] - 英語
Misteer - [
] - 西班牙語
iKaoss - [
] - 西班牙語
VCR - [
] - 波蘭語
Jo Jonas - [
] - 德語
Jc Buller - [
] - 葡萄牙語
Pepito - [
] - 法語
Captain Ben - [
] - 希伯來語
1月27日3:00 - 4:00
GizmoSpikeGaming - [
] - 英語
HavocGaming - [
] - 英語
AuRuM TV - [
] - 俄語
Ferre - [
] - 義大利語
TheJesucristian - [
] - 西班牙語
Mab55 - [
] - 西班牙語
Axael TV - [
] - 法語
1月27日4:00 - 5:00
Style ghg - [
] - 俄語
DavidK - [
] - 法語
Grax - [
] - 義大利語
TheGameHuntah - [
] - 西班牙語
GoDeiK - [
] - 西班牙語
1月27日5:00 - 6:00
The Chicken 2 - [
] - 英語
Kius - [
] - 西班牙語
Edhy Ghellen - [
] - 葡萄牙語
gataozudo - [
] - 葡萄牙語
DragonUfficiale - [
] - 義大利語
1月27日6:00 - 7:00
Enchatin - [
] - 英語
Lukas Games - [
] - 葡萄牙語
Jewzen - [
] - 葡萄牙語
Brawl Stars MMA - [
] - 俄語
KmanuS88 - [
] - 西班牙語
TwentyFour Bytes - [
] - 西班牙語
1月27日7:00 - 8:00
Ash - [
] - 英語
Gustovow - [
] - 葡萄牙語
BR Pro Live - [
] - 葡萄牙語
Mad Raider - [
] - 西班牙語
3lno0b - [
] - 西班牙語
NemosTV - [
] - 義大利語
祝您好運！玩得開心！
注意事項
1、得獎者需提供給內容創作者遊戲角色名稱與玩家標籤。
2、若得獎者在獎勵發送前已購買亂鬥新春造型，則無法替換為其他造型。
3、若得獎者重複被不同的影片作者抽中，仍然只會有一份獎勵，不會有其他獎勵。
4、若得獎者沒有對應英雄，則獲取造型，也會獲取英雄，但可能會需要分兩段接收獎勵，先接收英雄，才能再獲取造型。
5、得獎者獲取造型的時間，預計在活動結束並統一收集完資料後，盡量在28個工作天內發送。
6、本次參與活動的內容創作者的言論不代表官方立場。
7、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
8、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。