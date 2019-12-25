亂鬥英雄們，大家好！
粉絲團特別舉辦了【亂鬥海盜風 別讓誰上船】活動！
在英雄們紛紛登船準備出發展開亂鬥！
但卻有位英雄被留在岸上，究竟他是誰？又為何無法上船？
快到活動頁面說出你的想法吧！
活動時間
即刻起至2019/12/30 23:59
活動方式
《Step 1》於活動頁面留言寫下你覺得無法上船的英雄，以及為什麼他無法上船？
《Step 2》參加活動人數達1,000，獎勵再加碼！
活動格式
角色名稱：
玩家標籤：
無法上船的英雄
無法上船的原因
活動獎勵
史派克玩偶x1 共1名
Lego樂高-海盜雲宵飛車x1 共3名
荒野1周年粉絲贈送特製糖霜餅乾聖誕禮盒x1 共15名
寶石x10 共30名
加碼獎勵
妮塔熊帽x1 共1名
荒野1周年粉絲贈送特製糖霜餅乾聖誕禮盒x1 共5名
注意事項
得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。
實體獎勵(除特製糖霜餅乾)僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【亂鬥海盜風 別讓誰上船】寄送至 bs_fb2018@hotmail.com
特製糖霜餅乾因有食用保存期限限製，故僅寄送台灣地區。
每人最多僅可獲獎一次。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。