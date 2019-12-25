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2019年12月25日
Blog – Brawl Stars

粉絲團特別活動─亂鬥海盜風！別讓誰上船？

亂鬥英雄們，大家好！

粉絲團特別舉辦了【亂鬥海盜風 別讓誰上船】活動！

在英雄們紛紛登船準備出發展開亂鬥！

但卻有位英雄被留在岸上，究竟他是誰？又為何無法上船？

快到活動頁面說出你的想法吧！

活動時間

即刻起至2019/12/30 23:59

活動方式

《Step 1》於活動頁面留言寫下你覺得無法上船的英雄，以及為什麼他無法上船？

《Step 2》參加活動人數達1,000，獎勵再加碼！

活動格式

  • 角色名稱：

  • 玩家標籤：

  • 無法上船的英雄

  • 無法上船的原因

活動獎勵

  • 史派克玩偶x1 共1名

  • Lego樂高-海盜雲宵飛車x1 共3名

  • 荒野1周年粉絲贈送特製糖霜餅乾聖誕禮盒x1 共15名

  • 寶石x10 共30名

加碼獎勵

  • 妮塔熊帽x1 共1名

  • 荒野1周年粉絲贈送特製糖霜餅乾聖誕禮盒x1 共5名

注意事項

  • 得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。

  • 實體獎勵(除特製糖霜餅乾)僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【亂鬥海盜風 別讓誰上船】寄送至 bs_fb2018@hotmail.com

  • 特製糖霜餅乾因有食用保存期限限製，故僅寄送台灣地區。

  • 每人最多僅可獲獎一次。

  • 得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

  • 本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。