沒參加到10月荒野亂鬥社群盃？
那是否準備好參加11月荒野亂鬥社群盃了呢？
11月荒野亂鬥社群盃現已開放報名！
規定部分較上個月略有調整，
請大家記得報名前，先了解賽事規定唷！
以下簡單整理要點給大家參考！
活動時間
報名時間：2019/11/15(五)12:00至11/24(日)23:59
比賽時間：
個人賽休閒組：11/30 (六) 12:00開始
個人賽競技組：12/01 (日) 12:00開始
團體賽：12/01 (日) 18:00開始
報名說明
團體賽與上月不同改為不限組別，可任意三人組隊
盃數：
0至9,999盃為休閒組
；
10,000盃以上為競技組
人數：個人賽為1人參賽：團體賽為3人參賽（報名後無法更換隊友）
報名時的盃數，是以「個人最高盃數」為準，非報名當時的盃數
參賽選手限為台港澳居民，須持有當地身分證明以供查驗
需於2019年11月30日或之前年滿16歲
每位玩家只可使用一組個人帳號，不可跨組參賽
在10月荒野亂鬥社群盃獲勝的玩家，僅可報名下列11月社群盃組別，其餘不在此限。
10月個人賽競技組冠軍不得報名11月個人賽競技組、11月個人賽休閒組。
10月個人賽休閒組冠軍可報名11月個人賽競技組或團體賽，但不得報名11月個人賽休閒組
10月團體賽競技組冠軍僅可報名11月個人賽競技組，不得報名11月團體賽
上述將以身份資料做判定，非以帳號資料判定。
隊伍上限：各組個人賽分別開放100隊報名；團體賽則開放128隊報名，依報名順序優先決定，當報名名額已滿，剩餘隊伍將依照報名時間排進候補名單，當有隊伍放棄資格將依照名次順位做替補。
本賽事由CYBER GAMES ARENA主辦，需註冊CGA網站帳號再進行報名。
特別主題加碼活動
在11月份團體賽中，使用<荒野亂鬥全球總決賽> 世界冠軍隊伍最後一戰之英雄角色組合─吉恩+布洛克+卡爾贏得任一場比賽，截圖回傳賽事平台，將會贈送一份遊戲好禮：托特包x1與貼紙組x3。
賽事獎勵
個人賽休閒組：
第一名:
獎金：6,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x1
個人賽競技組：
第一名：
獎金：10,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x1
團體賽：
第一名：
獎金：30,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x3
第二名：
獎金：15,000元（台幣）
獎品：T恤+貼紙組x3