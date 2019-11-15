報名說明



團體賽與上月不同改為不限組別，可任意三人組隊

盃數： 0至9,999盃為休閒組 ； 10,000盃以上為競技組

人數：個人賽為1人參賽：團體賽為3人參賽（報名後無法更換隊友）

報名時的盃數，是以「個人最高盃數」為準，非報名當時的盃數

參賽選手限為台港澳居民，須持有當地身分證明以供查驗

需於2019年11月30日或之前年滿16歲

每位玩家只可使用一組個人帳號，不可跨組參賽

在10月荒野亂鬥社群盃獲勝的玩家，僅可報名下列11月社群盃組別，其餘不在此限。 10月個人賽競技組冠軍不得報名11月個人賽競技組、11月個人賽休閒組。

10月個人賽休閒組冠軍可報名11月個人賽競技組或團體 賽 ，但不得報名11月個人賽休閒組

10月團體賽競技組冠軍僅可報名11月個人賽競技組，不得報名11月團體賽

上述將以身份資料做判定，非以帳號資料判定。

隊伍上限：各組個人賽分別開放100隊報名；團體賽則開放128隊報名，依報名順序優先決定，當報名名額已滿，剩餘隊伍將依照報名時間排進候補名單，當有隊伍放棄資格將依照名次順位做替補。