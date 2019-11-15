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2019年11月15日
Blog – Brawl Stars

11月荒野亂鬥社群盃開放報名！

沒參加到10月荒野亂鬥社群盃？

那是否準備好參加11月荒野亂鬥社群盃了呢？

11月荒野亂鬥社群盃現已開放報名！

規定部分較上個月略有調整，

請大家記得報名前，先了解賽事規定唷！

以下簡單整理要點給大家參考！

活動時間

  • 報名時間：2019/11/15(五)12:00至11/24(日)23:59

  • 比賽時間：

    • 個人賽休閒組：11/30 (六) 12:00開始

    • 個人賽競技組：12/01 (日) 12:00開始

    • 團體賽：12/01 (日) 18:00開始

報名說明

  • 團體賽與上月不同改為不限組別，可任意三人組隊

  • 盃數：

    0至9,999盃為休閒組

    10,000盃以上為競技組

  • 人數：個人賽為1人參賽：團體賽為3人參賽（報名後無法更換隊友）

  • 報名時的盃數，是以「個人最高盃數」為準，非報名當時的盃數

  • 參賽選手限為台港澳居民，須持有當地身分證明以供查驗

  • 需於2019年11月30日或之前年滿16歲

  • 每位玩家只可使用一組個人帳號，不可跨組參賽

  • 在10月荒野亂鬥社群盃獲勝的玩家，僅可報名下列11月社群盃組別，其餘不在此限。

    • 10月個人賽競技組冠軍不得報名11月個人賽競技組、11月個人賽休閒組。

    • 10月個人賽休閒組冠軍可報名11月個人賽競技組或團體，但不得報名11月個人賽休閒組

    • 10月團體賽競技組冠軍僅可報名11月個人賽競技組，不得報名11月團體賽

    • 上述將以身份資料做判定，非以帳號資料判定。

  • 隊伍上限：各組個人賽分別開放100隊報名；團體賽則開放128隊報名，依報名順序優先決定，當報名名額已滿，剩餘隊伍將依照報名時間排進候補名單，當有隊伍放棄資格將依照名次順位做替補。

  • 本賽事由CYBER GAMES ARENA主辦，需註冊CGA網站帳號再進行報名。

賽事說明

本次賽事全部為線上淘汰賽，賽事詳細規範，請見主辦單位網站報名頁面說明。

  • 個人賽 >>>

    個人賽報名頁面

    <<<

  • 一人為一隊，採用搶兩勝制。即先獲得兩勝玩家勝出。

  • 比賽模式：首領群攻戰

  • 比賽地圖：密不透風

  • 團體賽 >>>

    團隊賽報名頁面

    <<<

  • 三人為一隊，採用三戰兩勝制(BO3)。

  • 比賽模式＆地圖：

    • 第一戰：寶石爭奪戰 - 礦車狂奔

    • 第二戰：機甲攻堅戰 - 等待組裝

    • 第三戰：亂鬥足球 - 大力射門

特別主題加碼活動

在11月份團體賽中，使用<荒野亂鬥全球總決賽> 世界冠軍隊伍最後一戰之英雄角色組合─吉恩+布洛克+卡爾贏得任一場比賽，截圖回傳賽事平台，將會贈送一份遊戲好禮：托特包x1與貼紙組x3。

賽事獎勵

  • 個人賽休閒組：

    • 第一名:

      • 獎金：6,000元（台幣）

      • 獎品：史派克娃娃x1

  • 個人賽競技組：

    • 第一名：

      • 獎金：10,000元（台幣）

      • 獎品：史派克娃娃x1

  • 團體賽：

    • 第一名：

      • 獎金：30,000元（台幣）

      • 獎品：史派克娃娃x3

    • 第二名：

      • 獎金：15,000元（台幣）

      • 獎品：T恤+貼紙組x3