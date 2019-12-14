報名說明

團體賽、聖誕趣味賽無盃數限制

個人賽盃數：0至9,999盃為休閒組；10,000盃以上為競技組

人數：個人賽為1人參賽、團體賽為3人參賽、趣味賽為2人參賽（報名後無法更換隊友）

每位參賽玩家僅允許使用一組個人帳號，可同時參加團體賽、個人賽、及趣味賽。但報名個人賽時只能在「個人賽休閒組」和「個人賽競技組」中擇一參加，不可同時參加兩個組別的比賽。

報名時的盃數，是以「個人最高盃數」為準，非報名當時的盃數

參賽選手限為台港澳居民，須持有當地身分證明以供查驗。

需於2019年12月20日或之前年滿16歲

在10月、11月荒野亂鬥社群盃獲勝的玩家，僅可報名下列12月社群盃組別，其餘不在此限。

10月、11月個人賽競技組冠軍不得報名12月個人賽競技組、12月個人賽休閒組。

10月、11月個人賽休閒組冠軍可報名12月個人賽競技組或團體賽，但不得報名12月個人賽休閒組

10月團體賽競技組冠軍與11月團體賽冠軍僅可報名12月個人賽競技組及趣味賽，不得報名12月團體賽

上述將以身份資料做判定，非以帳號資料判定。

隊伍上限：各組個人賽、趣味賽分別開放100隊報名；團體賽則開放128隊報名，依報名順序優先決定，當報名名額已滿，剩餘隊伍將依照報名時間排進候補名單，當有隊伍放棄資格將依照名次順位做替補。