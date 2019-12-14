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2019年12月14日
Blog – Brawl Stars

12月荒野亂鬥社群盃開放報名！新增趣味賽！

荒野亂鬥社群盃再度展開！

除了團體與個人賽外，再增加趣味賽！

想要大展身手？想要史派克玩偶？

快到賽事頁面了解規則吧！

以下簡單整理幾項重點

活動時間

  • 報名時間：2019/12/14(六)12:00至12/19(四)23:59

  • 比賽時間：

    • 個人賽休閒組：12/21 (六) 12:00開始

    • 聖誕趣味賽：12/21 (六) 18:00開始

    • 個人賽競技組：12/22 (日) 12:00開始

    • 團體賽：12/22 (日) 18:00開始

報名說明

  • 團體賽、聖誕趣味賽無盃數限制

  • 個人賽盃數：0至9,999盃為休閒組；10,000盃以上為競技組

  • 人數：個人賽為1人參賽、團體賽為3人參賽、趣味賽為2人參賽（報名後無法更換隊友）

  • 每位參賽玩家僅允許使用一組個人帳號，可同時參加團體賽、個人賽、及趣味賽。但報名個人賽時只能在「個人賽休閒組」和「個人賽競技組」中擇一參加，不可同時參加兩個組別的比賽。

  • 報名時的盃數，是以「個人最高盃數」為準，非報名當時的盃數

  • 參賽選手限為台港澳居民，須持有當地身分證明以供查驗。

  • 需於2019年12月20日或之前年滿16歲

  • 在10月、11月荒野亂鬥社群盃獲勝的玩家，僅可報名下列12月社群盃組別，其餘不在此限。

  • 10月、11月個人賽競技組冠軍不得報名12月個人賽競技組、12月個人賽休閒組。

  • 10月、11月個人賽休閒組冠軍可報名12月個人賽競技組或團體賽，但不得報名12月個人賽休閒組

  • 10月團體賽競技組冠軍與11月團體賽冠軍僅可報名12月個人賽競技組及趣味賽，不得報名12月團體賽

  • 上述將以身份資料做判定，非以帳號資料判定。

  • 隊伍上限：各組個人賽、趣味賽分別開放100隊報名；團體賽則開放128隊報名，依報名順序優先決定，當報名名額已滿，剩餘隊伍將依照報名時間排進候補名單，當有隊伍放棄資格將依照名次順位做替補。

  • 本賽事由CYBER GAMES ARENA主辦，需註冊CGA網站帳號再進行報名。

賽事說明

本次賽事全部為線上淘汰賽，賽事詳細規範，請見主辦單位網站報名頁面說明。

  • 個人賽（休閒組） >>>

    個人賽報名頁面

    <<<

    • 一人為一隊，採用搶兩勝制。即先獲得兩勝玩家勝出。

    • 比賽模式：首領群攻戰

    • 比賽地圖：馬力全開

  • 個人賽（競技組） >>>

    個人賽報名頁面

    <<<

    • 一人為一隊，採用搶兩勝制。即先獲得兩勝玩家勝出。

    • 比賽模式：獵星大亂鬥

    • 比賽地圖：危機四伏

  • 團體賽 >>>

    團隊賽報名頁面

    <<<

    • 三人為一隊，採用三戰兩勝制(BO3)。

    • 比賽模式＆地圖：

      • 第一戰：機甲攻堅戰 - 螺絲螺帽

      • 第二戰：亂鬥足球 - 粗製濫造

      • 第三戰：寶石爭奪戰 - 咻咻作響

  • 聖誕趣味賽 >>>

    趣味賽報名頁面

    <<<

    • 兩人為一隊，採用搶兩勝制。即先獲得兩勝玩家勝出。

    • 角色限定：趣味賽限定使用英雄。同隊二人不可使用同英雄，可使用英雄僅限：爆破麥克、滴答、保力、艾爾普里莫、羅莎。

    • 比賽模式：荒野生死鬥

    • 比賽地圖：雙重麻煩

賽事獎勵

  • 個人賽休閒組：

    • 第一名:

      • 獎金：6,000元（台幣）

      • 獎品：史派克娃娃x1

  • 個人賽競技組：

    • 第一名：

      • 獎金：10,000元（台幣）

      • 獎品：史派克娃娃x1

  • 團體賽：

    • 第一名：

      • 獎金：30,000元（台幣）

      • 獎品：史派克娃娃x3

    • 第二名：

      • 獎金：15,000元（台幣）

      • 獎品：T恤+貼紙組x3

  • 聖誕趣味賽：

    • 第一名:

      • 獎品：史派克娃娃x2

同時，有個重要的消息要和大家分享！

2019年10月社群盃團體賽競技組冠軍隊伍、及11月、12月、2020年1月的團體賽冠軍，共四支月冠軍隊伍，

將獲邀參加2020年2月9日下午於台北電玩展舉辦的總冠軍賽，爭奪社群盃最高榮耀。

想知道更多有關台北電玩展比賽資訊，請密切留意後續消息唷。