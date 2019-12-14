荒野亂鬥社群盃再度展開！
除了團體與個人賽外，再增加趣味賽！
想要大展身手？想要史派克玩偶？
快到賽事頁面了解規則吧！
以下簡單整理幾項重點
活動時間
報名時間：2019/12/14(六)12:00至12/19(四)23:59
比賽時間：
個人賽休閒組：12/21 (六) 12:00開始
聖誕趣味賽：12/21 (六) 18:00開始
個人賽競技組：12/22 (日) 12:00開始
團體賽：12/22 (日) 18:00開始
報名說明
團體賽、聖誕趣味賽無盃數限制
個人賽盃數：0至9,999盃為休閒組；10,000盃以上為競技組
人數：個人賽為1人參賽、團體賽為3人參賽、趣味賽為2人參賽（報名後無法更換隊友）
每位參賽玩家僅允許使用一組個人帳號，可同時參加團體賽、個人賽、及趣味賽。但報名個人賽時只能在「個人賽休閒組」和「個人賽競技組」中擇一參加，不可同時參加兩個組別的比賽。
報名時的盃數，是以「個人最高盃數」為準，非報名當時的盃數
參賽選手限為台港澳居民，須持有當地身分證明以供查驗。
需於2019年12月20日或之前年滿16歲
在10月、11月荒野亂鬥社群盃獲勝的玩家，僅可報名下列12月社群盃組別，其餘不在此限。
10月、11月個人賽競技組冠軍不得報名12月個人賽競技組、12月個人賽休閒組。
10月、11月個人賽休閒組冠軍可報名12月個人賽競技組或團體賽，但不得報名12月個人賽休閒組
10月團體賽競技組冠軍與11月團體賽冠軍僅可報名12月個人賽競技組及趣味賽，不得報名12月團體賽
上述將以身份資料做判定，非以帳號資料判定。
隊伍上限：各組個人賽、趣味賽分別開放100隊報名；團體賽則開放128隊報名，依報名順序優先決定，當報名名額已滿，剩餘隊伍將依照報名時間排進候補名單，當有隊伍放棄資格將依照名次順位做替補。
本賽事由CYBER GAMES ARENA主辦，需註冊CGA網站帳號再進行報名。
賽事說明
本次賽事全部為線上淘汰賽，賽事詳細規範，請見主辦單位網站報名頁面說明。
個人賽（休閒組） >>>
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一人為一隊，採用搶兩勝制。即先獲得兩勝玩家勝出。
比賽模式：首領群攻戰
比賽地圖：馬力全開
個人賽（競技組） >>>
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一人為一隊，採用搶兩勝制。即先獲得兩勝玩家勝出。
比賽模式：獵星大亂鬥
比賽地圖：危機四伏
團體賽 >>>
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三人為一隊，採用三戰兩勝制(BO3)。
比賽模式＆地圖：
第一戰：機甲攻堅戰 - 螺絲螺帽
第二戰：亂鬥足球 - 粗製濫造
第三戰：寶石爭奪戰 - 咻咻作響
聖誕趣味賽 >>>
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兩人為一隊，採用搶兩勝制。即先獲得兩勝玩家勝出。
角色限定：趣味賽限定使用英雄。同隊二人不可使用同英雄，可使用英雄僅限：爆破麥克、滴答、保力、艾爾普里莫、羅莎。
比賽模式：荒野生死鬥
比賽地圖：雙重麻煩
賽事獎勵
個人賽休閒組：
第一名:
獎金：6,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x1
個人賽競技組：
第一名：
獎金：10,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x1
團體賽：
第一名：
獎金：30,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x3
第二名：
獎金：15,000元（台幣）
獎品：T恤+貼紙組x3
聖誕趣味賽：
第一名:
獎品：史派克娃娃x2
同時，有個重要的消息要和大家分享！
2019年10月社群盃團體賽競技組冠軍隊伍、及11月、12月、2020年1月的團體賽冠軍，共四支月冠軍隊伍，
將獲邀參加2020年2月9日下午於台北電玩展舉辦的總冠軍賽，爭奪社群盃最高榮耀。
想知道更多有關台北電玩展比賽資訊，請密切留意後續消息唷。