亂鬥英雄們，大家好！

#BrawlLikeAGirl 亂鬥女力全開社群活動主要是在慶祝國際婦女節的到來！

這次的目標是使用女性英雄完成15億次擊殺！如果社群達到此目標，每個人都將獲得一個傳奇寶物之星！

如同往常，所有遊戲模式中的擊殺都會計入活動目標，活動從今天起至3月11日結束。



里程碑和獎勵



跟之前的活動一樣，此社群活動有幾個特定里程碑與對應獎勵，達到特定里程碑獎勵如下：