亂鬥英雄們，大家好！
#BrawlLikeAGirl 亂鬥女力全開社群活動主要是在慶祝國際婦女節的到來！
這次的目標是使用女性英雄完成15億次擊殺！如果社群達到此目標，每個人都將獲得一個傳奇寶物之星！
如同往常，所有遊戲模式中的擊殺都會計入活動目標，活動從今天起至3月11日結束。
跟之前的活動一樣，此社群活動有幾個特定里程碑與對應獎勵，達到特定里程碑獎勵如下：
3億次擊殺：專精狂歡──每場獲勝額外獲得50%專精點數
6億次擊殺：專精狂歡──每場獲勝額外獲得100%專精點數
9億次擊殺：專精狂歡──每場獲勝額外獲得150%專精點數
12億次擊殺：專精狂歡──每場獲勝額外獲得200%專精點數
15億次擊殺：1個傳奇寶物之星
做為慶祝活動的一部分，我們將會捐贈15萬美元給3個非營利組織，這些組織專注於為全球的女孩與婦女提供教育和人道救援！
如果你也想貢獻自己的心力，可以在下方找到關每個組織的工作內容，以及如何支持他們的資訊：
Malala Fund：https://malala.org/
Room to Read：https://www.roomtoread.org/
International Rescue Committee：https://www.rescue.org/
這次活動當然也有抽獎！！
如果社群活動達到最終活動目標，我們將從所有參與活動的玩家中隨機抽出10名得獎者，得獎者將會獲得遊戲內所有女性英雄！
我們會在活動結束後，於3月11日透過遊戲內收件匣與得獎者聯絡！
就是這樣！大展身手吧！ #BrawlLikeAGirl 亂鬥女力全開！