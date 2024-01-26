亂鬥英雄們，大家好！

快來加入全新社群活動#BrawlTogether「一起亂鬥」！

本次活動的目標是在14天內完成160億次擊殺！但與以往不同的是：如果是組隊對戰（包括點擊「再來一場」進行對戰、與好友組隊對戰），則擊殺數會加倍！

所有遊戲模式中的擊殺都會計入活動目標，包括將在活動期間上線的5v5模式。

里程碑和獎勵

#BrawlTogether「一起亂鬥」活動開始時，還會推出雙倍經驗活動和特殊任務，幫助大家完成亂鬥主題季獎勵之路，或是獲取一些額外寶物之星。除此之外，達到特定里程碑還將獲得以下獎勵：

20億次擊殺： 史詩寶物之星

40億次擊殺： 雙倍每日寶物之星

60億次擊殺： 史詩寶物之星

80億次擊殺： 專精狂歡 ：每場獲勝獲得額外50%專精點數

100億次擊殺： 神話寶物之星

120億次擊殺： 專精狂歡 ：每場獲勝獲得額外100%專精點數

140億次擊殺： 堆金如山 ：每獲得1點每日經驗值，就會獲得1枚金幣。雙倍經驗活動和大家獲得的雙倍經驗加成，都會對堆金如山活動生效！

160億次擊殺：傳奇寶物之星

抽獎活動

與之前的活動一樣，本次活動也有抽獎活動，而且參與方式非常簡單，大家只需要每天參加活動就可以！

我們有一份清單將會記錄在活動期間所有參與的玩家與其登入天數，我們會在這份清單中隨機抽取1000名幸運兒，中獎的玩家將獲得150寶石！亂鬥越多，被抽中的機率就越大！

精彩不止這些！

我們還將隨機抽取5名玩家，他們將獲得有福同享券！

獲得有福同享券的玩家不僅自己能獲得100萬寶石，與該玩家一起組隊進行最多對戰的4位好友每人也能獲得100萬寶石！

中獎玩家將於2月9日在遊戲內收到通知，屆時請記得留意收件匣的訊息唷！

以上就是本次活動的全部內容！雖然達成目標並不容易，但只要大家一起就一定能成功！

快與好友分享這個好消息吧！是時候#BrawlTogether「一起亂鬥」囉！