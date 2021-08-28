活動時間：

自8/29(日)～9/26(日)的每週星期日出題，共五週



活動辦法：

《Step 1》追蹤荒野亂鬥中文官方IG



《Step 2》自8/29(日)～9/26(日)的每週星期日18:00後，中文官方Instagram將會公佈當日題目，請在貼文留下正確答案和玩家標籤，即完成參與。



✨每則題目的留言時間於次日23:59分截止，逾時留言視同無效。



活動獎勵：

🐻妮塔熊帽x1，每週1名，五週共計5名



🌵玩偶(不挑款)x1，每週1名，五週共計5名



👕限量T-Shirt x1，每週4名，五週共計20名



👝限量提袋x1，每週5名，五週共計25名



🎁史派克造型徽章x1+雙款荒野亂鬥貼紙組x1，每週10名，五週共計50名



注意事項：