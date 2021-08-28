亂鬥英雄們，大家好！
我們預計在中文官方IG舉辦【童樂一下！IG獎好禮！】活動！
將從明天（8/29）起，一連五個星期日發布活動題目，
按照留言格式回答問題，就有機會獲得熊帽、玩偶、徽章等獎勵！
現在就趕緊來看看參加方法吧！
活動時間：
自8/29(日)～9/26(日)的每週星期日出題，共五週
活動辦法：
《Step 1》追蹤荒野亂鬥中文官方IG
《Step 2》自8/29(日)～9/26(日)的每週星期日18:00後，中文官方Instagram將會公佈當日題目，請在貼文留下正確答案和玩家標籤，即完成參與。
✨每則題目的留言時間於次日23:59分截止，逾時留言視同無效。
活動獎勵：
🐻妮塔熊帽x1，每週1名，五週共計5名
🌵玩偶(不挑款)x1，每週1名，五週共計5名
👕限量T-Shirt x1，每週4名，五週共計20名
👝限量提袋x1，每週5名，五週共計25名
🎁史派克造型徽章x1+雙款荒野亂鬥貼紙組x1，每週10名，五週共計50名
注意事項：
得獎名單統一於9/27(一)後7個工作天內抽出
。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，請得獎玩家於得獎名單公布後7個工作天內將姓名、電話和地址、遊戲內名稱、玩家標籤、IG名稱，以信件標題：【童樂一夏！IG獎好禮！】寄送至
。
玩偶(不挑款)可能為潔西玩偶或者波可玩偶、史派克玩偶。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_ig2020@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。