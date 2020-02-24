亂鬥英雄們，大家好！
我們在中文官方IG首度舉辦【IG有好禮！追蹤愛相隨！】活動！
只要追蹤中文官方IG並在任意一則發佈貼文下方留言，
當IG達指定人數就有機會抽中精美桌曆！
一起來看看參加辦法吧！
活動時間
即刻起
活動方式
《Step 1》追蹤荒野亂鬥中文官方IG
《Step 2》選擇任一則已發佈的貼文留言
《Step 3》當繁體中文官方IG達指定人數，將會進行抽獎！
活動獎勵：
當繁體中文官方IG追蹤者達6,000人，抽取10位2020年限量韓版精美桌曆
當繁體中文官方IG追蹤者達7,000人，抽取20位2020年限量韓版精美桌曆
當繁體中文官方IG追蹤者達8,000人，抽取30位2020年限量韓版精美桌曆
注意事項：
得獎名單將於追蹤者達指定人數後7個工作天內抽出。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，請得獎玩家於得獎名單公布後7個工作天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、IG名稱，以信件標題：【IG有好禮！追蹤愛相隨！】寄送至 bs_ig2020@hotmail.com。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_ig2020@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
想在IG看到自己的投稿？
大家可以參考本篇文章說明，
就有機會看到你投稿的內容在IG上秀出來唷！