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2020年2月24日
Blog – Brawl Stars

IG特別活動─IG有好禮！追蹤愛相隨！

亂鬥英雄們，大家好！

我們在中文官方IG首度舉辦【IG有好禮！追蹤愛相隨！】活動！

只要追蹤中文官方IG並在任意一則發佈貼文下方留言，

IG達指定人數就有機會抽中精美桌曆

一起來看看參加辦法吧！

活動時間

即刻起

活動方式

《Step 1》追蹤荒野亂鬥中文官方IG

《Step 2》選擇任一則已發佈的貼文留言

《Step 3》當繁體中文官方IG達指定人數，將會進行抽獎！

活動獎勵：

  • 當繁體中文官方IG追蹤者達6,000人，抽取10位2020年限量韓版精美桌曆

  • 當繁體中文官方IG追蹤者達7,000人，抽取20位2020年限量韓版精美桌曆

  • 當繁體中文官方IG追蹤者達8,000人，抽取30位2020年限量韓版精美桌曆

注意事項：

  • 得獎名單將於追蹤者達指定人數後7個工作天內抽出。

  • 實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，請得獎玩家於得獎名單公布後7個工作天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、IG名稱，以信件標題：【IG有好禮！追蹤愛相隨！】寄送至 bs_ig2020@hotmail.com。

  • 得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_ig2020@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

想在IG看到自己的投稿？

大家可以參考本篇文章說明

就有機會看到你投稿的內容在IG上秀出來唷！