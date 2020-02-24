實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，請得獎玩家於得獎名單公布後7個工作天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、IG名稱，以信件標題：【IG有好禮！追蹤愛相隨！】寄送至 bs_ig2020@hotmail.com。