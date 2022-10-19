我們將在法國巴黎的迪士尼樂園®舉辦2022 BSC荒野亂鬥全球總決賽！
非常高興能與參賽隊伍以及粉絲聚在一起，共度一段美好的時光！
全球總決賽將於11月25日至27日舉行，精彩比賽持續3天！
帶著最好的朋友，觀賞最喜歡的選手比賽，感受最刺激的荒野亂鬥，你準備好了嗎？
觀看比賽，參與互動贏取獎勵
我們將在event.brawlstars.com加入全新獎勵，包括多款全新表情、噴漆，還有全新的塔拉造「怒離行者」，敬請期待！這款全新造型的設計靈感來自我們的賽事影片，蝙蝠小隊中的神秘隊長。
其中部分獎勵可於明年在遊戲內商店中取得，但如果想在第一時間獲得，全球總決賽是你最好的機會！
我們計畫在全球總決賽開始前幾天開放比賽預測。
門票
這是2年來BSC全球總決賽首次向觀眾開放現場觀賽！可點擊此處購買門票，數量有限，要買要快！
全球總決賽參賽隊伍與獎金池
今年，我們很高興能看到有16支戰隊踏上全球總決賽的舞台。
賽程時間
11月25日和26日的比賽將於歐洲中部時間下午5點（台北/香港時間26日/27日淩晨0點）開始，11月27日的比賽將於歐洲中部時間下午2點（台北/香港時間晚上9點）開始。比賽採用Bo5單敗淘汰賽制，總決賽為Bo7賽制：
11月25日：16強賽，比賽日第1天
11月26日：16強賽，比賽日第2天
11月27日：半準決賽、準決賽、總決賽
本次荒野亂鬥BSC全球總決賽的初始總獎金為50萬美元！和去年一樣，總獎金可以翻倍！全球總決賽主題特惠將於11月4日至6日在《荒野亂鬥》遊戲內推出，購買該特惠可以擴大總獎金，最高可達100萬美元！
常見問題解答：
我需要購買迪士尼樂園®的門票嗎？ - 不需要！進入場館不需要迪士尼樂園的門票。
在哪裡可以購買全球總決賽的門票？ - 可
購買門票。
門票有哪幾種類型？ - 全球總決賽門票只有一種，即觀賞3天賽事的門票。
我可以在現場購票嗎？ - 不可以，需要提前購票。
我未滿18歲，需要監護人陪同入場嗎？ - 年滿12歲即可自行入場，未滿12歲的兒童必須由家長或年滿15歲的責任人陪同入場。
針對Covid-19疫情防控有什麼要求？- Supercell將遵守當地的Covid-19疫情防控政策和措施。
我們可以在總決賽現場Cosplay嗎？- 很抱歉，比賽現場不允許Cosplay。