觀看比賽，參與互動贏取獎勵

我們將在event.brawlstars.com加入全新獎勵，包括多款全新表情、噴漆，還有全新的塔拉造「怒離行者」，敬請期待！這款全新造型的設計靈感來自我們的賽事影片，蝙蝠小隊中的神秘隊長。

其中部分獎勵可於明年在遊戲內商店中取得，但如果想在第一時間獲得，全球總決賽是你最好的機會！

