CTM由强大炮、YK、阿水三人組合，全隊最喜歡也最擅長的模式為寶石爭奪戰，組合思路多由阿水以佩妮、鷹獵人爆居中，而YK以里昂或雪莉負責攻擊解決遠程薄血的英雄，再配合强大炮以塔拉或史派克進行騷擾。而金庫攻防戰以雙近戰與遠程搭配，機甲攻堅戰則以雙近戰與遠程或近戰與雙遠程的進攻的他們，相較於寶石爭奪戰時的強大，熟練度明顯不足，究竟在總決賽中他們是否會補足缺點？