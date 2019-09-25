9月28日、9月29日19:00將迎來傳奇公開賽總決賽！
來自台灣、香港、澳門和中國大陸等地的7支隊伍將角逐冠軍，並爭奪前往韓國參加荒野亂鬥全球總決賽門票！
到底有哪幾支頂尖隊伍將展開最終對決呢？以下為大家介紹：
台灣區域賽代表隊伍
上屆冠軍由頸鹿超人領軍，與遊戲內同戰隊的總司令大人、一拳超人組成，三人在區域賽中在寶石爭奪戰使用比特8號、波可、史派克上有不錯的表現，而金庫攻防戰喜歡採正面進攻的他們，究竟在總決賽中會不會調整戰術？讓我們拭目以待。
另一支以台灣區域賽身份晉級的隊伍─冠譁許效舜，隊伍由萌吶力殺、北大彭于晏與jaggerrush組成。陣容方面，北大彭于晏擅使用長波可、佩妮，或許他將負責中路，而由喜愛艾爾普里莫的jaggerrush與喜愛布洛克的萌吶力殺將負責兩側，究竟這支隊伍會有什麼樣的表現呢？
香港、澳門區域賽代表隊伍
Dr.HK，以香港澳門區域賽冠軍之姿晉級總決賽，隊內三人分工明確， Dr.mmm鎖住中路，而喜歡莫提斯和卡爾的Kingsleylol、太陽神分居側翼，以Dr.mmm為中心，靈活調度的默契可說是他們最大的武器。但在寶石爭奪戰與機甲攻堅戰都有不錯表現的他們，在金庫攻防戰的表現就略顯不佳，究竟他們能在總決賽前調整好狀態嗎？
殺人不沾血由Major Tom、澔b、hohoho組成，區域賽中面對Dr.HK，在金庫攻防戰與機甲攻堅戰中都有不錯的表現，進攻思路上多採一坦一騷擾一輸出，像是保力+達里爾+羅莎的組合，或者滴答+佩妮+狂牛的搭配拿下勝利，究竟在總決賽中他們會以擅長的組合應戰？還是會有特別的秘密武器呢？
中國大陸區域賽代表隊伍
15岁飞韩国為中國大陸區域賽冠軍，在大陸知名戰隊的在水一方與咖喱咖喱❄️Curry，兩人平時的練習相信是很足夠的，再搭配20000盃以上的Abdus拥有神奇海螺的男人可能將是台灣與香港、澳門隊伍們的一大勁敵，寶石爭奪戰擅長使用羅莎、鷹獵人爆與史派克組合；金庫攻防戰以比特8號、狂牛和嗶嗶有亮眼表現的他們，可說是來勢洶洶。
上海OP-白给三侠擅長快速進攻，金庫攻防戰與機甲攻堅戰都是他們取分的模式，組合多以用單遠程搭配雙近戰，由白给奇侠負責以保力或滴答等遠程英雄做騷擾，白给游侠與荒野乱斗最骚的骚猪使用艾爾普里莫、狂牛等近戰型英雄展開進攻。
CTM由强大炮、YK、阿水三人組合，全隊最喜歡也最擅長的模式為寶石爭奪戰，組合思路多由阿水以佩妮、鷹獵人爆居中，而YK以里昂或雪莉負責攻擊解決遠程薄血的英雄，再配合强大炮以塔拉或史派克進行騷擾。而金庫攻防戰以雙近戰與遠程搭配，機甲攻堅戰則以雙近戰與遠程或近戰與雙遠程的進攻的他們，相較於寶石爭奪戰時的強大，熟練度明顯不足，究竟在總決賽中他們是否會補足缺點？
總決賽為線下賽形式，因此若區域賽獲勝隊伍有成員不克出席或不符合總決賽資格將無法參賽，並依排名遞補，最終確認台灣區域賽2支隊伍、香港澳門區域賽2支隊伍、中國大陸區域賽3支隊伍參賽。
總計7支參賽隊伍，種子隊由主辦單位抽籤，，由殺人不沾血以種子隊身份率先晉級準決賽。而剩餘6支隊伍則依照規則兩兩對陣，15岁飞韩国對決冠譁許效舜、Dr.HK對決上海OP-白给三侠、上屆冠軍對決CTM，他們將在第一輪碰頭，究竟哪支隊伍能贏得冠軍，獲取荒野亂鬥全球總決賽席次？
讓我們9月28日、9月29日18:00鎖定荒野亂鬥中文官方頻道，為支持的隊伍加油吧！
同時，請密切留意後續消息，總決賽將會舉辦特別活動，敬請期待唷！