《荒野亂鬥》全球總決賽將於釜山火熱展開，
全球各地頂尖隊伍將在世界級電競舞台上一展身手！
中文官方頻道將於11月15日、16日17點與17日12點全程直播《荒野亂鬥》全球總決賽及邀請賽！
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究竟有哪8支隊伍闖過重重難關，將參加15日與16日的全球總決賽呢？
現在就為大家介紹！
Dr. HK
Dr. HK由Dr.mmm_YT領軍，與SUN GOD、Kingsley組成。Dr.mmm_YT擅長小辣椒、波可等英雄，而Kingsley的莫提斯與SUN GOD的嗶嗶在區域賽中都有不錯的表現，三人在奪下所屬賽區冠軍後，歷經一個多月的沉潛，是否能在全球總決賽大放異彩？
3Bears
3Bears由ANGEL7777、Moding和Nicebear組成，ANGEL7777擅長使用羅莎、法蘭克等肉盾型英雄，而Moding、Nicebear對於使用騷擾型的英雄如卡爾、吉恩等頗有心得，同時三人更會因模式的不同調整組合，究竟從競爭激烈的韓國傳奇公開賽脫穎而出的三人，在全球總決賽會帶來什麼表現？
Animal Chanpuru
Animal Chanpuru由Hagego、Ponkotsu與Milkreo組成，三人平均盃數超過25,000，在眾多頂尖日本隊伍中搶得冠軍的他們，除擅長各種遊戲模式外，在英雄運用組合搭配上往往有著神來一筆，如在先前決定出線與否的對戰中，Hagego就以小辣椒和隊友的史派克、卡爾完美搭配，在亂鬥足球模式拿下勝利。前進全球總決賽的他們，會有什麼讓人出奇不意的戰術呢？
Nova Esports
Nova Esports 享譽全球的國際戰隊，由Tom、Cerulean與SpenCL組成，戰術多以Tom使用的波可或艾爾普里莫為核心，Cerulean與SpenCL則依照地圖挑選英雄，並從側翼支援去推進戰線。而根據先前賽事，亂鬥足球是他們最擅長的模式，究竟在COC、CR等國際賽事中抱回冠軍的Nova Esports，是否將藉由這支隊伍再贏得一座冠軍獎盃？
PSG Esports
PSG Esports是法國知名球隊巴黎聖日耳曼旗下的電競戰隊，30,000盃的Twistitwik可謂隊伍王牌，擅長雪莉與狂牛的他在對戰中的神級操作，總能在關鍵賽事中引領隊伍，而其他隊員Sunbentley、Skyrikz、YDE則各有特色，專精不同的英雄，究竟在全球總決賽首日對決中他們會派出哪三位選手上場？
Spacestation Gaming
Spacestation Gaming由Achille、CoupDeAce和TengHoong組成，其中CoupDeAce和TengHoong都曾在早期爬上全球榜第一，對於英雄運用有著自己的見解，實力絕對不容小覷。三人中多由擅長波可與小辣椒的TengHoong固守中路，Achille與CoupDeAce則利用羅莎等肉盾型或莫提斯等騷擾型英雄從旁輔助展開進攻，對戰陣容總是多變的他們，在全球總決賽會運用哪些組合，相信也是一大看點？
Spacestation Gaming Brazil
Spacestation Gaming Brazil是來自巴西的電競戰隊，由Parzival、Beto和Tufa組隊參賽，Parzival擅長波可與滴答、布洛克，Beto則喜好用狂牛、羅莎，再搭配各路英雄皆能細膩操作，較為全面型的選手Tufa，隊伍整體調度十分靈活，這會是他們邁向冠軍寶座的關鍵嗎？
Tribe Gaming
由Slash領軍，搭配JackChepo和CryingMan，三人分工明確，多以Slash使用達里爾或狂牛為核心，JackChepo利用彈射與潔西削低對手英雄血量，再由CryingMan的突襲去收掉對手，又或者反之由CryingMan趁勢攻擊對手，JackChepo給上致命一擊，究竟在全球總決賽中，他們能否展現一如既往的默契拿下冠軍？
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