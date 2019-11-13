Spacestation Gaming

Spacestation Gaming由Achille、CoupDeAce和TengHoong組成，其中CoupDeAce和TengHoong都曾在早期爬上全球榜第一，對於英雄運用有著自己的見解，實力絕對不容小覷。三人中多由擅長波可與小辣椒的TengHoong固守中路，Achille與CoupDeAce則利用羅莎等肉盾型或莫提斯等騷擾型英雄從旁輔助展開進攻，對戰陣容總是多變的他們，在全球總決賽會運用哪些組合，相信也是一大看點？