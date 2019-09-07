台灣區域賽共有8支隊伍從海選賽中脫穎而出，

他們分別是好學少年、再見死必抖、貓咪吃冰沙、上屆冠軍、高雄didilong、妳說的都隊、紅翼行動、又祐切ki奧。

前3名隊伍將能晉級總決賽！



以下為大家介紹各隊隊員。