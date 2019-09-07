荒野亂鬥傳奇公開賽區域賽來啦！
一起觀看選手們的精采操作！不要錯過火熱直播即時戰況唷！
台灣區域賽將由Paul與建盛分別擔任主播與賽評。
台灣區域賽直播連結
香港/澳門區域賽則將由將由Paul與包子分別擔任主播與賽評。
香港/澳門區域賽直播連結
現在和大家簡單介紹賽事相關資訊：
台灣區域賽共有8支隊伍從海選賽中脫穎而出，
他們分別是好學少年、再見死必抖、貓咪吃冰沙、上屆冠軍、高雄didilong、妳說的都隊、紅翼行動、又祐切ki奧。
前3名隊伍將能晉級總決賽！
以下為大家介紹各隊隊員。
香港/澳門區域賽也有8支隊伍從海選賽中搶得區域賽門票，
他們分別是夜深龜縮、殺人不沾血、Dr.HK、香城Gamer、M施a、Hsbois、發電競手夢、今晚出去滾，
前2名隊伍將能晉級總決賽！
以下也為大家介紹各隊隊員。
每隊都是精英中的精英，在單淘汰制的規則中，激戰一觸即發！究竟哪些隊伍會率先碰頭呢？一起搶先看看對戰表！
傳奇公開賽集結了各地的頂尖選手，究竟哪些隊伍能贏得獎金，並搶下總決賽門票，
與中國大陸區域賽的3支隊伍爭奪前往11月於韓國舉辦的2019荒野亂鬥全球總決賽呢？
讓我們一同觀看直播為選手加油！並見證冠軍誕生吧！