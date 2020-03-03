賽事考考你 答題獎好禮

活動時間：2020/3/4至2020/3/7 18:59



活動方法：



《Step 1》依照格式留言回答3月4日至3月6日粉絲團所出問題，即可參加抽獎。

留言格式：



玩家名稱，玩家標籤！我的答案是xxxx

活動獎勵：



注意事項：



得獎名單將於活動結束後7個工作天內抽出。



實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，請得獎玩家於得獎名單公布後7個工作天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【賽事考考你 答題獎好禮】寄送至 bs_fb2018@hotmail.com。



得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。



每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。



主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

