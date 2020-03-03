想觀看激烈精采的頂尖賽事？想學習全球高手的細膩操作？
3月7日、3月8日19:00將在中文官方頻道直播
荒野亂鬥全球錦標賽三月月度決賽！
同時，粉絲團與直播都將特別舉辦活動！
喜歡妮塔熊帽？想要限量桌曆？還有多種周邊？
那就來看看活動參加辦法吧！
賽事考考你 答題獎好禮
活動時間：2020/3/4至2020/3/7 18:59
活動方法：
《Step 1》依照格式留言回答3月4日至3月6日粉絲團所出問題，即可參加抽獎。
留言格式：
玩家名稱，玩家標籤！我的答案是xxxx
活動獎勵：
妮塔熊帽（1名）
荒野亂鬥限量T恤（3名）
荒野亂鬥限量韓版精美桌曆（10名）
荒野亂鬥限量貼紙組（25名）
注意事項：
得獎名單將於活動結束後7個工作天內抽出。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，請得獎玩家於得獎名單公布後7個工作天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【賽事考考你 答題獎好禮】寄送至 bs_fb2018@hotmail.com。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
主辦單位保留此次活動的最終決策權。
觀賽好康多 周邊抱回家
《Step 1》觀看月度決賽中文直播於聊天室討論賽事，就能參加抽獎。
《Step 2》找亂鬥好友們一起觀看比賽，當觀看直播人數達指定數字還能加抽獎勵。
活動獎勵：
妮塔熊帽（2名）
荒野亂鬥限量T恤（5名）
荒野亂鬥限量韓版精美桌曆（10名）
荒野亂鬥限量貼紙組（25名）
※若任一日觀看直播人數超過3000，則加抽荒野亂鬥抱枕（不挑款）（1名）、荒野亂鬥限量韓版精美桌曆（10名）
注意事項：
得獎名單將於活動結束後7個工作天內抽出。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，請得獎玩家於得獎名單公布後7個工作天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、YT名稱，以信件標題：【觀賽好康多 周邊抱回家】寄送至 bs_fb2018@hotmail.com。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
主辦單位保留此次活動的最終決策權。
想了解更多有關全球錦標賽的賽事內容，請見賽事官網！