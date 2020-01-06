荒野亂鬥社群盃1月已開放報名！
本次同樣有團體賽與個人賽！
快把握取得荒野亂鬥社群盃總冠軍賽參加席次的最後機會吧！
以下簡單整理幾項重點
活動時間
報名時間：2020/1/6(一)12:00至1/15(三)23:59
比賽時間：
個人賽休閒組：1/18 (六) 12:00開始
個人賽競技組：1/18 (六) 18:00開始
團體賽：1/19 (日) 12:00開始
報名說明
團體賽無盃數限制
個人賽盃數：0至9,999盃為休閒組；10,000盃以上為競技組
人數：個人賽為1人參賽、團體賽為3人參賽（報名後無法更換隊友）
每位參賽玩家僅允許使用一組個人帳號，可同時參加團體賽、個人賽。但報名個人賽時只能在「個人賽休閒組」和「個人賽競技組」中擇一參加，不可同時參加兩個組別的比賽。
報名時的盃數，是以「個人最高盃數」為準，非報名當時的盃數
參賽選手限為台港澳居民，須持有當地身分證明以供查驗。
需於2019年12月20日或之前年滿16歲
在10月、11月、12月荒野亂鬥社群盃獲勝的玩家，僅可報名下列1月社群盃組別，其餘不在此限。
10月、11月、12月個人賽競技組冠軍不得報名1月個人賽競技組、1月個人賽休閒組。
10月、11月、12月個人賽休閒組冠軍可報名1月個人賽競技組或團體賽，但不得報名1月個人賽休閒組。
10月團體賽競技組冠軍與11月、12月團體賽冠軍僅可報名1月個人賽競技組，不得報名1月團體賽。
上述將以身份資料做判定，非以帳號資料判定。
隊伍上限：各組個人賽分別開放100隊報名；團體賽則開放128隊報名，依報名順序優先決定，當報名名額已滿，剩餘隊伍將依照報名時間排進候補名單，當有隊伍放棄資格將依照名次順位做替補。
本賽事由CYBER GAMES ARENA主辦，需註冊CGA網站帳號再進行報名。
賽事獎勵
個人賽休閒組：
第一名:
獎金：6,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x1
個人賽競技組：
第一名：
獎金：10,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x1
團體賽：
第一名：
獎金：30,000元（台幣）
獎品：史派克娃娃x3
第二名：
獎金：15,000元（台幣）
獎品：T恤+貼紙組x3
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