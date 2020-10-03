亞太賽區

亞太賽區已確定由JUPITER與PSG Esports代表出賽。因此參加月度決賽的JUPITER與PSG Esports間的碰撞，可說是全球總決賽的前哨戰，也是練手的最佳機會。

而Kiwami則是首度參賽，所謂初生之犢不畏虎，他們能夠不畏兩大強權拿出絕佳表現，讓大家對他們刮目相看嗎？