今年最後一次的月度決賽同樣有12支戰隊，現在帶大家看看本月晉級戰隊！
四大賽區規則相同
每個賽區以3支隊伍進行單循環賽再進行排名，以決定取得積分。
賽制說明
單循環賽、決賽均為1場比賽分5盤，5盤3勝制，每盤又分3局，3局2勝制，1場比賽中率先拿到2盤勝利的隊伍獲勝。
每場比賽雙方各可禁用一位英雄，且對戰時雙方均不可使用。
賽程時間
第一天由亞太與歐洲賽區分別展開激戰，第二天則是拉美與北美的精采對決。
同時，與上個月相同，為讓全球觀眾了解中國大陸賽區的賽事，本月在10月3日亞太賽區比賽結束後，會插播中國大陸賽區的月度決賽——Nova China vs TIG Infinity。
亞太賽區
亞太賽區已確定由JUPITER與PSG Esports代表出賽。因此參加月度決賽的JUPITER與PSG Esports間的碰撞，可說是全球總決賽的前哨戰，也是練手的最佳機會。
而Kiwami則是首度參賽，所謂初生之犢不畏虎，他們能夠不畏兩大強權拿出絕佳表現，讓大家對他們刮目相看嗎？
歐洲賽區
臥虎藏龍的歐洲賽區向來是激戰連連，Codemagic Purple與Qlash EU已提前鎖定晉級門票，最後一張門票將由SK Gaming與Tribe Gaming其中一隊獲取。因此本月兩人的交手想必十分激烈。
而Codemagic Purple雖已提前鎖定戰局，但要保持火熱手感，以及測試各類戰術，在全球總決賽前的十月月度決賽是最佳的選擇。
拉美賽區
INTZ同樣已確定代表拉美賽區出戰全球總決賽，然而新興戰隊ACE1與KGP在先前資格賽的表現不凡，究竟他們能在月度決賽中打出代表作，讓全球玩家記住他們嗎？精采絕倫的對決即將來襲！
北美賽區
Tempo Storm和Omen Elite的纏鬥來到最後一個月，雙方勢均力敵，誰代表北美賽區都不意外，究竟哪一隊能把握機會成為取得全球總決賽的門票？而首次登場的DUDUDUNGA戰隊又會對戰局帶來什麼影響呢？
比賽地圖
各賽區的模式與地圖排序不同，因此選手們必須熟悉各模式與地圖，以發揮百分百實力！
賽事獎金與積分
延續上個月的分配！亞太賽區、歐洲賽區因競爭較為激烈，故拿下月度決賽排名的積分與獎金較另兩個賽區高！
月度決賽的壓軸對決即將展開！
別再錯過讓人熱血沸騰的火熱賽事！