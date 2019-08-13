你是全球最頂尖的亂鬥高手嗎？

尋找全球最頂尖的亂鬥高手之賽事即將正式展開啦！



高手們快準備好在賽事中一展身手，向世界證明誰才是亂鬥高手中的佼佼者吧！



帶上兩位最有默契的隊友一起報名，即有機會參加在韓國舉辦的2019荒野亂鬥全球總決賽，並摘得桂冠，瓜分25萬美元總獎金！



在接下來的幾週內，全球各地將陸續展開相關賽事選拔（見註1）。