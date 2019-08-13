你是全球最頂尖的亂鬥高手嗎？
尋找全球最頂尖的亂鬥高手之賽事即將正式展開啦！
高手們快準備好在賽事中一展身手，向世界證明誰才是亂鬥高手中的佼佼者吧！
帶上兩位最有默契的隊友一起報名，即有機會參加在韓國舉辦的2019荒野亂鬥全球總決賽，並摘得桂冠，瓜分25萬美元總獎金！
在接下來的幾週內，全球各地將陸續展開相關賽事選拔（見註1）。
各賽區的賽事情況可能有所不同，但都遵循以下原則：
必須3名玩家一起報名，同時3名玩家必須居住在同一個區域賽定義的地區。居住在台灣的玩家可以參加台灣海選賽，居住在香港、澳門的玩家可以參加港澳海選賽。
2019年8月12日前年滿16歲才可報名。
所有參賽選手的《荒野亂鬥》帳號須擁有良好記錄，並且沒有違反過
。具體來說，該遊戲帳號不能具有非法購買記錄，同時沒有與其他玩家共用過帳號。
參賽選手必須持有護照，且能前往11月在韓國舉辦的2019荒野亂鬥全球總決賽，才有資格晉級全球總決賽。
更多具體規則請在報名時查看該賽區的賽事規章。
目前台灣、香港、澳門地區尚未開放報名，後續將依所屬賽區其賽事規章進行比賽。現在快準備募集你的最佳拍檔們，並等候台灣海選賽及港澳海選賽開放報名吧！
註1：台灣地區、港澳地區的傳奇公開賽賽事由4Gamers主辦。
註2：部份賽區的總決賽可能採用線上賽 。
照片來源：Tobias Johnsson、Dreamhack