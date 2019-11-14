半準決賽到準決賽，再到決賽，每場都是五盤三勝制，能掌握前三種模式可能是晉級的捷徑，但若忽視後兩種模式，在少拿一場的狀況下，就可能錯失晉級機會，因此隊伍在上場前的練習策略可能將影響結果。

而由於半準決賽、準決賽與決賽，五個模式使用的地圖均不相同，因此每次對戰都是一場新的挑戰！