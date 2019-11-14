2019《荒野亂鬥》全球總決賽及邀請賽
分別將於11月15日、16日17點與17日12點熱鬧開打！
如果想知道8支參賽隊伍，請查看本篇介紹
究竟世界最強的隊伍會如何誕生？賽制對於選手的表現會有什麼影響？
且看以下介紹！
半準決賽到準決賽，再到決賽，每場都是五盤三勝制，能掌握前三種模式可能是晉級的捷徑，但若忽視後兩種模式，在少拿一場的狀況下，就可能錯失晉級機會，因此隊伍在上場前的練習策略可能將影響結果。
而由於半準決賽、準決賽與決賽，五個模式使用的地圖均不相同，因此每次對戰都是一場新的挑戰！
除了爭取所屬賽區榮耀外，本次參賽隊伍可獲得多少獎金，相信也是大家關注的焦點之一！
全球總決賽總計有三天賽事，前兩天是緊張刺激的全球總決賽，經過抽籤後，對戰表已出爐，Dr.HK首輪將遭遇國際知名戰隊Nova Esports，究竟雙方會有什麼樣的表現？
整體對戰狀況請見下圖：
（Spacestation Gaming（簡稱SSG）、3Bears（簡稱3BS）、PSG Esports（簡稱PSG）、Animal Champuru（簡稱AC）、SSG Brazil（簡稱SSGB）、Tribe Gaming（簡稱TRB）、Nova Esports（簡稱Nova）、Dr.HK（DrHK））
第三天則是邀請賽，將由全球總決賽8支頂尖隊伍與8位人氣YouTuber組隊進行對戰！深受不少亂鬥英雄們喜愛的建盛也將與Dr.HK攜手對決世界各地隊伍！
荒野亂鬥全球總決賽 Day1直播連結
荒野亂鬥全球總決賽 Day2直播連結
荒野亂鬥全球總決賽 Day3直播連結
究竟哪支隊伍能抱回特別訂製的獎盃？並登上世界最強寶座？
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