居住在台灣、香港與澳門的荒野亂鬥的高高手們！
準備好往世界邁進了嗎？
2019傳奇公開賽台灣/港澳海選現已開放報名！
千萬不要錯過一展身手的機會唷！
<台灣報名傳送門>
同時，要請各路大神們在報名前，別忘了查看以下的賽事簡略介紹，
並在報名完成後，了解主辦單位（見註1）提供的詳細賽事規章唷！
《荒野亂鬥傳奇公開賽》為組隊形式的比賽，每支參賽隊伍以3人為一隊。比賽分為海選賽、區域賽以及總決賽三個階段，海選賽與區域賽分別於台灣、港澳與中國大陸舉辦。台灣區域賽前三名隊伍、港澳區域賽前兩名隊伍與中國大陸區域賽前三名隊伍可晉級總決賽。
於《荒野亂鬥傳奇公開賽》總決賽取得冠軍的隊伍將能參加11月於韓國舉辦的2019荒野亂鬥全球總決賽，與來自其他賽區的7支隊伍爭奪全球總冠軍以及25萬美元總獎金。
賽程日期
海選賽報名
台灣
時間：8月17日18:00至8月25日23:59
報名上限：128隊
港澳
時間：8月17日18:00至8月25日23:59
報名上限：128隊
海選賽（線上賽）
台灣：
日期：8月31日（具體時間，請留意主辦單位通知）
港澳：
日期：9月1日（具體時間，請留意主辦單位通知）
區域賽（線下賽）
台灣：
日期：9月8日
港澳：
日期：9月8日
總決賽（線下賽）
日期：9月28日至9月29日
參賽隊伍
由隊長統一報名
，隊長必須填寫自己與其它2名參賽選手的資料，同時3名參賽選手必須居住在同一個區域賽定義的地區。居住在台灣的參賽選手可以參加台灣海選賽，居住在香港、澳門的參賽選手可以參加港澳海選賽。
2019年8月12日前年滿16
歲
才可報名。
參賽隊伍的每位參賽選手在報名時的
總獎盃數皆須在
10,000
盃以上
，同時
至少有一位英雄在
500
盃以上
。
各隊參賽選手必須出席所有
線上海選賽、線下區域賽、及線下總決賽
。
參賽隊伍報名後無法更換參賽選手。
不可同時參與其他賽區比賽
所有參賽選手的《荒野亂鬥》帳號須擁有良好記錄，並且沒有違反過Supercell服務條款。具體來說，該遊戲帳號不能具有非法購買記錄，同時沒有與其他玩家共用過帳號。
更多詳細內容與注意事項請見報名表與賽事規章（見註2）。
依照各地稅法規定，部份地區可能需繳納稅金。
海選賽
台灣海選賽中前八強隊伍可晉級台灣區域賽，港澳海選賽中前八強隊伍可晉級港澳區域賽。
區域賽
台灣區域賽前三名隊伍可晉級總決賽，港澳區域賽前兩名隊伍可晉級總決賽，與中國大陸區域賽前三名隊伍在總決賽爭奪冠軍。
總決賽
總決賽冠軍可前往韓國參加2019荒野亂鬥全球總決賽（見註3）。
海選賽不進行線上轉播，區域賽與總決賽則將進行線上轉播。
直播頻道：Brawl Stars 荒野亂鬥
註1：台灣地區、港澳地區的傳奇公開賽賽事由4Gamers主辦。
註2：2019年8月19日至8月27日之間，主辦單位會陸續將賽事資料以電子郵件方式通知各個完成報名的隊伍隊長，如參賽隊伍有任何問題，請於8月30日中午12:00前回覆該電子郵件諮詢/求助。
註3：冠軍隊伍中的每位選手必須持有有效護照，且能前往11月在韓國舉辦的2019荒野亂鬥全球總決賽，若是冠軍隊伍無法參加全球總決賽，將由其他隊伍依總決賽名次遞補。