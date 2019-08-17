《荒野亂鬥傳奇公開賽》為組隊形式的比賽，每支參賽隊伍以3人為一隊。比賽分為海選賽、區域賽以及總決賽三個階段，海選賽與區域賽分別於台灣、港澳與中國大陸舉辦。台灣區域賽前三名隊伍、港澳區域賽前兩名隊伍與中國大陸區域賽前三名隊伍可晉級總決賽。

於《荒野亂鬥傳奇公開賽》總決賽取得冠軍的隊伍將能參加11月於韓國舉辦的2019荒野亂鬥全球總決賽，與來自其他賽區的7支隊伍爭奪全球總冠軍以及25萬美元總獎金。

