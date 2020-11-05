我們非常開心和大家分享關於2020荒野亂鬥全球總決賽的相關消息！
數百萬人參加全球錦標賽挑戰，成千上萬的隊伍參加線上資格賽。頂尖隊伍在月度決賽中歷經多個月的廝殺，最終各賽區決選出代表，並將在11月21日至22日展開全球總決賽爭奪世界最強稱號！
全球總決賽參加隊伍
JUPITER (亞太賽區)
PSG Esports (亞太賽區)
Codemagic Purple (歐洲賽區)
Qlash (歐洲賽區)
SK Gaming (歐洲賽區)
Nova China (中國大陸賽區)
Omen Elite (北美賽區)
INTZ (拉美賽區)
全球總決賽獎金池
2020荒野亂鬥全球總決賽初始獎金為50萬美元，透過每一位粉絲的支持，獎金池還將提高。11月5日至12日，荒野亂鬥遊戲內將推出一系列全球總決賽特惠包，大家可以透過購買特惠包為支持的隊伍加油，也為荒野亂鬥全球總決賽應援，屆時，2020荒野亂鬥全球總決賽總獎金最高將可至100萬美元。
預計推出
全球總決賽表情特惠包
全球總決賽柯爾特造型
全球總決賽超級特惠包（寶石＋金幣 5倍超值）
全球總決賽獎金分配（以總獎金最高100萬美元計算）
第1名：20萬美元
第2名：15萬美元
第3至4名：12萬5千美元
第5至8名：10萬美元
全球總決賽地點（編輯更新）
全球總決賽將於11月21日至22日展開！基於安全考量，所有隊伍將以線上形式參加全球總決賽，我們了解，若隊伍不在相同地區，可能存在網路延遲的問題，但我們的首要任務是確保選手們的安全，安全始終超越一切。
全球總決賽賽程時間
11月21日17點 半準決賽
11月22日17點 準決賽與決賽
全球總決賽將以繁體中文、英文、日文、韓文等14種語言進行直播！
記得先訂閱荒野亂鬥繁體中文頻道，才不會錯過年度最大盛事！