我們非常開心和大家分享關於2020荒野亂鬥全球總決賽的相關消息！

數百萬人參加全球錦標賽挑戰，成千上萬的隊伍參加線上資格賽。頂尖隊伍在月度決賽中歷經多個月的廝殺，最終各賽區決選出代表，並將在11月21日至22日展開全球總決賽爭奪世界最強稱號！