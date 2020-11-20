2020荒野亂鬥全球總決賽將於11月21日至22日每晚17點（台北/香港時間）火熱開打！
來自5大賽區共8支頂尖隊伍將爭奪百萬美元總獎金，並角逐全球總冠軍，誰世界最強戰隊？務必鎖定直播，見證年度亂鬥盛事！
小提醒1：在賽事期間，點擊遊戲內出現的彈窗或者遊戲內新聞左側（全球總決賽）的「觀看直播」按鈕，將能獲得一個限定表情！（該表情預計於賽事結束後擇期發放）
小提醒2：除了限定表情外，觀看直播還有機會獲得玩偶、熊帽、寶石等各項獎勵，還不清楚參加活動的方法，那快查看本篇活動說明！
相信大家一定也想了解2020荒野亂鬥全球總決賽相關賽事規則以及參賽戰隊等資訊！現在就帶大家簡單了解內容！
晉級戰隊
經過多場月度決賽的廝殺，8支隊伍抗著壓力，從各路好手中脫穎而出！他們將代表所在賽區為最高榮耀而戰！
對戰賽程
根據賽事規則，歐洲賽區的CODEMAGIC PURPLE與AC MILAN QLASH；亞太賽區的JUPITER與PSG ESPORTS作為種子隊被分在不同的對戰組合中，其他4支戰隊則以抽籤方式決定自己在哪個對戰組合中。8支戰隊實力堅強，對決勢必場場精采！
比賽賽制
從半準決賽到決賽，每場比賽均採單敗淘汰制。
每場比賽分為5盤，率先拿下3盤者勝出。而每盤又分為5局，率先拿下3局者拿下該盤。
比賽中採用的遊戲模式為寶石爭奪戰、亂鬥足球、搶星大作戰、金庫攻防戰與機甲攻堅戰。
每盤會使用一種模式，每局則採用一張地圖。
每場雙方可禁用一位英雄，而被禁用的英雄，自己與對手均不可使用。
比賽地圖池
全球總決賽五大模式採用的地圖範圍如圖中所示，每張地圖都有獨特之處，考驗著團隊默契與選手操作。
比賽獎金
今年全球總決賽的獎金池在玩家的助力下達到100萬美元，究竟哪支戰隊能發揮百分百實力！在抱回冠軍榮耀外，也帶走豐厚獎金呢？讓我們拭目以待！
年度最精彩的顛峰對決盡在2020荒野亂鬥全球總決賽！請務必11月21日至22日每晚17點鎖定中文官方頻道！