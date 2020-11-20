比賽賽制

從半準決賽到決賽，每場比賽均採單敗淘汰制。

每場比賽分為5盤，率先拿下3盤者勝出。而每盤又分為5局，率先拿下3局者拿下該盤。

比賽中採用的遊戲模式為寶石爭奪戰、亂鬥足球、搶星大作戰、金庫攻防戰與機甲攻堅戰。

每盤會使用一種模式，每局則採用一張地圖。