註1：參賽還有其他要求，如必須年滿16歲。

赛區說明：賽區架構決定各賽區將有幾支隊伍代表該賽區參加月度決賽以及2020全球總決賽。這是為了確保各賽區取得晉級資格的隊伍數量能夠代表其賽區內的玩家基數。

註2：荒野亂鬥全球錦標賽各賽區規畫如下：



北美與拉丁美洲北部賽區（合稱北美賽區） - 1個名額

「拉丁美洲北部」指包含厄瓜多爾、哥倫比亞、委內瑞拉地區及其以北的所有國家與地區。

拉丁美洲南部賽區（合稱拉美賽區） - 1個名額

「拉丁美洲南部「指厄瓜多爾、哥倫比亞、委內瑞拉以南的所有國家與地區。

韓國賽區 – 1個名額



亞太與日本賽區（合稱亞太賽區） - 2個名額



歐洲、中東與非洲賽區（合稱歐洲賽區） - 3個名額



包含更多細節的完整版賽事規則（目前僅有英文版本）已在賽事官網公佈。



如本文中的內容與完整版賽事規則有出入，以賽事規則為準。

