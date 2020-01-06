2020荒野亂鬥全球錦標賽包含三個階段：
每月一次的遊戲內活動：
全球錦標賽挑戰
每月一次按賽區進行的線上比賽：
線上資格賽
全球各賽區晉級隊伍進行的
線下
比賽：
月度決賽
1. 每月一次的遊戲內活動：全球錦標賽挑戰
1月11日
，遊戲內將開啟首次全球錦標賽挑戰，這也代表2020荒野亂鬥全球錦標賽正式拉開序幕。全球錦標賽挑戰將持續24小時，所有3v3模式都會在挑戰中出現。達成15勝即可完成挑戰，每次獲勝都可贏取獎勵。
玩家可以自行組隊參加挑戰，也可以透過配對系統組隊參加。
沒有重賽的機會 - 達成15勝或累積3負場都代表該月挑戰結束，所以一定要把握機會！
在挑戰中達成15勝是參加該月線上資格賽的前提條件之一（見註1）。
2. 每月一次按賽區進行的線上比賽：線上資格賽
首次線上資格賽將於
1月25日至26日
進行。
玩家完成全球錦標賽挑戰後會在遊戲內立即收到一則包含註冊連結的訊息，點選連結即可前往註冊頁面。
要參加線上資格賽，玩家必須創建一個
ESL PLAY帳號
，並將其與玩家本人的
Supercell ID綁定
。綁定的Supercell ID必須已關聯至該玩家已完成全球錦標賽挑戰的《荒野亂鬥》遊戲進度。然後，玩家需要在ESL PLAY平台上創建一支隊伍，並邀請2至3名同樣通過挑戰的玩家加入隊伍。
玩家不需要在同一個遊戲內小隊中完成全球錦標賽挑戰，不過因為線上資格賽是按賽區進行，所以隊伍中所有玩家的居住地必須處於同一個賽區內（見註2）。
線上上資格賽中前幾名的隊伍將獲得錦標賽積分，並根據積分在賽區和全球積分排行榜上進行排名。
要參加線上資格賽的最終階段，玩家必須可以提供相關證明以核實自己的年齡（
需年滿16歲
），並確保自己可以出國參加月度決賽。
3. 全球各賽區晉級隊伍進行的線下比賽：月度決賽
每個月，各賽區線上資格賽中排名靠前的隊伍將受邀前往波蘭參加月度決賽，為更多錦標賽積分和獎金而戰。各隊伍的出行和住宿費用將由賽事單位承擔。
首次月度決賽計畫在
3月7日至8日
舉行。
月度決賽預計將進行8次。
8次線上資格賽和8次月度決賽結束後，所有隊伍將根據線上資格賽和月度決賽中獲得的錦標賽積分總數在各賽區的排行榜上進行排名，該排名將決定各隊伍能否獲得參加2020荒野亂鬥全球總決賽的資格。
2020全球總決賽將在第4季展開。
註1：參賽還有其他要求，如必須年滿16歲。
赛區說明：賽區架構決定各賽區將有幾支隊伍代表該賽區參加月度決賽以及2020全球總決賽。這是為了確保各賽區取得晉級資格的隊伍數量能夠代表其賽區內的玩家基數。
註2：荒野亂鬥全球錦標賽各賽區規畫如下：
北美與拉丁美洲北部賽區（合稱北美賽區） - 1個名額
「拉丁美洲北部」指包含厄瓜多爾、哥倫比亞、委內瑞拉地區及其以北的所有國家與地區。
拉丁美洲南部賽區（合稱拉美賽區） - 1個名額
「拉丁美洲南部「指厄瓜多爾、哥倫比亞、委內瑞拉以南的所有國家與地區。
韓國賽區 – 1個名額
亞太與日本賽區（合稱亞太賽區） - 2個名額
歐洲、中東與非洲賽區（合稱歐洲賽區） - 3個名額
包含更多細節的完整版賽事規則（目前僅有英文版本）已在賽事官網公佈。
如本文中的內容與完整版賽事規則有出入，以賽事規則為準。