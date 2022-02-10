今年的月度資格賽採用雙敗淘汰制。此外，月度資格賽和月度決賽均將採用包含選擇和禁用英雄階段的星光戰模式，即戰隊聯賽和星光聯賽所採用的模式。

在賽事獎金方面，月度決賽的總獎金比之前更加豐厚，可獲得獎金的機會也更多！2021年，多數賽區的月度決賽中僅有4強隊伍可獲得獎金，但在今年，月度決賽的全部8支參賽隊伍都能獲得獎金！BSC賽事全年總獎金將接近200萬美元！



努力提升自己的極限淘汰賽技術吧！今年，極限淘汰賽將取代機甲攻堅戰，加入賽事地圖池中。以下是今年目前的賽事地圖池：



♨️據點搶奪戰：平行遊戲



♨️據點搶奪戰：灼熱火圈



♨️據點搶奪戰：甲蟲決鬥



🔫極限淘汰賽：金臂峽谷



🔫極限淘汰賽：烈焰鳳凰



🔫極限淘汰賽：搖滾蓓爾



💰金庫攻防戰：燙手山芋



💰金庫攻防戰：遙遠的橋



💰金庫攻防戰：安全區域



⭐️搶星大作戰：夾心蛋糕



⭐️搶星大作戰：神秘流星



⭐️搶星大作戰：酷熱地帶



⚽️亂鬥足球：超級體育場



⚽️亂鬥足球：精準射門



⚽️亂鬥足球：綠蔭球場



💎寶石爭奪戰：堅石礦井



💎寶石爭奪戰：水晶遊戲場



💎寶石爭奪戰：咻咻作響



🤖機甲攻堅戰：在另行通知前，不在地圖池內。



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全球總決賽的賽區名額分配有所調整，東歐和中亞賽區、北美賽區將獲得更多名額！如需了解詳情，請查看我們的2022年《賽事規則》。



觀看賽事

3月5日起，在我們的賽事官網準時觀看月度決賽，即有機會獲得多款酷炫表情！這些表情的創意來自我們的2022賽事預告片。我們每月都將為觀眾們解鎖一個全新表情！