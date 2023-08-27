亂鬥英雄們，大家好！
2023荒野亂鬥全球總決賽將於11月24日至26日在瑞典舉行！
我們將緊張刺激的賽事帶到延雪平的Dreamhack Winter舉行！作為一項結合遊戲、電競賽事和社群活動三者的盛會，我們相信這是最適合的舞台，讓我們一起見證《荒野亂鬥》世界頂尖選手們為750,000美金的豐厚獎金而戰！
快來參加活動，親自觀看史詩級賽事、認識職業選手和創作者、體驗好玩有趣的周邊活動，和其他這場盛大的遊戲慶典所帶來的一切！
賽程日期與時間
11月24日：小組賽階段，第1組和第2組
11月25日：小組賽階段，第3組和第4組
11月28日：8強賽、準決賽和總決賽
Dreamhack將於每日10:00開放入場，確定具體的轉播時間表後，我們將於賽事臨近時更新此頁面。
FAQ
我需要購買Dreamhack的門票才能現場觀看荒野亂鬥全球總決賽嗎？
沒錯！請點擊這裡購買Dreamhack門票。
有哪幾種門票呢？
Dreamhack提供1日票和3日票，2種門票皆可在有效期間內觀看荒野亂鬥全球總決賽。
透過這個荒野亂鬥專屬連結購票，將可以購買包含《荒野亂鬥》主題禮包的門票！
我能同時參加都在11月24日至26日舉行的《荒野亂鬥》、《部落衝突》和《部落衝突:皇室戰爭》全球總決賽嗎？
很遺憾，雖然它們的全球總決賽都在同一個週末舉辦，但地點不同。《荒野亂鬥》在瑞典延雪平，《部落衝突》和《部落衝突:皇室戰爭》則在芬蘭赫爾辛基。
如果我未滿18歲，需要監護人陪同嗎？
未滿18歲者須獲得父母的同意才能參加DreamHack，且父母和/或監護人必須了解DreamHack的相關規定。未滿13歲者則必須始終有父母陪同才能參加。請務必遵守此處的Dreamhack相關規定。
關於Covid-19，有什麼額外要求嗎？
Supercell將遵守當地任何有關Covid-19的規定和準則。