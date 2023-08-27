我們將緊張刺激的賽事帶到延雪平的Dreamhack Winter舉行！作為一項結合遊戲、電競賽事和社群活動三者的盛會，我們相信這是最適合的舞台，讓我們一起見證《荒野亂鬥》世界頂尖選手們為750,000美金的豐厚獎金而戰！

快來參加活動，親自觀看史詩級賽事、認識職業選手和創作者、體驗好玩有趣的周邊活動，和其他這場盛大的遊戲慶典所帶來的一切！