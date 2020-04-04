由於近期全球肺炎疫情嚴峻，故賽制與積分與上月相同進行對應的調整，將從各賽區晉級8支隊伍再劃分3大賽區──歐洲賽區、美洲賽區與亞洲賽區！

8支參賽隊伍中，原本來自歐洲賽區的Codemagic Black、Codemagic Purple與SK Gaming劃分至歐洲賽區；來自北美賽區的Spacestation Gaming與來自拉美賽區的INTZ列入美洲賽區；來自亞太賽區的JUPITER、PSG Esports與來自韓國賽區的Apdo則為亞洲賽區。