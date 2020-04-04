由於近期全球肺炎疫情嚴峻，故賽制與積分與上月相同進行對應的調整，將從各賽區晉級8支隊伍再劃分3大賽區──歐洲賽區、美洲賽區與亞洲賽區！
8支參賽隊伍中，原本來自歐洲賽區的Codemagic Black、Codemagic Purple與SK Gaming劃分至歐洲賽區；來自北美賽區的Spacestation Gaming與來自拉美賽區的INTZ列入美洲賽區；來自亞太賽區的JUPITER、PSG Esports與來自韓國賽區的Apdo則為亞洲賽區。
分區進行
歐洲賽區、亞洲賽區
3支隊伍進行小組單循環賽，以3支隊伍對戰戰績進行排名，並決定取得積分。
美洲賽區
2支隊伍直接進行決賽，以對戰結果決定取得積分。
賽制說明
單循環賽、決賽均為1場比賽分5盤，5盤3勝制，每盤又分5局，5局3勝制，1場比賽中率先拿到3盤勝利的隊伍獲勝。
每場比賽雙方各可禁用一位英雄，且對戰時雙方均不可使用。
各場地圖
進行賽事的地圖有所不同，模式的順序亦有所不同，相信將能帶給大家更全面的觀賽體驗，詳情如下：
4月因特殊狀況的安排，有關獎金和積分的分配與計算，詳情如下：
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