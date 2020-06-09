來看看6月荒野亂鬥全球錦標賽月度決賽的贏家是哪些戰隊！
荒野亂鬥全球錦標賽賽程已進行四個月，世界各地的戰隊為爭奪100萬美元獎金與榮耀正持續努力著，不過在前進全球總決賽之前，各戰隊需要透過每個月的賽事累積積分，才有機會獲取晉級資格，所以每個月的月度決賽至關重要！
6月月度決賽在上週末激烈對決過後，四大賽區的贏家終於出爐了！
亞太賽區本月贏家：PSG Esports
PSG Esports目前是全球累積積分最高的戰隊，累加上週末取得勝利所獲得的積分，已遙遙領先目前全球榜第二名戰隊40分！隊上的JORDON、COUPDEACE、RELYH等都有極為亮眼的表現！想回顧他們的比賽可以觀看本部直播回放！
歐洲賽區本月贏家：CODEMAGIC Purple
CODEMAGIC Purple已連續參加四次月度決賽，他們可以算是歐洲最穩定發揮的戰隊，並在本月接連擊敗SK Gaming、Tribe Gaming首度贏得所在賽區月度決賽冠軍，別錯過他們的精采對決！
拉美賽區本月贏家：Blue
本月拉美賽區歷經重大變化！Blue擊敗當前賽區排名第一的INTZ和另一支新興戰隊B4 Esports，想知道他們有多厲害？快看看重播內容吧！
北美賽區本月贏家：Tempo Storm
風暴來襲！Tempo Storm本月在北美賽區肆虐，擊敗IX Circles和Red Button，以絕佳技術運用多種英雄組合，沒看過，那就太可惜了！現在就來看看他們的表現吧！
7月月度決賽預計將於7月4日、7月5日展開！
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