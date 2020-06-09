來看看6月荒野亂鬥全球錦標賽月度決賽的贏家是哪些戰隊！

荒野亂鬥全球錦標賽賽程已進行四個月，世界各地的戰隊為爭奪100萬美元獎金與榮耀正持續努力著，不過在前進全球總決賽之前，各戰隊需要透過每個月的賽事累積積分，才有機會獲取晉級資格，所以每個月的月度決賽至關重要！

6月月度決賽在上週末激烈對決過後，四大賽區的贏家終於出爐了！