6月月度決賽與上月相同共有12支隊伍參賽！分為亞洲賽區、歐洲賽區、美洲賽區與北美賽區！
12支參賽隊伍除來自亞太賽區的PSG Esports、B-BOY與來自韓國賽區的EZGAME合併為亞洲賽區外，其餘賽區的隊伍均維持不變，詳情如下：
各賽區規則相同
每個賽區以3支隊伍進行單循環賽再進行排名，以決定取得積分。
賽制說明
單循環賽、決賽均為1場比賽分5盤，5盤3勝制，每盤又分3局，3局2勝制，1場比賽中率先拿到2盤勝利的隊伍獲勝。
每場比賽雙方各可禁用一位英雄，且對戰時雙方均不可使用。
賽程時間
亞洲賽區
PSG Esports連續四個月從所在賽區出線，參加月度決賽，而B-boy與EzGame則是首度進入月度決賽，PSG Esports能再度傲視群雄累積更高積分朝全球總決賽前進嗎？還是將殺出強敵？
歐洲賽區
SK Gaming、CODEMAGIC Purple有多次晉級月度決賽的記錄，SK Gaming陣中的Yde與CODEMAGIC Purple隊上的TwistiTwik都是知名大神！但Tribe Gaming也不是省油的燈，有兩位2019全球總決賽冠軍戰隊成員SpenLC、Tom！相信將是多場精采的廝殺！
拉美賽區
再度參賽的INTZ，面對新星戰隊B4 ESPORTS與Blue，是否穩操勝券？B4 ESPORTS與Blue隊上又有哪些隱藏高手？哪隊能取得最高積分呢？
北美賽區
各自擁有全球總決賽參賽經驗選手的IX Circles與Tempo Storm，技術不在話下，而首度闖入月度決賽的Red Button相信也有一定實力，三隊會擦出什麼火花呢？
比賽地圖
各賽區模式排序不同，相信將能看到選手在五大模式各張地圖的亮眼表現！
賽事獎金與積分
延續上個月的分配！競爭較為激烈的亞洲賽區、歐洲賽區拿下月度決賽第一名能有較高積分！
12支隊伍高手雲集！誰能引領隊伍稱霸所屬賽區？觀看直播，了解即時戰況！