SK Gaming、CODEMAGIC Purple有多次晉級月度決賽的記錄，SK Gaming陣中的Yde與CODEMAGIC Purple隊上的TwistiTwik都是知名大神！但Tribe Gaming也不是省油的燈，有兩位2019全球總決賽冠軍戰隊成員SpenLC、Tom！相信將是多場精采的廝殺！