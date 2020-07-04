本月同樣有12支戰隊參賽！
分為亞洲賽區、歐洲賽區、美洲賽區與北美賽區！
各賽區規則相同
每個賽區以3支隊伍進行單循環賽再進行排名，以決定取得積分。
賽制說明
單循環賽、決賽均為1場比賽分5盤，5盤3勝制，每盤又分3局，3局2勝制，1場比賽中率先拿到2盤勝利的隊伍獲勝。
每場比賽雙方各可禁用一位英雄，且對戰時雙方均不可使用。
賽程時間
亞洲賽區
PSG Esports五度出賽！面對昔日老對手JUPITER與Apdo改名的SK Miracle會擦出什麼火花？JUPITER能有效反制對手？還是SK Miracle將發揮驚人實力？拿下70積分離目標更進一步的會是哪隊呢？
歐洲賽區
QLASH EU、Codemagic Purple目前均在歐洲總榜前三，而Tribe Gaming則暫居第四，三強對決可說是場場精采！各隊大神GuilleVGX、TwistiTwik與Tom又會什麼樣的表現？
拉美賽區
上月面對新星戰隊B4 ESPORTS慘敗的INTZ，本月能復仇嗎？還是B4 ESPORTS將趁Blue未晉級本月月度決賽而稱霸拉美？又或者虎視耽耽的RED Canids將一舉拿下本月勝利呢？
北美賽區
目前暫居北美總榜首位的Tempo Storm本月未晉級月度決賽，分別居於第二的Omen Elite與第四的IX Snacks，還有第五的Kosmos Esports能否趁機拉近與第一名的距離？
比賽地圖
各賽區模式排序不同，因此每種模式都有機會看到選手的熱血對決！
賽事獎金與積分
延續上個月的分配！競爭較為激烈的亞洲賽區、歐洲賽區拿下月度決賽第一名能有較高積分！
12支戰隊哪些頂尖選手能挺身而出或展現絕佳默契拿下所屬賽區本月勝利？觀看由阿罵與胖胖擔任解說的月度決賽直播就能知道唷！