本月晉級的戰隊都是大家都耳熟能詳，現在就來看看各賽區參賽戰隊吧！
各賽區規則相同
每個賽區以3支隊伍進行單循環賽再進行排名，以決定取得積分。
賽制說明
單循環賽、決賽均為1場比賽分5盤，5盤3勝制，每盤又分3局，3局2勝制，1場比賽中率先拿到2盤勝利的隊伍獲勝。
每場比賽雙方各可禁用一位英雄，且對戰時雙方均不可使用。
賽程時間
亞太賽區
老面孔JUPITER再度參賽，他們能趁PSG Esports本月未晉級拉大差距穩固第一寶座嗎？而積分目前位居亞太賽區三、四名的SK Miracle、B-Boy能否展現實力急起直追？
歐洲賽區
SK Gaming再度參賽，面對將追上自己的Tribe Gaming，他們能拿下勝利嗎？ Codemagic Purple能擊倒強敵，繼續獨佔歐洲賽區鰲頭嗎？
拉美賽區
在拉美賽區積分遙遙領先的INTZ，面對略有威脅力的B4 ESPORTS與新興戰隊Black Lions BR，能拿出亮眼表現嗎？三隊廝殺結果會是如何？
北美賽區
上月未晉級的Tempo Storm，被連續兩個月晉級的Omen Elite縮小積分差，這個月要保住北美榜第一，勢必要解決最大勁敵，但是對手也不是省油的燈，究竟哪方更有優勢？虎視眈眈暫居北美榜第四的Kosmos Esports，又會與賽區內領跑的兩大龍頭擦出什麼火花？
比賽地圖
每個月各賽區的模式排序不同，因此將有機會看到選手在每種模式中大展身手！
賽事獎金與積分
延續上個月的分配！競爭較為激烈的亞太賽區、歐洲賽區拿下月度決賽第一名能有較高積分！
12支戰隊12場對決！場場刺激，絕無冷場！
本月首日將由易先生與胖胖擔任主播賽評，次日則由阿罵與胖胖合作！
不要再錯過觀看世界級高手們廝殺的機會唷！