上月未晉級的Tempo Storm，被連續兩個月晉級的Omen Elite縮小積分差，這個月要保住北美榜第一，勢必要解決最大勁敵，但是對手也不是省油的燈，究竟哪方更有優勢？虎視眈眈暫居北美榜第四的Kosmos Esports，又會與賽區內領跑的兩大龍頭擦出什麼火花？