亞太賽區本月贏家：B-BOY

B-BOY在本月月度決賽擊敗賽區最高積分的JUPITER，但由於較晚起步，目前總積分仍輸給JUPITER與PSG ESPORTS，不過無損他們在本週力克兩大勁敵的精采表現！

歐洲賽區本月贏家：SK GAMING

SK GAMING一掃前幾個月的陰霾，在本月連斬CODMAGIC PURPLE與TRIBE GAMING。歐洲總榜二至四名積分相近，QLASH EU、SK GAMING、TRIBE GAMING爭奪兩個席次！而SK GAMING本月的亮眼操作在在宣誓全球總決賽門票，他們不會放棄。一起來看看他們的操作吧！

拉美賽區本月贏家：INTZ

INTZ本月月度決賽的奪冠基本已宣告拉美賽區將由他們出戰全球總決賽，但本月的勝利得來不易，面對新興戰隊一度打到第五局，驚險獲勝。想知道他們的組合策略如何解決對手？快回顧先前的實戰重播！

北美賽區本月贏家：OMEN ELITE

OMEN ELITE接連幾個月都以第一之姿在北美賽區的月度決賽出線，在本月比賽更擊敗當前北美總榜首位TEMPO STORM，與他們只差10分，因此北美總榜第一是否會換隊當，相信將是接下來北美賽區的焦點所在。