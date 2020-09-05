亞太賽區

亞太賽區全球總決賽的名額已定，預計將由JUPITER與PSG Esports代表出賽。所以本月月度決賽，對JUPITER來說，由於目前積分全球最高，勢必想爭奪更高的積分，讓全世界的玩家認識他們。

而實力不容小覷的B-BOY，雖然已無法前往全球總決賽，但以上個月的表現來看，相信仍會以最佳狀態帶給大家驚豔的對決！而新加坡勁旅New Artisans則是首度參加月度決賽，究竟會有什麼樣的表現？