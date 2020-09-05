本月同樣有12支戰隊，大多都是熟面孔，但也不乏新戰隊，一起來看看各賽區本月晉級的戰隊吧！
四大賽區規則相同
每個賽區以3支隊伍進行單循環賽再進行排名，以決定取得積分。
賽制說明
單循環賽、決賽均為1場比賽分5盤，5盤3勝制，每盤又分3局，3局2勝制，1場比賽中率先拿到2盤勝利的隊伍獲勝。
每場比賽雙方各可禁用一位英雄，且對戰時雙方均不可使用。
賽程時間
兩天的賽程，與先前數月的安排相同，第一天有亞太與歐洲的賽事，第二天則有拉美與北美的對決。
同時，為了讓全球觀眾也能了解中國大陸賽區的比賽情況，本年度最後的2次的月度決賽將會插播中國大陸賽區的比賽內容。因此9月5日亞太賽區比賽結束後，會插播中國大陸賽區的月度決賽——Nova China vs TIG Infinity。
亞太賽區
亞太賽區全球總決賽的名額已定，預計將由JUPITER與PSG Esports代表出賽。所以本月月度決賽，對JUPITER來說，由於目前積分全球最高，勢必想爭奪更高的積分，讓全世界的玩家認識他們。
而實力不容小覷的B-BOY，雖然已無法前往全球總決賽，但以上個月的表現來看，相信仍會以最佳狀態帶給大家驚豔的對決！而新加坡勁旅New Artisans則是首度參加月度決賽，究竟會有什麼樣的表現？
歐洲賽區
歐洲賽區戰況激烈！本月3支參賽戰隊，除Codemagic Purple已提前鎖定全球總決賽資格外，QLASH EU 和 Tribe Gaming都需要為全球總決賽席次繼續衝刺。QLASH EU本月必須爭取更高積分，不然很有可能被位居第三與第四的戰隊追上，並失去全球總決賽席次。
而 Tribe Gaming目前在總積分上落後第3名的SK Gaming 30分，他們必須得在這次的月度決賽中拿到足夠的分數，才能在10月月度決賽與SK GAMING展開終極對決。
拉美賽區
拉美賽區的3支隊伍中，INTZ已經確保晉級全球總決賽，然而Red Canids和QLASH Latam都不是好惹的，他們勢必會全力以赴在全球直播中讓大家見識他們的厲害！而取得晉級資格的INTZ必定不能相讓，精采對決一觸即發！
北美賽區
Tempo Storm和Omen Elite是該賽區爭奪全球總決賽名額的兩大熱門，本月對決或許將成為名額決定戰！而IX Gaming雖然已無緣全球總決賽，但他們的表現將攸關其他戰隊獲取的積分差異，究竟三隊之間會擦出什麼火花呢？
比賽地圖
每個月各賽區的模式排序不同，因此將有機會看到選手在每種模式中大展身手！
賽事獎金與積分
延續上個月的分配！競爭較為激烈的亞太賽區、歐洲賽區拿下月度決賽第一名能有較高積分！
越近尾聲！越發精采！
究竟各賽區本月會由哪支戰隊拿下最高積分？
鎖定直播！答案即將揭曉！