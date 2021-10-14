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2021年10月14日
Blog – Brawl Stars

2021荒野亂鬥全球總決賽即將來襲！

2021荒野亂鬥全球總決賽將於11月26日至28日每晚17點在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行！

今年，我們很高興能看到有16支戰隊踏上全球總決賽的舞台。

他們分別是：

  • INTZ

    （拉美賽區）

  • Aphelion Esports

    （拉美賽區）

  • Tribe Gaming NA

    （北美賽區）

  • STMN Esports

    （北美賽區）

  • ZETA DIVISION

    （東亞賽區）

  • Queen Nai

    （東亞賽區）

  • NAVI

    （東歐中亞賽區）

  • Team Flash

    （東南亞紐澳賽區）

  • SK Gaming

    （歐洲賽區）

  • AC Milan QLASH

    （歐洲賽區）

  • Tribe Gaming EU

    （歐洲賽區）

  • BK ROG Esports

    （歐洲賽區）

  • Reply Totem

    （歐洲賽區）

  • NOVA Esports

    （中國大陸賽區）

  • Trick of China

    （中國大陸賽區）

  • TIG Origin

    （中國大陸賽區）

哪支戰隊是認為的奪冠大熱門？

比賽將於台北/香港時間11月26日至28日每天17:00準時開始。比賽採用Bo5單敗淘汰賽制，總決賽為Bo7賽制。

  • 11月26日：16強賽，比賽日第1天

  • 11月27日：16強賽，比賽日第2天

  • 11月28日：半準決賽、準決賽、總決賽

全球總決賽的原始獎金池高達50萬美元，而且在玩家社群的支持之下，獎金還可能繼續增加，甚至翻倍！全球總決賽主題特惠包將於10月22日至24日在遊戲內推出，大家可以透過購買特惠包的方式增加總獎金池。和去年一樣，總決賽主題特惠包的收入將會累積至全球總決賽獎金池當中，讓獎金池最高提升至100萬美元

為了健康安全考量，比賽將不會開放觀眾至現場觀賽，但符合參賽條件並獲得邀請的選手們不在此限。

在接下來幾週，我們將會公布觀看比賽贏取獎勵的全新方式！敬請鎖定《荒野亂鬥》中文官方粉絲團與遊戲內賽事新聞，即時獲取最新消息！

我們11月見！