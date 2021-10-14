2021荒野亂鬥全球總決賽將於11月26日至28日每晚17點在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行！

今年，我們很高興能看到有16支戰隊踏上全球總決賽的舞台。

他們分別是：

INTZ （拉美賽區）

Aphelion Esports （拉美賽區）

Tribe Gaming NA （北美賽區）

STMN Esports （北美賽區）

ZETA DIVISION （東亞賽區）

Queen Nai （東亞賽區）

NAVI （東歐中亞賽區）

Team Flash （東南亞紐澳賽區）

SK Gaming （歐洲賽區）

AC Milan QLASH （歐洲賽區）

Tribe Gaming EU （歐洲賽區）

BK ROG Esports （歐洲賽區）

Reply Totem （歐洲賽區）

NOVA Esports （中國大陸賽區）

Trick of China （中國大陸賽區）

TIG Origin （中國大陸賽區）

哪支戰隊是你認為的奪冠大熱門？

比賽將於台北/香港時間11月26日至28日每天17:00準時開始。比賽採用Bo5單敗淘汰賽制，總決賽為Bo7賽制。

11月26日：16強賽，比賽日第1天

11月27日：16強賽，比賽日第2天

11月28日：半準決賽、準決賽、總決賽

全球總決賽的原始獎金池高達50萬美元，而且在玩家社群的支持之下，獎金還可能繼續增加，甚至翻倍！全球總決賽主題特惠包將於10月22日至24日在遊戲內推出，大家可以透過購買特惠包的方式增加總獎金池。和去年一樣，總決賽主題特惠包的收入將會累積至全球總決賽獎金池當中，讓獎金池最高提升至100萬美元！

為了健康安全考量，比賽將不會開放觀眾至現場觀賽，但符合參賽條件並獲得邀請的選手們不在此限。