BSC合作夥伴計劃 - 購買專屬表情，支持電競隊伍！

今天，我們將推出BSC合作夥伴計劃，這是BSC荒野亂鬥全球錦標賽邁出的重要一步！



BSC是一項公開賽事，各方知名電競組織一直以來的積極參與也讓我們備感榮幸。我們希望藉由與電競組織合作，能為粉絲們提供更多方式來支持自己喜歡的隊伍。



今年我們將開始試營運計劃，與全球9支隊伍展開合作，它們分別是：AC Milan QLASH、NAVI、Obey Alliance、SK Gaming、STMN Esports、Team Queso、Tribe Gaming、Reply Totem、ZETA DIVISION。

