BSC合作夥伴計劃 - 購買專屬表情，支持電競隊伍！
今天，我們將推出BSC合作夥伴計劃，這是BSC荒野亂鬥全球錦標賽邁出的重要一步！
BSC是一項公開賽事，各方知名電競組織一直以來的積極參與也讓我們備感榮幸。我們希望藉由與電競組織合作，能為粉絲們提供更多方式來支持自己喜歡的隊伍。
今年我們將開始試營運計劃，與全球9支隊伍展開合作，它們分別是：AC Milan QLASH、NAVI、Obey Alliance、SK Gaming、STMN Esports、Team Queso、Tribe Gaming、Reply Totem、ZETA DIVISION。
從今天起，大家可以在遊戲內購買專屬表情，支持自己喜歡的隊伍！這些表情都是通用表情，也就是說它們不限於某位英雄，而是任何英雄都可以使用，進入英雄的表情設定介面即可選擇。現在就去商店看看吧！
根據合作隊伍今年的後續表現，我們還會推出更多相關物品，例如玩家頭像和專屬造型！
參與合作的隊伍不會獲得任何競技優勢。所有BSC參賽隊伍都必須全力以赴，爭取晉級月度決賽和全球總決賽的機會。
我們預計從2023年開始全面推行該計劃，並不斷增加相關福利！
BSC合作夥伴計劃是一項專屬計劃，如果其他電競組織對這項計劃感興趣，請填寫此表單並傳送給我們！最後，本週末9月3日與下週末9月10日，我們將迎來各賽區的9月月度決賽，記得關注我們的賽事網站，精彩賽事，不容錯過！