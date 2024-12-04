1、相同隊伍可以同時報名第一週到第四週的週賽嗎？

答：隊伍報名時可以一次報名第一週到第四週的週賽，但報名完成後將無法更改資料，且若已於週賽中取得晉級總決賽資格，則無法參加後續週賽。

2、我可以每週週賽加入不同隊伍報名參賽嗎？

答：可以，但參賽選手每週週賽只能報名一次，若先前已報名過該週賽，則該週賽無法再次報名。舉例說明：

（1）A選手與B選手、C選手於12月5日報名第一週週賽，未報名第二週週賽，也未在12月22日第一週週賽晉級總決賽，則A選手可另外與C選手、D選手報名第二週週賽。

※特別補充：若A選手和C選手已在第一週週賽晉級總決賽，卻又與D選手報名第二週週賽，由於晉級總決賽者不得參加後續賽事，所以將以報名成員不足三人視為報名無效。

（2）A選手與B選手、C選手於12月5日報名第一週和第二週週賽，則A選手不可另外與C選手、D選手報名第二週週賽。

3、我在第一週週賽用了自己的A帳號報名，可以在第二週週賽不用自己的A帳號報名，換用自己的B帳號報名嗎？

答：不可以，參賽選手在賽事期間只能選用自己的一個帳號，並以該帳號參加所有賽事，不得使用不同帳號報名各週賽事。

4、我該去哪看週冠軍賽或總決賽直播？

答：所有進行轉播的賽程均可在CyberGamesArena的YouTube或Twitch頻道觀看。另外，總決賽還將於盛主播頻道同步直播（1月21日更新：由於盛主播身體抱恙，故本次總決賽無法於其頻道直播）。