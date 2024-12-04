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2024年12月4日
Blog – Brawl Stars

【第三方賽事】荒野亂鬥校園亂鬥盃開放報名！

亂鬥英雄們，大家好！

荒野亂鬥校園亂鬥盃已於12月4日18點開放報名

擁有台灣、香港、澳門地區國中至大專院校在校生資格者皆可參賽！

賽事分為四個週賽，每個週賽都有機會晉級1月的總決賽！

正苦無展現實力的舞台？想與各路好手切磋？千萬別錯過校園亂鬥盃！

現在就帶大家快速了解賽事重點！

活動時間

  • 報名時間：

    • 第一週週賽：2024年12月4日（三）18:00 ~ 2024年12月15日（日） 23:59

    • 第二週週賽：2024年12月4日（三）18:00 ~ 2024年12月23日（一） 23:59

    • 第三週週賽：2024年12月4日（三）18:00 ~ 2024年12月30日（一） 23:59

    • 第四週週賽：2024年12月4日（三）18:00 ~ 2025年1月6日（一） 23:59

  • 比賽日期：

    • 第一週

      • 海選賽：2024年12月21日（六）

      • 冠軍賽：2024年12月22日（日）

    • 第二週

      • 海選賽：2024年12月28日（六）

      • 冠軍賽：2024年12月29日（日）

    • 第三週

      • 海選賽：2025年1月4日（六）

      • 冠軍賽：2025年1月5日（日）

    • 第四週

      • 海選賽：2025年1月11日（六）

      • 冠軍賽：2025年1月12日（日）

    • 總決賽

      • 2025年1月22日（三）

報名說明

  • 參賽選手需具備台灣、香港、澳門任一地區的在學學生身分證明文件。

  • 每支隊伍內需至少有3名選手，包含1名隊長與2名隊員，並由隊長代表隊伍報名

  • 每支隊伍需指派1名隊長，由其代表隊伍加入指定的賽事Discord，並在賽事期間負責與主辦單位溝通，以及賽前報到等事宜。

  • 每週參賽隊伍上限為256支隊伍，超出256支隊伍報名，則從已完成報名的隊伍中隨機抽出256支隊伍。

  • 報名前需確認隊伍名稱與玩家名稱未違反賽事規章規定，報名完成後不得更改名稱，若不符規定則視為報名失敗。

  • 參賽選手需於2024年12月21日或之前年滿13歲

  • 報名前，請務必查看賽事規章

  • 報名連結

賽事說明

  • 所有比賽採星光戰賽制，也就是每盤以友誼賽的星光戰進行，其局數設定則按照週賽與總決賽規定。

  • 每盤對戰開始前，每名選手均可選擇禁用一位英雄，但對戰雙方可能禁用相同英雄。

  • 每盤對戰開始前，每名選手均可選擇一位英雄，但對戰雙方無法選擇相同英雄。

  • 各隊均選定好使用的英雄後，於對戰開始前，同一隊伍內的選手可以互換英雄

  • 星光戰具體設定說明，請見賽事規章

  • 所有比賽包含週賽與總決賽全程均採線上賽進行

  • 參賽隊伍於每場比賽中均至少達3人出席比賽，並完成隊伍所需進行的賽程，若未符合規定視為整隊棄賽。

  • 比賽包含週賽與總決賽，其中週賽又分為海選賽與冠軍賽。

  • 週賽：

    • 每場比賽分為三盤，採BO3賽制，也就是三盤兩勝制。

    • 每盤比賽又分為三局，也就是三局兩勝制。

    • 每盤為不同遊戲模式，需贏得兩盤才代表獲得該場比賽勝利。

    • 每週海選賽決出8支隊伍晉級次日冠軍賽。

    • 每週冠軍賽決出1支隊伍晉級1月的總決賽。

    • 海選不進行直播，冠軍賽將進行直播

  • 總決賽：

    • 每場比賽分為五盤，採BO5賽制，也就是五盤三勝制。

    • 每盤比賽又分為五局，也就是五局三勝制。

    • 每盤為不同遊戲模式，需贏得三盤才代表獲得該場比賽勝利。

    • 總決賽將進行直播

賽事獎金

  • 週賽獎金： 

    • 週冠軍：12,000元（台幣）

  • 總決賽獎金：

    • 冠軍：60,000元（台幣）

    • 亞軍：30,000元（台幣）

    • 第 3至4 名：12,000元（台幣）

※本賽事由CGA主辦，非官方賽事，其主辦單位行為與言論不代表官方立場

賽事相關Q&A

1、相同隊伍可以同時報名第一週到第四週的週賽嗎？
答：隊伍報名時可以一次報名第一週到第四週的週賽，但報名完成後將無法更改資料，且若已於週賽中取得晉級總決賽資格，則無法參加後續週賽。

2、我可以每週週賽加入不同隊伍報名參賽嗎？
答：可以，但參賽選手每週週賽只能報名一次，若先前已報名過該週賽，則該週賽無法再次報名。舉例說明：
（1）A選手與B選手、C選手於12月5日報名第一週週賽，未報名第二週週賽，也未在12月22日第一週週賽晉級總決賽，則A選手可另外與C選手、D選手報名第二週週賽。
※特別補充：若A選手和C選手已在第一週週賽晉級總決賽，卻又與D選手報名第二週週賽，由於晉級總決賽者不得參加後續賽事，所以將以報名成員不足三人視為報名無效。
（2）A選手與B選手、C選手於12月5日報名第一週和第二週週賽，則A選手不可另外與C選手、D選手報名第二週週賽。

3、我在第一週週賽用了自己的A帳號報名，可以在第二週週賽不用自己的A帳號報名，換用自己的B帳號報名嗎？
答：不可以，參賽選手在賽事期間只能選用自己的一個帳號，並以該帳號參加所有賽事，不得使用不同帳號報名各週賽事。

4、我該去哪看週冠軍賽或總決賽直播？
答：所有進行轉播的賽程均可在CyberGamesArena的YouTubeTwitch頻道觀看。另外，總決賽還將於盛主播頻道同步直播（1月21日更新：由於盛主播身體抱恙，故本次總決賽無法於其頻道直播）。