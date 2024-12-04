亂鬥英雄們，大家好！
荒野亂鬥校園亂鬥盃已於12月4日18點開放報名！
擁有台灣、香港、澳門地區國中至大專院校在校生資格者皆可參賽！
賽事分為四個週賽，每個週賽都有機會晉級1月的總決賽！
正苦無展現實力的舞台？想與各路好手切磋？千萬別錯過校園亂鬥盃！
現在就帶大家快速了解賽事重點！
報名時間：
第一週週賽：2024年12月4日（三）18:00 ~ 2024年12月15日（日） 23:59
第二週週賽：2024年12月4日（三）18:00 ~ 2024年12月23日（一） 23:59
第三週週賽：2024年12月4日（三）18:00 ~ 2024年12月30日（一） 23:59
第四週週賽：2024年12月4日（三）18:00 ~ 2025年1月6日（一） 23:59
比賽日期：
第一週
海選賽：2024年12月21日（六）
冠軍賽：2024年12月22日（日）
第二週
海選賽：2024年12月28日（六）
冠軍賽：2024年12月29日（日）
第三週
海選賽：2025年1月4日（六）
冠軍賽：2025年1月5日（日）
第四週
海選賽：2025年1月11日（六）
冠軍賽：2025年1月12日（日）
總決賽
2025年1月22日（三）
所有比賽採星光戰賽制，也就是每盤以友誼賽的星光戰進行，其局數設定則按照週賽與總決賽規定。
每盤對戰開始前，每名選手均可選擇禁用一位英雄，但對戰雙方可能禁用相同英雄。
每盤對戰開始前，每名選手均可選擇一位英雄，但對戰雙方無法選擇相同英雄。
各隊均選定好使用的英雄後，於對戰開始前，同一隊伍內的選手可以互換英雄。
星光戰具體設定說明，請見賽事規章。
所有比賽包含週賽與總決賽全程均採線上賽進行。
參賽隊伍於每場比賽中均至少達3人出席比賽，並完成隊伍所需進行的賽程，若未符合規定視為整隊棄賽。
比賽包含週賽與總決賽，其中週賽又分為海選賽與冠軍賽。
週賽：
每場比賽分為三盤，採BO3賽制，也就是三盤兩勝制。
每盤比賽又分為三局，也就是三局兩勝制。
每盤為不同遊戲模式，需贏得兩盤才代表獲得該場比賽勝利。
每週海選賽決出8支隊伍晉級次日冠軍賽。
每週冠軍賽決出1支隊伍晉級1月的總決賽。
海選不進行直播，冠軍賽將進行直播。
總決賽：
每場比賽分為五盤，採BO5賽制，也就是五盤三勝制。
每盤比賽又分為五局，也就是五局三勝制。
每盤為不同遊戲模式，需贏得三盤才代表獲得該場比賽勝利。
總決賽將進行直播。
週賽獎金：
週冠軍：12,000元（台幣）
總決賽獎金：
冠軍：60,000元（台幣）
亞軍：30,000元（台幣）
第 3至4 名：12,000元（台幣）
※本賽事由CGA主辦，非官方賽事，其主辦單位行為與言論不代表官方立場
1、相同隊伍可以同時報名第一週到第四週的週賽嗎？
答：隊伍報名時可以一次報名第一週到第四週的週賽，但報名完成後將無法更改資料，且若已於週賽中取得晉級總決賽資格，則無法參加後續週賽。
2、我可以每週週賽加入不同隊伍報名參賽嗎？
答：可以，但參賽選手每週週賽只能報名一次，若先前已報名過該週賽，則該週賽無法再次報名。舉例說明：
（1）A選手與B選手、C選手於12月5日報名第一週週賽，未報名第二週週賽，也未在12月22日第一週週賽晉級總決賽，則A選手可另外與C選手、D選手報名第二週週賽。
※特別補充：若A選手和C選手已在第一週週賽晉級總決賽，卻又與D選手報名第二週週賽，由於晉級總決賽者不得參加後續賽事，所以將以報名成員不足三人視為報名無效。
（2）A選手與B選手、C選手於12月5日報名第一週和第二週週賽，則A選手不可另外與C選手、D選手報名第二週週賽。
3、我在第一週週賽用了自己的A帳號報名，可以在第二週週賽不用自己的A帳號報名，換用自己的B帳號報名嗎？
答：不可以，參賽選手在賽事期間只能選用自己的一個帳號，並以該帳號參加所有賽事，不得使用不同帳號報名各週賽事。
4、我該去哪看週冠軍賽或總決賽直播？
答：所有進行轉播的賽程均可在CyberGamesArena的YouTube或Twitch頻道觀看。另外，總決賽還將於盛主播頻道同步直播（1月21日更新：由於盛主播身體抱恙，故本次總決賽無法於其頻道直播）。