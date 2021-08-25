全新星虹英雄：阿信
阿信是一名脾氣暴躁的清潔員，負責打掃城堡的庭院。面對滿滿的垃圾和老鼠，他為了保護自己，用垃圾箱自製了盔甲！
普通攻擊
一掃而空：阿信用掃把憤怒地砸向地面，打出一道衝擊波，對多個目標造成傷害
超級技能
小小幫鼠：召喚機器老鼠（垃圾自動回收機）前來支援！這些老鼠會衝向最近的敵方，並在碰到敵方時爆炸！
武裝配件
鎮定劑：阿信消耗怒氣治療自己，怒氣值越高，恢復的生命值越多
能力之星1
越掃越氣：彈藥槽全滿狀態下，普通攻擊命中敵人時累積的怒氣值提升100%
能力之星2
怒氣衝衝衝：阿信的怒氣可提升裝彈速度，最高可提升30%
被動技能
怒氣：阿信在攻擊敵方英雄或受到傷害時都會為怒氣條蓄能。怒氣條蓄滿後，阿信的傷害和移動速度會得到提升。怒氣會隨時間消耗。
全新造型及視覺特效優化
大法師拜倫 - 星光聯賽專屬造型：25000星光點數
機甲忍者（阿信造型）：亂鬥通行券第70階獎勵
霸道公主（雪莉造型）：亂鬥通行券第1階獎勵
幻獸騎士（保力造型）：79寶石
紅寶石王子（芽芽造型）：79寶石
翡翠王子（芽芽造型）：79寶石
綠色惡龍（艾爾普里莫造型）：149寶石
粉紅惡龍（艾爾普里莫造型）：149寶石
壞壞皇后（帕姆造型）：299寶石
守月仙女（小辣椒造型）：149寶石
型男搶匪（柯爾特造型）： 49寶石
璀璨金/閃耀銀造型：
鷹獵人爆
格爾
納妮
碧兒
沙迪
視覺特效重新設計
法蘭克
法蘭克初始造型
動感DJ
小辣椒
亡靈新娘
表情
動態表情
斯威克、超級寶箱（達里爾造型）、阿信、鼓掌表情、霸子、格里夫
全新表情
2021荒野亂鬥電競賽事表情
艾爾普里莫的惡龍造型和芽芽的王子造型專屬表情（購買其中一款顏色，就能在商店免費領取額外表情）
主題季活動
亂鬥主題季第8季：亂鬥童話
全新登入介面
全新主介面背景
全新主介面音樂
全新場景：城堡庭院
中秋節活動
全新主介面背景
遊戲模式 / 活動循環調整
一般性調整
新增荒野生死鬥+
玩法和一般單人荒野生死鬥相同，差別在於對戰中每擊倒一位英雄可額外獲得一個獎盃，自己被擊倒則失去一個獎盃。
荒野生死鬥+將單獨設置活動欄位，與一般荒野生死鬥模式擁有一樣的地圖。
部分遊戲模式欄位新增動態背景
據點搶奪戰
移除地圖：時空錯位、鐵質纜線、蓄意破壞
新增地圖：開門大吉、搖桿混戰、亂打磚塊
搶星大作戰
移除地圖：側翼進攻、暴風來襲
新增地圖：格格不入、草叢迷蹤
亂鬥足球
移除地圖：邊路突襲、凌波微步、視網膜
新增地圖：中心球場、重重障礙、大力射門
金庫攻防戰
移除地圖：春日洋蔥、盜賊神鉤、掩護眾人
新增地圖：荒涼工坊、遙遠的橋、海灘尋寶
寶石爭奪戰
移除地圖：寶石狂歡、星塵風暴、怪異魚雷
新增地圖：方方正正、鄉趣遊樂場、鑽石之塵
機甲攻堅戰
移除地圖：高壓清洗機、鐵鏽地帶
新增地圖：廢棄品公園、機械賽場
荒野生死鬥
移除地圖：風暴平原
新增地圖：洞穴迷宮
極限淘汰賽
未調整
星光聯賽
每個模式的地圖池由4張調整為3張
星光聯賽第3賽季將移除機甲攻堅戰的地圖
第3賽季地圖池:
據點爭奪戰：甲蟲決鬥、灼熱火圈、平行遊戲
搶星大作戰：草叢迷蹤、酷熱地帶、夾心蛋糕
亂鬥足球：超級體育場、夢幻彈珠、後院球場
金庫攻防戰：燙手山芋、維修站、遙遠的橋
寶石爭奪戰：堅石礦井、水晶遊戲場、地下礦坑
機甲攻堅戰：無
極限淘汰賽：無
遊戲介面/主介面優化
好友列表
可在好友列表中查看星光聯賽最高Rank
聊天
聊天介面和體驗優化
新增選項、小隊代碼，優化快速聊天訊息功能
組隊
優化尋找小隊、發送以及接受小隊邀請時的介面和體驗
商店
3款造型移至紀念冊：火焰飛車手、球場吉祥物和維京狂牛
英雄平衡性調整
平衡性調整涉及許多數據變量和處理方法，有時會非常棘手。即使在我們團隊內部，對於平衡性調整也有各種意見和討論。因此，從本次更新開始，我們將分享提出這些新內容和調整所依循的基本概念。首先，我們想要和大家說明在進行《荒野亂鬥》平衡性調整時主要考慮的因素：
使用率
：大部分玩家玩遊戲都是為了贏得勝利，因此我們可以從異常數據中了解到英雄是過強（使用率高）還是過弱（使用率低）。
（星光聯賽）首選率
：與使用率原理相似，英雄越強，成為玩家首選的機率就越高（當然，還要考慮地圖和遊戲模式）。
禁用率
：這一點比選用率更重要，如果禁用率很高就代表英雄要不是很難處理（滴答，說的就是你），就是過於強大。
武裝配件和能力之星使用率
：理想情況下，我們會盡量將各種武裝配件或能力之星的使用率保持在50%，如果使用率達到90%，就代表英雄平衡性可能存在問題。
750盃以上
：我們如果關注750盃以下的玩家數據可能會有點混亂，因為該範圍內有許多休閒玩家。新手玩家可能會覺得雪莉很強，但（在當前版本）職業選手其實很少選擇雪莉，因此750盃以上的玩家數據通常較為可靠。但如果有英雄在較低盃段中過強，我們並不會忽視。
當前主流meta和職業賽事
：職業選手對我們來說，在進行遊戲上更厲害，因此我們會從他們的遊戲數據中，去了解到許多資訊。如果比賽中某位英雄的選用率很高，那就代表該英雄可能需要進行調整。我們致力於打造多面向且更多元的遊戲meta。
內容創作者和職業選手的建議：
平衡性調整的初稿擬定完成後，我們會和一些內容創作者與職業選手分享，他們也會提供一些想法。通常我們的意見大致相同，但如果有其他的建議，我們也會評估並嘗試做出應調整。
社群建議
：我們也會留意社群趨勢。最強英雄和最弱英雄一直都是荒野亂鬥的「熱門話題」，因此，大家關於英雄若有什麼想法要記得分享唷！
遊戲模式和地圖
：我們並不希望英雄在任何遊戲模式和地圖中都很強勢，我們覺得發現英雄最適合哪個遊戲模式或地圖，也是遊戲的一部分。由於地圖會定期更換，即使不對英雄進行重大調整，遊戲meta通常也會隨之改變。星光聯賽的地圖池考慮到英雄選擇的多樣性，並會隨著時間不斷發展。
蓓爾
能力之星「正向回饋」的護盾減傷比例由25%減少至20%（減少5%）
蓓爾是遊戲中最強的遠射程英雄之一，主要原因是其能力之星「正向回饋」能為她提供的護盾減傷效果，那提高了她的存活率。調降其護盾減傷比例能讓其他英雄在與蓓爾對戰時有更大的發揮空間，也讓蓓爾在近距離與其他英雄交鋒時顯得不那麼強勢。
鷹獵人爆
普通攻擊基礎傷害由560提升至600（提升7.14%）
在削弱其武裝配件「超級圖騰」後，鷹獵人爆在遊戲中的使用時間急劇下降。
之前我們主要是透過調整鷹獵人爆的武裝配件或能力之星來平衡其生存能力，而這次更新我們決定透過小幅提升其普通攻擊「爆炸箭」的基礎傷害來達到此目的，這對精通鷹獵人爆「爆炸箭」的玩家無疑是個好消息。
布洛克
普通攻擊基礎傷害由1,180提升至1,300（提升10.16%）
因其火箭飛行速度較慢且難以命中的特點，長時間以來布洛克在遠射程英雄裡是較弱的一位。將布洛克普通攻擊更為致命，這應該能讓發射精準火箭的布洛克玩家大為受益。
拜倫/嗶嗶
在生命值全滿時，仍可使用武裝配件「緊急注射器」/「強效維他命」
在生命值全滿時，使用隨時間恢復生命值的武裝配件可以是一種戰術，所以不需要禁止使用。
達里爾
基礎生命值由5,000提升至5,3000（提升6.00%）
達里爾的生存能力主要依靠其機動性和能力之星「護身鋼圈」，但目前達里爾是遊戲中最弱的重裝英雄。提升其基礎生命值能讓他更具威脅，因為當達里爾突進到敵人面前時，敵人需要花更多的時間來對付他。
艾德加
普通攻擊的生命吸收比例由25%提升至35%
我們之前對艾德加進行調整考慮的是：不能讓艾德加玩家過於肆無忌憚，所以我們讓艾德加更為脆弱，在面對集中火力時更容易被擊倒。但好像調整過多。提升其普通攻擊的生命吸收比例能大大提高艾德加在使用超級技能「飛簷走壁」攻擊弱勢目標或慢射速英雄時的生存能力。
艾爾普里莫
超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數由9次增加至16次。
自從重裝英雄獲得被動技能，可以透過承受傷害來為超級技能蓄能以來，他便憑藉其連續使用超級技能的能力，成為了玩家使用最多的重裝英雄。考慮到之前對他的調整導致過於強勢，我們決定透過削弱其連續使用超級技能的能力來進行平衡。現在艾爾普里莫玩家在與敵人對戰時可能需要更全面思考，例如何時、以什麼樣的方式進入戰鬥，同時也要了解連續使用超級技能的難度比以前增加不少。
吉恩
普通攻擊基礎傷害由1,080減少至960（減少11.00%）
武裝配件「救援神燈」調整為擊退至少一名敵方英雄才能為吉恩恢復生命值
武裝配件「惡作劇之靈」最高傷害由800提升至1,000
吉恩在高盃段對局、星光聯賽和電競賽事中的使用率都很高。減少其普通攻擊的基礎傷害能讓大多數英雄在面對吉恩時更好反擊，同時使用吉恩在對付多位英雄時和隊友更講究默契配合。
現在吉恩玩家在使用武裝配件「救援神燈」時需要考慮更全面。而「惡作劇之靈」發射的追蹤彈傷害大大提升，讓此武裝成為更佳選擇。
莫提斯
能力之星「腹蛇突襲」調整為莫提斯的被動技能，但所需蓄能時間更長（提升1秒）。
能力之星「腹蛇突襲」進行重製，讓突擊能量條的蓄能時間縮短1.5秒（整體比之前快0.5秒）。
更新前，大部分莫提斯玩家都會選擇「腹蛇突襲」這一能力之星，因為這是保證莫提斯生存能力的關鍵。這一調整將會讓莫提斯在較低戰力等級時發揮更大的作用，而「腹蛇突襲」帶來的小幅加強也將間接平衡重生彈藥機制調整對莫提斯造成的削弱。
納妮
武裝配件「反射機制」啟用後的持續時間調整為5秒
我們認為這個配件先前使用起來過於方便，且難以反制。將其持續時間調整為5秒會更考驗玩家的應對能力，以及對使用時機的把握。調整後，只要使用恰當，納妮運用熟練仍可藉此玩出精彩操作。同時，對手也有機會在納妮玩家先起手時避開傷害。
佩妮
基礎生命值由3200提升至3400（提升6.25%）
佩妮非常依賴「佩式艦炮」來進行控場、打出傷害。調高她的生命值可以為她增加一些生存能力。這樣，佩妮應該可以打得更加主動，並更快在場上部署艦炮。
波可
能力之星「驚世獨奏」傷害由800提升至1000（提升25.00%）
武裝配件「守護進行曲」友方英雄免疫負面效果的持續時間由1秒提升至2秒（提升100.00%）
先前的調整中，我們加強了波可的超級技能蓄能速度，這加強了他的強度，讓對手較難處理。現在，我們著力於調整他不常用的能力之星和武裝配件。希望提供使用波可的玩家更多可行的打法，且不會讓這個英雄變得過於難以應付。
彈射
武裝配件「彈性傷癒」為自己恢復的生命值由300減少至250（減少16.6%）
本次調整前，彈射的「彈性傷癒」有些過於強大。這個配件能為彈射的持續作戰能力提供極大加強，幾乎每次使用「彈性傷癒」都能讓他回滿生命值，甚至無需考慮使用時機。對「彈性傷癒」進行一定的削弱，可以讓彈射的對手們有更多的反制機會。同時，在使用得當的情況下，它仍可透過彈性傷癒獲得較為可觀的治療量。
沙迪
武裝配件「甜蜜好夢」讓敵人沉睡的時間從1.5秒減少至1秒（減少33%）
「甜蜜好夢」的功能性有些太強了。憑藉這一配件，沙迪甚至可以在面對天敵英雄時佔據上風。因此我們適當減少沉睡效果的持續時間，保證實用性的同時，讓「甜蜜好夢」不至於成為必選的武裝配件。
雪莉
武裝配件「射擊飛靶」啟用後的持續時間調整為5秒
「射擊飛靶」很少被大家選用。將其效果調整為持續5秒，可以讓雪莉啟用這一配件後更加精準，參與到較遠距離的對決中，並帶走交火後殘血的對手，或是快速讓她的超級技能蓄能。
斯威克
普通攻擊炸彈的飛行速度提升25%
移除超級技能「團團爆炸」的爆炸延遲
普通攻擊「黏黏炸彈」命中同一目標時，會引爆之前黏在該目標身上的飛彈
斯威克身上有不少需要優化的地方，我們希望可以透過本次調整解決。調整後，他應該可以更準確攻擊目標。此外，當玩家連續命中敵人時，傷害爆發也較為可觀。「團團爆炸」的爆炸延遲改動可以為斯威克提供更強的控場能力，他的對手們需要更快進行應對。
駛徒
武裝配件「爆破表演」現在需要超級技能蓄能完畢後才能啟用，碎片傷害由500減少至200（減少60.00%）
能力之星「燃料補給」恢復的生命值由500減少至400（減少20.00%）
這段時間以來，駛徒一直是最強力、使用最靈活的英雄之一。駛徒的持續作戰能力有些過強，而且他能贏下絕大多數的對局。駛徒的武裝配件使他的功能性更上一層樓，也更加難以應付。削弱「爆破表演」的效果及減少「燃料補給」的治療量，應該可以讓玩家們在發動衝鋒前更加謹慎，同時不影響駛徒戰力等級較低時的整體強度。
其他調整
金庫攻防戰： 金庫生命值提升25%
調整坦克英雄受到傷害會為超級技能蓄能的被動技能：現在將以英雄的最大生命值為基數，來計算其蓄滿超級技能所需受到的傷害。
將玩家加入戰隊所需獎盃的上限增加至35,000（可能會在本次更新推出後的可選更新中實裝）
問題修復
修復法蘭克的武裝配件「降噪耳機」在被格爾的武裝配件「嚴防強風」製造的龍捲風擊中後可能導致法蘭克在空中停留的問題
修復駛徒的武裝配件「爆破表演」的碎片被格爾的「人造颶風」捲走後持續存在的問題
修復駛徒的武裝配件「爆破表演」的碎片被傳送門傳送後持續存在的問題
修復踢球之後，透過超級技能蓄能的武裝配件不會重置的問題
修復格爾的武裝配件「嚴防強風」製造的龍捲風可能導致AI路徑中斷的問題
修復地圖「運河水道」不對稱的問題