吉恩在高盃段對局、星光聯賽和電競賽事中的使用率都很高。減少其普通攻擊的基礎傷害能讓大多數英雄在面對吉恩時更好反擊，同時使用吉恩在對付多位英雄時和隊友更講究默契配合。







現在吉恩玩家在使用武裝配件「救援神燈」時需要考慮更全面。而「惡作劇之靈」發射的追蹤彈傷害大大提升，讓此武裝成為更佳選擇。

