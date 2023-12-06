非付費玩家透過免費主題季獎勵獲得的進度獎勵

（請注意，在下方資料中，我們考慮的是儲存所有寶石，每隔一個主題季就免費獲取亂鬥通行券的玩家——也就是說，每年可獲取3次亂鬥通行券）

舊版（每年可獲得的獎勵）：90,525金幣、28,500能量點數、540寶石、8,880英雄積分、4,500星虹英雄積分

新版（每年可獲得的獎勵）：96,000金幣、30,000能量點數、600寶石、12,000英雄積分、0星虹英雄積分

新的主題季獎勵中還新增：共348個寶物之星以及12個必定獲得的傳奇寶物之星。具體詳情如下！

你可能想問：「呃……我的星虹英雄積分呢！？星虹被削弱了嗎！？」

不，這是因為星虹英雄積分將被移除（具體詳情見下方！），我們會將其轉換為英雄積分。雖然你還是會失去一些英雄積分，但我們在每個月的免費主題季獎勵的最後一階增加一份傳奇寶物之星。這應該可以彌補大家的損失！

「但我達成最後一階後的額外獎勵呢？」

除了免費的主題季獎勵變得更豐富的，每年完成主題季獎勵進度還能額外獲得348個寶物之星（每月可獲得29個）。達成最後一階後的額外獎勵也會替換成寶物之星（並且需要更多代幣來解鎖）。

「但一定有地方被削弱了，對吧？」

沒錯，如果你是每隔一個主題季就免費獲取亂鬥通行券的玩家，那獲得的閃光幣會變少，但是從期望值來看，你將透過寶物之星獲得更多外觀。重製後的星光聯賽仍應該是獲得閃光幣的主要方式，但這要到明年初才會重製。

總而言之，免費獲取亂鬥通行券的玩家會發現在主題季獎勵方面有一點提升，並且能夠用寶石購買其他物品，如外觀、獎勵進度和特惠等。這些調整應該會讓獎勵的分配變得更平衡，也就是說休閒玩家可獲得比之前更多的獎勵。

做出這些調整是為了讓亂鬥通行券在各個方面都變得更好。目前，如果是非付費玩家，推進遊戲進度最理想的方法是每隔一個主題季使用寶石獲取亂鬥通行券。我們不想讓這些玩家失去這個推進遊戲進度的方式，因此新的主題季獎勵仍然會在免費內容中包含這些所有的獎勵。