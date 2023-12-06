亂鬥英雄們，大家好！
主題季獎勵調整
沒錯，從2024年1月開始，亂鬥通行券將無法再使用寶石獲取(!!!)
別擔心，免費主題季獎勵不會因此受到影響（好險！）
我們進行這些調整的目標是：
讓獲取主題季獎勵更加有趣
讓推進主題季獎勵進度的方式更靈活
讓主題暨獎勵隊免費玩家和付費玩家都更具價值性
改善亂鬥通行券的變現模式以幫助發展遊戲
這篇文章涵蓋許多資訊，請花一點時間閱讀！我們也鼓勵大家在我們的社群平台中分享和討論你們的問題和擔憂——大家的想法我們都會看到，如有必要，我們之後會發布另一篇文章來回答最多人問的問題，但希望這篇文章能解釋⭐所有內容⭐
我們提前通知是為了避免大家一直留著寶石來購買以後的亂鬥通行券，大家仍然可以用寶石購買#RangerRanch重返荒野主題季亂鬥通行券或#BizarreCircus怪誕馬戲團主題季亂鬥通行券。
大家可在本文末查看所有主題季獎勵調整的摘要，但我們強烈建議你閱讀所有內容，因為知識就是力量。讓我們開始吧：
主題季持續時間
舊版：2個月，從每月第1個週一開始
新版：1個月左右，從每月第1個週四開始
我們知道大部分玩家都沒有完成主題季獎勵進度（大約85%玩家沒有達到70階），而完成的玩家也覺得自己沒有獲得足夠的獎勵。
我們也發現許多玩家在拿到亂鬥通行券獎勵的英雄後就不再進行遊戲了，直到主題季結束後才返回遊戲中（有時候甚至再也不回來了🪦）。
2個月的主題季太長了，1個月的持續時間可以讓每個主題季都保持新鮮感。考慮到玩家在主題季第1個月參與度非常高，應該會有更多玩家能夠完成新版主題季獎勵進度，這樣大家獲得的獎勵會比2個月時長的主題季更多。
此外，調整主題季的開始日期是為了讓主題季在遊戲更新後馬上開始，也更接近週末（更新之後的第一個週末變得更酷囉！）
舊版：大部分時候推進主題季獎勵進度主要依靠每日任務
新版：大部分時候推進主題季獎勵進度主要依靠主題季任務，主題季期間隨時都可完成。
如果你每天都玩遊戲並完成每日任務，你可以完成主題季獎勵進度，還能獲得更多獎勵。但這不應該是完成主題季獎勵進度的主要方式。
我們知道，許多玩家只能在特定的日子和時間玩遊戲，或者只能在週末玩遊戲，所以我們將增加主題季任務的數量。這會讓大家更能自由決定如何（以及何時）完成主題季獎勵進度，同時這也不會影響那些每天都會玩遊戲的玩家。
有關任務的另外2項調整：我們移除了困難任務，並以更多中等任務代替它們（現在完成這些任務可獲得500代幣，而不是250代幣），因此推進主題季獎勵進度會變得更流暢，也不會那麼折磨。每天都會出現新的主題季任務，而不是只在週二和週四出現。如果你喜歡每次只玩一下子，就更容易理解這個調整。它會為你帶來更高的自由度。
為了配合這些調整，我們提高解鎖每個階等所需的代幣數量，以及達成最後一階後其額外獎勵所需代幣數量。這不會影響大家推進主題季獎勵進度的速度——速度應該和現在一樣，但調整後，在如何完成主題季獎勵進度這件事情上，大家將有更多選擇。
（請注意，在下方資料中，我們考慮的是儲存所有寶石，每隔一個主題季就免費獲取亂鬥通行券的玩家——也就是說，每年可獲取3次亂鬥通行券）
舊版（每年可獲得的獎勵）：90,525金幣、28,500能量點數、540寶石、8,880英雄積分、4,500星虹英雄積分
新版（每年可獲得的獎勵）：96,000金幣、30,000能量點數、600寶石、12,000英雄積分、0星虹英雄積分
新的主題季獎勵中還新增：共348個寶物之星以及12個必定獲得的傳奇寶物之星。具體詳情如下！
你可能想問：「呃……我的星虹英雄積分呢！？星虹被削弱了嗎！？」
不，這是因為星虹英雄積分將被移除（具體詳情見下方！），我們會將其轉換為英雄積分。雖然你還是會失去一些英雄積分，但我們在每個月的免費主題季獎勵的最後一階增加一份傳奇寶物之星。這應該可以彌補大家的損失！
「但我達成最後一階後的額外獎勵呢？」
除了免費的主題季獎勵變得更豐富的，每年完成主題季獎勵進度還能額外獲得348個寶物之星（每月可獲得29個）。達成最後一階後的額外獎勵也會替換成寶物之星（並且需要更多代幣來解鎖）。
「但一定有地方被削弱了，對吧？」
沒錯，如果你是每隔一個主題季就免費獲取亂鬥通行券的玩家，那獲得的閃光幣會變少，但是從期望值來看，你將透過寶物之星獲得更多外觀。重製後的星光聯賽仍應該是獲得閃光幣的主要方式，但這要到明年初才會重製。
總而言之，免費獲取亂鬥通行券的玩家會發現在主題季獎勵方面有一點提升，並且能夠用寶石購買其他物品，如外觀、獎勵進度和特惠等。這些調整應該會讓獎勵的分配變得更平衡，也就是說休閒玩家可獲得比之前更多的獎勵。
做出這些調整是為了讓亂鬥通行券在各個方面都變得更好。目前，如果是非付費玩家，推進遊戲進度最理想的方法是每隔一個主題季使用寶石獲取亂鬥通行券。我們不想讓這些玩家失去這個推進遊戲進度的方式，因此新的主題季獎勵仍然會在免費內容中包含這些所有的獎勵。
舊版：可花費169寶石或9.99美元：2個月獎勵，購買亂鬥通行券，並立即解鎖前10階獎勵（需從Supercell Store購買）
新版：無法使用寶石購買，每月的亂鬥通行券售價為6.99美元，也可花費9.99美元購買全新「高級亂鬥通行券」（包含立即解鎖前25%階數的獎勵）
目前亂鬥通行券的價值大約是定價的13倍。將亂鬥通行券改為僅能透過應用程式內購買後，我們將可大幅調高它的價值。新版亂鬥通行券價值將接近定價的20倍。「高級亂鬥通行券」的價值更高，為定價的25倍，而且還有額外的專屬外觀。
大家可能會注意到，既然2個月一次的亂鬥通行券花費是9.99美元，那麼1個月一次的通行券花費就該是4.99美元左右。然而，新版付費亂鬥通行券可獲得的獎勵會比之前多很多。
以下是新舊亂鬥通行券的獎勵對比：
舊版 - 9.99美元：2個月（1個主題季）可獲得的獎勵：5,695金幣、2,400能量點數、720英雄積分、4,350閃光幣、0寶石
新版 - 6.99美元：1個月（1個主題季）可獲得的獎勵：8,000金幣、2,000能量點數、1,000英雄積分、2,200閃光幣、50寶石（2023.12.6更新）
新版亂鬥通行券的其他獎勵：史詩造型、典藏表情、典藏噴漆、典藏頭像、更多代幣，還可解鎖任意一位稀有度為史詩以下的英雄（或以1000英雄積分作為替代獎勵）
以後的亂鬥通行券不會每次都包含全新英雄。但大家可以選擇立刻解鎖任意一位稀有度為史詩以下的英雄，或是獲得1000英雄積分作為替代獎勵，幫助大家在星光之路上解鎖下一位英雄。在這項改動上線後，即使玩家對新推出的英雄不感興趣，亂鬥通行券本身應該也會有更大的吸引力。以後，亂鬥通行券中仍會有英雄出現，但我們想試著讓亂鬥通行券在全新英雄以外的地方，也具有更高的價值。
以下是「高級亂鬥通行券」包含的內容：
普通付費亂鬥通行券包含的全部內容
外加3,000金幣、1,500能量點數、1,500閃光幣和50寶石
專屬亂鬥通行券異色造型、專屬稱號，還有更多其他獎勵！
舊版：僅可透過亂鬥通行券、寶石或星虹英雄積分來獲得星虹英雄
新版：星虹稀有度和星虹英雄積分將被移除。星虹英雄也將出現在星光之路上，可透過寶石或英雄積分獲取。
全部星虹英雄都將重新分配稀有度。如果大家想用星虹英雄積分獲取某位星虹英雄，那就要在更新前趕快行動！ 以下是全部星虹英雄重新分配的稀有度：
史詩 - 珀爾、曼蒂、麥希、山姆、蘿拉、阿信、蓓爾、格爾和葛蕾特
神話 - 阿魯、拉夫、霸子、范、珍娜、歐提斯、R-T、查莉、異芙和巴斯特
傳奇 - 康迪留斯和奔騰
如果亂鬥通行券改動的更新上線時，玩家還有沒用完的星虹英雄積分，則會按1:1.85的比例轉換為英雄積分。
星虹英雄的稀有度調整，代表這些英雄的專精歷程也會進行對應調整。所以，如果大家想獲得各個星虹英雄目前專精歷程的獎勵，那就要在更新前的這兩個月盡快收集唷！
我們認為，在新版本上線後，每個亂鬥通行券都可任選一位稀有度在史詩以下的英雄或1,000英雄積分，這會讓星虹稀有度和星虹英雄積分失去存在的意義。此外，將獲取英雄的地方精簡為一個，對所有人來說都更簡單明瞭。我們希望新版亂鬥通行券能讓玩家覺得更有價值且更泛用。
上述數值即為最終數值（或與最終數值非常接近），且更新推出時，改動的核心內容應該會跟上述內容保持一致。不過，亂鬥通行券的價格可能會因貨幣不同而有所調整。
我們仍計劃每年推出10至12位英雄
雖然新版亂鬥主題季持續時間改為1個月，但我們還是會維持2個月一次的更新頻率。
因為星虹稀有度將被移除，全新英雄上線時將會是不同稀有度（稀有、超稀有、史詩、神話和傳奇）。如果全新英雄沒有在亂鬥通行券獎勵中出現，大家將可在全新英雄上線當天就用英雄積分獲取。
因為查克上線活動的成功，我們未來很可能會在亂鬥通行券之外，推出全新英雄的搶先體驗活動。
我們未來可能會推出類似「#ShootingStarrDrops 寶物流星」的大型活動，作為戰隊獎勵移除的補償。
我們的下一個目標是重製星光聯賽。大家除了可以透過星光聯賽獲取閃光幣外，我們還計劃為其新增更多酷炫外觀。
亂鬥主題季的持續時間改為1個月
亂鬥通行券將無法使用寶石購買
新版亂鬥通行券售價6.99美元，高級亂鬥通行券售價9.99美元
非付費玩家（每年可購買3次亂鬥通行券）推進遊戲進度的速度會加快
主題季免費獎勵中的閃光幣數量減少
主題季免費獎勵中的寶石數量增加
亂鬥通行券從13倍超值提升為20倍超值（高級亂鬥通行券為25倍超值）
星虹稀有度和星虹英雄積分將被移除
星虹稀有度的英雄將被重新分配到其他稀有度中
星虹英雄的專精歷程會有對應調整
可透過主題季獎勵獲取大量寶物之星（每月必有一個傳奇寶物之星）
達到最後一階後的額外獎勵也將調整為寶物之星
感謝大家的閱讀！
以上就是全部內容，感謝閱讀！大家也可查看內容創作者的影片，了解調整內容。歡迎大家和我們分享關於本次調整的任何想法與建議！