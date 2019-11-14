觀賽應援團！熊帽首度抽！

活動時間：2019年11月15日、11月16日17:00、11月17日12:00直播開始至直播結束

活動說明：

觀看《荒野亂鬥》全球總決賽與邀請賽，並於直播時間內在出現對戰畫面時（不包含出現主播與賽評時），於聊天室留言附上自己的遊戲內名稱與為場上任一位選手、隊伍或嘉賓送上鼓勵、加油的應援話語，就能參加抽獎！三天參加應援活動，還有機會獲得精美可愛的妮塔熊帽！

活動方式：

《Step1》於BS中文官方YouTube頻道觀看直播

荒野亂鬥全球總決賽 Day1

荒野亂鬥全球總決賽 Day2

荒野亂鬥全球總決賽 Day3

《Step2》直播畫面進入雙方對戰時，於聊天室留言帶上自己的遊戲內名稱，並為支持的選手送上加油話語！

活動獎勵：

11月15日活動獎勵：

荒野亂鬥限定T恤*1（三名）、寶石*20 （五名）、荒野亂鬥限量提袋*1（五名）、寶石*10 （十名）、荒野亂鬥貼紙組*1（十名）

11月16日活動獎勵：

荒野亂鬥限定T恤*1（三名）、寶石*20 （五名）、荒野亂鬥限量提袋*1（五名）、寶石*10 （十名）、荒野亂鬥貼紙組*1（十名）

11月17日活動獎勵：

荒野亂鬥限定T恤*1（三名）、寶石*20 （五名）、荒野亂鬥限量提袋*1（五名）、寶石*10 （十名）、荒野亂鬥貼紙組*1（十名）

加碼獎勵：

三天直播最高人數累加達5,000人數加抽活動獎勵（將從三天均觀看直播並為隊伍與選手、嘉賓加油的聊天室留言中抽出）：

妮塔熊帽*1（一名）、史派克玩偶（一名）、寶石*50 （十名）

注意事項:

1、得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。

2、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲內角色名稱、玩家標籤、YT名稱與頭像截圖，以信件標題：【觀賽應援團！熊帽首度抽！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com

3、寶石獎勵不限發送地區，玩家需於得獎名單公布後3天內將遊戲內角色名稱、玩家標籤、YT名稱與頭像截圖，以信件標題：【觀賽應援團！熊帽首度抽！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com

4、得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

5、直播時請勿重複洗頻或發表違反服務條款言論。

6、欲參加活動抽獎，遊戲內名稱與加油話語，在聊天室留言時，請勿分成兩條訊息發送。

7、每人最多僅可獲獎一次。

8、本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。