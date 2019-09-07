活動時間：2019年9月8日13:00至17:00、18:00至22:00

活動說明：

《Step1》觀看傳奇公開賽台灣區域賽、香港/澳門區域賽賽事直播

台灣區域賽直播

香港/澳門區域賽直播

《Step2》於聊天室留言參與討論，並以指定格式為選手加油就能參加抽獎！

留言格式： 「選手名稱」我挺你！一句加油語

留言範例： 小編編我挺你！你最有冠軍相了！

活動獎勵：

潔西愛你唷獎：潔西玩偶x1（一名）

穿著超有型獎：荒野亂鬥限定T恤x1（五名）

裝滿滿應援獎：荒野亂鬥限量提袋x1 （五名）

閃亮亮實用獎：寶石x20 （五名）

加油小確幸獎：荒野亂鬥貼紙組x1（二十名）

注意事項:

1、得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。

2、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲內角色名稱、玩家標籤、YT名稱與頭像截圖，以信件標題：【直播抽周邊！把油加起來！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com

3、寶石獎勵不限發送地區，玩家需於得獎名單公布後3天內將遊戲內角色名稱、玩家標籤、YT名稱與頭像截圖，以信件標題：【直播抽周邊！把油加起來！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com

4、得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

5、直播時請勿重複洗頻或發表違反服務條款言論。

6、每人最多僅可獲獎一次。

7、本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。