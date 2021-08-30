亂鬥英雄們，大家好！

iOS系統與Android系統均已推出可選更新版本！iOS系統最新版本號為37.239；Android系統最新版本號為37.238，請至對應的應用商店更新版本。

可選更新版本將修復以下問題：

將戰隊設定中【所需獎盃】的上限值提升到35000盃

修復組隊介面中，如果玩家之前參加過星光聯賽對戰，離線後，其他玩家仍然可以看到該玩家的獎盃和聯賽Rank的問題。

修復機甲忍者造型服裝的問題

修復9至10級英雄的等級下方顯示綠色感嘆號的問題

修復觀戰其他玩家時的異常問題

修復倒讚表情的問題，以和其他表情保持一致

移除星虹英雄的多餘描述

修復荒野生死鬥+模式中，如果英雄獎盃數為0，輸掉對戰後獎盃數為負數的顯示問題

修復線上小隊列表被略微拉長的問題

修復霸子和佩妮的表情異常問題

修復遊戲內名稱中的特殊字符在Android裝置上顯示異常的問題

修復聊天介面玩家頭像無法正常顯示的問題

修復部分Android裝置上掉幀的問題