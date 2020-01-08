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2020年1月8日
Blog – Brawl Stars

想和更多玩家分享想法與操作？那就來投稿吧！

亂鬥英雄們，大家好！

我們在中文官方IG推出了亂鬥金句系列，

未來還將推出亂鬥一瞬間等精采影片！

如果大家有想跟其它亂鬥英雄們分享的

心得想法或者精采操作等，歡迎大家來投稿！

或許你就有機會在IG看到你投稿的金句或影片唷！

投稿亂鬥金句：

以信件標題【亂鬥金句─作者名稱】寄至信箱：bs_ig2020@hotmail.com

信件內文請附上自己所想的金句，以及遊戲內角色名稱與玩家標籤。

金句投稿規格

  • 文字長度：20字以內（包含標點符號）

投稿亂鬥一瞬間

  • 以信件標題【

    亂鬥一瞬間─作者名稱

    】寄至信箱：bs_ig2020@hotmail.com

  • 信件內文請附上影片下載連結（請先將影片傳至任一雲端硬盤，再提供連結），以及遊戲內角色名稱與玩家標籤。

影片投稿規格

  • 影片長度：3分鐘以內

  • 影片畫素：1080P以上

  • 影片格式：mp4

  • 檔案大小不超過1.5G

註1：會根據排版調整文字內容，若有相同或類似的金句，將標註最先投稿者的名稱。

註2：採用與否不會另行通知，敬請留意。

註3：投稿影片需使用自己帳號所錄製，若為其它玩家之影片，將不予採用。

註4：投稿視同同意Supercell服務條款玩家內容條款，請大家投稿前記得先到官網了解一下內容唷！