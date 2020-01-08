亂鬥英雄們，大家好！
我們在中文官方IG推出了亂鬥金句系列，
未來還將推出亂鬥一瞬間等精采影片！
如果大家有想跟其它亂鬥英雄們分享的
心得想法或者精采操作等，歡迎大家來投稿！
或許你就有機會在IG看到你投稿的金句或影片唷！
※投稿亂鬥金句：
以信件標題【亂鬥金句─作者名稱】寄至信箱：bs_ig2020@hotmail.com
信件內文請附上自己所想的金句，以及遊戲內角色名稱與玩家標籤。
金句投稿規格
文字長度：20字以內（包含標點符號）
※投稿亂鬥一瞬間
以信件標題【
亂鬥一瞬間─作者名稱
】寄至信箱：bs_ig2020@hotmail.com
信件內文請附上影片下載連結（請先將影片傳至任一雲端硬盤，再提供連結），以及遊戲內角色名稱與玩家標籤。
影片投稿規格
影片長度：3分鐘以內
影片畫素：1080P以上
影片格式：mp4
檔案大小不超過1.5G
註1：會根據排版調整文字內容，若有相同或類似的金句，將標註最先投稿者的名稱。
註2：採用與否不會另行通知，敬請留意。
註3：投稿影片需使用自己帳號所錄製，若為其它玩家之影片，將不予採用。
註4：投稿視同同意Supercell服務條款與玩家內容條款，請大家投稿前記得先到官網了解一下內容唷！